La Comunitat Valenciana ha vivido un año de récord turístico. ¿Lo ve como un punto de inflexión en los viajes a la autonomía?

Tenemos un territorio muy agradable, hospitalario y con muchos puntos fuertes, que está siendo descubierto por personas de toda Europa y, afortunadamente, también de otros países. En los últimos años se ha hecho una muy buena estrategia de creación de producto, trabajando diferentes segmentos de cliente, dando a conocer la Comunitat Valenciana de una manera más especializada. Entonces, creo que sí está habiendo un punto de inflexión y ahora la clave está en elegir qué perfil de turista queremos. El mundo del evento de empresa, que deja mayores recursos económicos en el territorio, creo que es un turista muy interesante que se está atrayendo muy bien.

Instituciones como el Palacio de Congresos viven su mejor momento pero otras como la Feria aún pueden crecer. ¿Ve ese tipo de turismo, el MICE, como una asignatura por mejorar?

En algunas cosas empezamos a tener fortalezas y en otras estamos mejorando. Cada vez más hay una oferta complementaria para quien viene, donde la gastronomía es fundamental. En eventos, espacios, conectividad aérea... estamos bien, pero creo que podemos mejorar. Hoy el turismo es muy amplio. La gente viaja por muchos motivos y cualquier adjetivo como el de turismo de ocio, deportivo, cultural... es una línea importante. Nosotros cada vez estamos atrayendo un nivel de cliente con más poder adquisitivo relacionado con la empresa y el MICE. Además, se están creando espacios como el Roig Arena que van a provocar que aquí se produzcan grandes conciertos o grandes eventos deportivos. Esa oferta complementaria tiene que ir creciendo a la vez que lo hace una planta de hoteles ligada a ese segmento de cliente y una conectividad cada vez más fácil. Y creo que se está haciendo muy bien.

Con esa oferta complementaria, ¿cree que pronto seremos una comunidad desestacionalizada?

La desestacionalización llegará cuando trabajemos bien diferentes segmentos de turismo. No podemos pensar que todo el mundo viaja por vacaciones. En cada momento del año tenemos que atraer un perfil distinto. Benidorm es un ejemplo por su capacidad para crear un espacio turístico con una alta ocupación durante todo el año. Pero Benidorm es un caso aislado, en el buen sentido. En la Comunitat Valenciana, trabajar diferentes segmentos de cliente a lo largo del año es lo que producirá la desestacionalización, que es clave. Porque en la medida en que la oferta tiene poder de atracción, puedes elevar un poco la tarifa de un alojamiento. Entonces viene un cliente que deja más recursos económicos. Y, con él, se genera más trabajo y mejores salarios.

Pero ese turismo de récord también ha dejado críticas por una saturación que afecta en algunos momentos a lugares como València, como sucede en Fallas. ¿Concuerda con ese razonamiento?

Sí que está pasando y en algunos sitios ha pasado. Pero no somos Venecia. ¿Cómo tenemos que intervenir? Procurando que el visitante no interfiera negativamente en el día a día del residente local. Por ejemplo, el boom de los apartamentos turísticos, pues hay que meterle mano y regularlo de tal forma que sea bueno para el que viene y para el que vive. Ahora bien, las Fallas son las Fallas. Es un gran evento donde es normal que vengan y que durante tres o cuatro días sea un aparente caos. Pero es un hecho puntual.

Antes ha hablado de conectividad. Justamente está en el foco la ampliación del aeropuerto de Valencia. ¿La considera un acción urgente como han sugerido desde el Consell?

Hay que ampliarlo, pero desde que se decide hasta que se ejecuta pueden pasar años. Y no sé si es mejor acometer una ampliación o cuestionarse otro aeropuerto en otro sitio. No lo tengo madurado. Pero no es solo eso. También es la lucha que estamos haciendo desde AVE con el Corredor Mediterráneo. Tener conectado el sur y el norte con tren de alta velocidad también nos daría mucha más afluencia. Incluso llegar a pensar que el AVE llegue al aeropuerto de Madrid y esto sea como un sitio intermodal donde yo llego a Madrid, cambio al tren y me planto en València. Eso me parecería razonable también.

El máximo actual en los visitantes llega tras la pandemia, que fue un golpe duro también para las agencias de viajes. ¿Se están logrando devolver esos ICO que pidieron muchas firmas?

Mi sensación es que sí. La gente utilizó los ICO para salir adelante y a raíz de ahí, algunos de una manera y otros de otra, hemos ido cogiendo fuerza y velocidad otra vez.

