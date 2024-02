El Gobierno deberá pronunciarse sobre la crisis de la naranja valenciana en el Congreso de los Diputados a instancias de Compromís. El partido ha registrado una iniciativa denunciando la situación que atraviesa el sector frutícola después de que las importaciones de cítricos procedentes de Egipto hayan aumentado un 109,1% en 2023 respecto al año anterior. Una entrada que, denuncian, golpea directamente al agricultor valenciano, al convertirse en el Puerto de Castelló una de las principales puertas de entrada, después de recibir 3.000 toneladas de naranjas egipcias sólo durante esta campaña.

La proposición no de ley registrada por Compromís en el Congreso no tiene carácter vinculante pero sí obligará a tomar posiciones al Gobierno, que deberá elegir el sentido de su voto sobre la iniciativa. La cuestión no es menor, puesto que la iniciativa, además de aumentar los controles sanitarios y evitar plagas, reclama al Ejecutivo interceder ante las Autoridades Portuarias de Castelló y València, dependientes de la Generalitat Valenciana dirigida por el popular Carlos Mazón y del Estado, para que revoque las bonificaciones de las tasas portuarias a cítrícos importados (un 30% de bonificación en el primer caso y un 40% en el segundo).

Consejo europeo

La formación pide también al Ministerio de Agricultura impulsar ante el Consejo de la Unión Europea medidas que eviten el desembarco de plagas en tierra valenciana, y que "eviten el dumping ambiental y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales entre la Unión Europea y terceros países". Este martes en rueda de prensa, la portavoz de Compromis, Águeda Micó, trasladó su apoyo a las protestas del sector agrario y pidió la creación de "cláusulas espejo" a nivel europeo, para requerir a los países importadores unas mínimas condiciones fitosanitarias que sí deben cumplir los agricultores valencianos.

La diputada valenciana también reprochó a PP y Vox que quieran "sacar rédito de estas manifestaciones", considerando que "deberían dar muchas explicaciones, porque apoyaron estos tratados comerciales que permitían la entrada a muchos alimentos que no cumplen las condiciones sanitarias", además de acusarles de querer "acabar con la denominación de origen de Valencia para confundir", de manera que una naranja procedente de Egipto pueda ser definida en el lineal del supermercado como "variedad Valencia"; un término que, denuncian, puede llevar a engaño.

Ampliación

Pero la crítica no queda ahí, y Micó también se esforzó en vincular la creciente importación de cítricos a la Comunitat Valenciana con la ampliación pactada entre Generalitat y Gobierno central del Puerto de València. Una ampliación a la que se ha opuesto Sumar como socio minoritario de la coalición y que, defendió la dirigente, va dirigida a "aumentar las importaciones de naranjas", con la amenaza que a su juicio supone para el sector.