El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF) han puesto en marcha el 23 Congreso Nacional Farmacéutico, un encuentro que reunirá a más de 2.000 farmacéuticos de todo el territorio nacional en el Palacio de Congresos de Valencia hasta el 9 de febrero.

Como pistoletazo de salida al evento, el MICOF ha presentado la falla que han plantado los hermanos y artistas falleros Martínez Velló en la que, por supuesto, los farmacéuticos y su profesión son los protagonistas. Esta es una de las apuestas por parte de la institución colegial para ‘valencianizar’ el Congreso, con el objetivo de dar a conocer y de compartir la cultura valenciana con los profesionales farmacéuticos de todo el territorio nacional que se han congregado en la capital del Turia.

Una de las tradiciones culturales con más arraigo son la celebración de las Fallas, catalogadas como fiesta de Interés Turístico Internacional e inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2016 de la Unesco. Por este motivo, el MICOF ha apostado por que un monumento fallero de temática farmacéutica presida la entrada al Palacio de Congresos y dé la bienvenida a todos los asistentes, así como a todas aquellas personas amantes de las fiestas josefinas que quieran acercarse para disfrutar de esta creación como antesala a las Fallas 2024. La obra de los hermanos Martínez Velló recrea la profesión con una figura central de una farmacéutica elaborando una fórmula magistral e incluye los símbolos más representativos de la profesión como son la cruz, la Copa de Higía y la Triaca Magna; además se hace un guiño histórico con la figura de la Reina Doña María de Aragón y Sicilia entregando los privilegios para la creación en 1441 del Colegio de Apotecarios de Valencia, origen del actual MICOF y el que resulta ser el colegio profesional más antiguo del mundo.

Además, y siguiendo con ese toque valenciano del que el MICOF no ha querido prescindir, el 8 de febrero la pirotecnia Hermanos Caballer disparará un castillo de fuegos artificiales previo a la cena inaugural del congreso más farmacéutico y valenciano. También habrá bailes tradicionales tras el acto inaugural, en el que participará el grupo de Danses les Folies de Carcaixent. “Por primera vez en la historia Valencia acoge este importante encuentro y no queríamos desaprovechar la ocasión de compartir con nuestros compañeros de profesión nuestra cultura e idiosincrasia, ofrecerles la oportunidad de aproximarse a nuestras raíces para que se sientan como en casa. Por supuesto, también invitamos a todos los valencianos a que se acerquen a disfrutar de la falla, una falla que por cierto será indultada y no tendrá su particular cremà”, ha explicado el presidente del MICOF, Jaime Giner.

Exposición Valentia Ars Pharmaceutica

Tras la presentación de la falla, el MICOF ha inaugurado su exposición ‘Valentia Ars Pharmaceutica. La fuerza de las artes farmacéuticas’, un recorrido por la historia de la Farmacia en Valencia y en España a través de las vivencias del que es el colegio profesional más antiguo del mundo, esto es, desde 1441 hasta la actualidad.

La muestra permite viajar a lo largo de los casi seis siglos de historia de la profesión farmacéutica a través del MICOF, pasando por cuatro etapas diferenciadas: el esplendor entre los siglos XV y XVII; la decadencia en el siglo XVIII por la abolición de los fueros y la centralización del examen a los nuevos farmacéuticos; el renacer en los siglos XIX y XX en la que los colegios de farmacéuticos comienzan a asumir sus actuales funciones; y el futuro de la profesión en el siglo XXI. La muestra ha sido posible gracias a la colaboración de Fernando Moya Muñoz y al archivo Municipal de Requena, y está comisariada por los farmacéuticos Enrique Bellver Terol y Ricardo Folgado Bisbal, de la comisión Museo de Farmacia del MICOF.

“A través de esta exposición el visitante podrá recorrer los casi seis siglos de historia que han configurado el devenir de la profesión farmacéutica valenciana y española. La muestra ha sido creada con el objetivo de que el visitante pueda interactuar con las diferentes piezas que allí se exponen. En este sentido se podrán oler hierbas medicinales de una botica del siglo XVI, observar ejemplares actuales con detalle en un panel transparente y descubrir cuánto saben de la historia de nuestra profesión mediante el panel interactivo ‘Dale una vuelta a la Historia. Diferentes formas de descubrir la historia de la farmacia’”, ha señalado el presidente de la institución colegial, Jaime Giner.

Valencia farmacéutica

La profesión farmacéutica en Valencia tiene un arraigo secular que convierte a la capital del Turia en un enclave fundamental dentro de la historia de la Farmacia, además de albergar el Colegio de Farmacéuticos más antiguo del mundo, con más de 580 años de historia a sus espaldas.

Ello ha supuesto que la ciudad de Valencia sea cuna de muchos acontecimientos memorables de la historia de la Farmacia en nuestro país e incluso en Europa. De hecho, la ciudad dispone de rutas históricas por la ciudad que lo demuestran y por lo que el MICOF forma parte de la Asociación Aromas Intinerarium Salutis, impulsada por la Universitat de València y que tiene como principal objetivo la puesta en valor y difusión del patrimonio material e inmaterial vinculado a las especias y plantas medicinales y aromáticas con el fin de contribuir a la certificación de “Itinerario Cultural del Consejo de Europa” como “Ruta de las farmacias histórica y los huertos medicinales”, que será la primera constituida a nivel europeo y la equipará a otros grandes itinerarios como el de “la Ruta de la Seda”.

Inauguración Congreso Nacional

Esta misma tarde a las 19:00 horas se celebrará la inauguración del 23 Congreso Nacional Farmacéutico. Entre los diferentes temas de interés que se abordarán uno de los más destacados será el de los problemas de suministro de los medicamentos, con el objetivo de profundizar en las distintas formas de solventar estas deficiencias a través de la Farmacia en beneficio de la población.

También se pondrá el foco en el potencial de la Farmacia Comunitaria para realizar actuaciones de prevención y detección precoz de enfermedades, así como para la integración del colectivo en las estrategias autonómicas y nacionales de Salud Pública o de salud mental. “La proximidad y accesibilidad de las oficinas de farmacia permiten un contacto directo con la ciudadanía que siempre debemos aprovechar. Desde el MICOF somos conscientes de ello y no dejamos de impulsar proyectos en este sentido, como el programa piloto puesto en marcha recientemente en la provincia para combatir la soledad no deseada a través de las farmacias rurales con la ayuda de los servicios sociales de los municipios”, ha destacado el presidente del MICOF.