Pero justo el modelo de esas agencias se enfrenta a una ciudadanía que busca más los viajes por su cuenta. ¿Cómo sobrevivir a eso?

Creo que una agencia, que es quien organiza y ensambla producto, es un elemento necesario. Lo que pasa es que tiene que evolucionar. En el caso de la digitalización, nosotros lo que hemos hecho es crear un sistema totalmente digitalizado, que conecta toda la industria turística con nuestro cliente. No vemos la digitalización como una amenaza, sino como una aliada que hay que impulsar. Ahora, detrás de esa digitalización, tiene que haber alguien que gestione de forma eficiente, que ensamble los vuelos, los traslados, los hoteles, los restaurantes...

Cree por tanto que el futuro de las agencias pasará por ese mayor grado de personalización...

Quien no aporte valor está muerto. Nosotros hemos apostado mucho por la digitalización y la personalización y al final eso el cliente lo necesita.

¿Están dando las firmas valencianas del sector turístico suficientes pasos en esa digitalización?

Están empezando a darse cuenta de que la digitalización de muchos procesos es clave, pero no creo que estemos siendo vanguardistas y de hecho falta más inversión en digitalización. Somos muy inversores de ladrillo y hay que invertir más en tecnología.

Su trayectoria también va ligada al fomento de la cultura empresarial. ¿Qué diferencia hoy al emprendedor valenciano?

Yo monté mi empresa en el año 85 y ni estaba bien visto, ni sabías qué era un empresario y ni que eras emprendedor. Yo creo que hoy hay consciencia de que uno quiere hacer algo. Y eso es bueno. En segundo lugar, hay un sistema que se va retroalimentando conforme compartes tu experiencia con otros emprendedores. Hay una asociación de startups, una cátedra de cultura empresarial que fomenta ese espíritu de crear empresa y proyectos. Eso hace 40 años no existía.

¿Pero considera que el carácter del emprendedor valenciano ha cambiado?

No creo que haya cambiado. Lo que sí que ocurre es que el entorno es más favorecedor. Cada vez hay más referentes. Hoy tienes mil foros, aceleradoras, cátedras, cultura empresarial, tienes mil lugares que te ayudan a reflexionar sobre tu estrategia, la financiación… Eso es buenísimo. Entonces, el carácter es el que tenemos y el del valenciano es emprendedor y muy creativo.

También organiza viajes para empresarios a África. ¿A qué puede ayudarles esa experiencia?

En esta línea que llamamos ‘Experiencias Transformadoras’ lo que persigo es que vivan circunstancias que les hagan reflexionar. Nosotros vivimos en nuestro entorno y pensamos que nuestro entorno es el mundo. Pero cuando a la gente la sacas y les haces vivir experiencias complejas donde ven las dificultades de otras personas, entonces se cuestionan muchas cosas. La mayoría de problemas que tienen en otros sitios nosotros ni los pensamos. Hay que vivirlo.

Y ya a nivel empresa, es presidente del Grupo Geisha desde hace casi cuatro décadas. ¿Cómo se encuentra hoy en día este negocio?

Viajes Geisha fue una empresa que evolucionó muy bien. Cambiamos algunas pautas como la creación de producto, la eficiencia en los procesos de gestión e hicimos nuevas técnicas comerciales. Con eso, Geisha creció en España, empezamos con Portugal y luego saltamos a Latinoamérica. Pero llevábamos desde finales de los 90 y principios de los 2000 dándonos cuenta de que Internet y la tecnología iban a aterrizar. Yo veía que el mundo no iba a ir por las oficinas de calle. Vimos que había que cambiar el modelo. Y en 2009 decidimos vender la parte de España a Globalia, la de Portugal se integró con Viajes Marsans y en Latinoamérica paramos el desarrollo.

Ahí es cuando surge Consultia Business Travel, el área puntera hoy del grupo, ¿no?

Sí, creamos un modelo de distribución que era muy novedoso y que hoy más del 50 % de las agencias españolas utiliza. Desde 2010 decidimos hacer una apuesta muy contundente por hacer eficiente el viaje de empresa a las compañías en todo el mundo. En estos momentos tenemos el primer sistema tecnológico en el mundo que conecta toda la industria turística con los ERP, los sistemas de gestión de las compañías. Y esto está cambiando las reglas del sector totalmente. Estamos creciendo de una manera brutal. Empezamos con Portugal y estamos creciendo allí un 700 %. La implantación de nuestro sistema crece a ratios del 500 % anual y ahora estamos trabajando en un proyecto para expandirnos a otros países y escalar lo más rápidamente posible la tecnología que tenemos.