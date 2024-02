El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha realizado un llamamiento al consumo de productos de la Comunitat Valenciana por “su calidad, su sostenibilidad, sus valores nutricionales y sus procesos de elaboración”. Por ello, ha apelado a “una conjura colectiva de Alicante, Valencia y Castellón para apostar por nuestros productos y reivindicar con orgullo lo mucho y bueno que se hace en esta tierra”. Mazón ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, que conforman un sector "que está muy castigado, que está muy olvidado y que está muy mal defendido en estos momentos por las autoridades nacionales y europeas".

Mazón, que ha acusado al Ejecutivo central de "no tomarse en serio ni la reciprocidad, ni los costes, ni las necesidades que tiene" el sector, asegura que la Comunitat Valenciana "necesita un Gobierno de España que realmente apriete y reivindique en Bruselas. No puede ser que sigamos con estas normas de la PAC que se niegan a poner en marcha el fondo extraordinario para esta crisis. No puede ser que el Gobierno de España no esté obligando en estos momentos a la igualdad de trato a los productos de fuera que a los que estamos trabajando aquí en la Comunitat Valenciana. Esto es un esfuerzo de todos", ha agregado.

Productos valencianos

En esta línea, ha señalado que “tiene que ser una convicción social que nuestros productos son lo mejor, y además son de cercanía y, por tanto, son productos más sostenibles y saludables”. El jefe del Consell se ha expresado en estos términos durante la visita a la 'XXIX Muestra del embutido artesano y de calidad de Requena' que ha realizado junto a la alcaldesa de Requena, Rocío Cortés. Para Mazón, “promocionar nuestros productos es una muestra de calidad, de que se están haciendo las cosas muy bien, con un gran esfuerzo y cuidando los procesos de elaboración y las normas sanitarias”. En este sentido, ha lamentado que a los productos que “vienen de fuera se les exija mucho menos”.

El presidente también ha mostrado su satisfacción porque los productores de cava de Requena por primera vez puedan utilizar en la muestra del Embutido de Requena el nombre de su subzona en la denominación de origen. Un reconocimiento a la tradición y el buen hacer del sector después de muchos años de trabajo y que significa que “hay calidad, proceso, elaboración, tierra y producto”.

Por ello, el máximo representante del ejecutivo valenciano ha puesto en valor “el oficio de los artesanos, los agricultores y los ganaderos que demuestran la calidad y el esfuerzo de su trabajo que tenemos que seguir reivindicando entre todos”.

Defensa del sector primario

Mazón ha destacado que el Consell está realizando el máximo esfuerzo en la defensa de los intereses y necesidades de los agricultores. En este sentido, se ha referido al aumento de ayudas a los seguros agrarios en más de un 13% este año, una cifra que llega a los más de 32 millones de euros en 2024, así como a la reivindicación del agua que le corresponde a la Comunitat Valenciana.

En esta línea, ha afirmado que “vamos a seguir exprimiendo nuestro presupuesto, nuestras competencias, nuestro apoyo y nuestra promoción, pero solos no podemos”.

Reunión con el sector

Del mismo modo, el jefe del Consell ha expresado su voluntad de volver a reunirse con los agricultores para “hacer piña común y buscar nuevas vías de apoyo”. Mazón también se ha referido a la situación del sector pesquero en la Comunitat Valenciana y ha puesto en valor la primera dirección general de Pesca que ha puesto en marcha la Generalitat con presupuesto propio que “está al lado de los pescadores y que dice no al fin de la pesca de arrastre, no a las restricciones para salir a faenar”, ha manifestado.

Muestra del embutido de Requena

La Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena se celebra hasta el domingo en el Pabellón Multifuncional de Requena está organizado por el Ayuntamiento de Requena con la colaboración del órgano Rector ‘Embutido de Requena’. Durante tres días, profesionales de la localidad especializados en este sector mostrarán a los visitantes sus productos artesanos. Además, los vinos y cavas de Requena también tienen su espacio en el recinto ferial.