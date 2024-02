Navarro exige más inversiones del Estado y la ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha presentado al máximo dirigente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en su intervención en la jornada de ‘Nueva Economía Fórum’, asegura que la patronal “comparte” los planes del Consell en sus reivindicaciones ante el Gobierno central en cuestiones como el “déficit hídrico, la financiación autonómica justa y las inversiones”.

Mazón ha elogiado el papel del máximo dirigente de la patronal valenciana en el ámbito público “por su voz templada y firme en defensa de la Comunitat Valenciana” gracias a una etapa de “unidad, sin conflictos ni centralismos”. Y ha comentado que la CEV “no ha sido correa de transmisión de nadie”. El jefe del Consell también ha aprovechado la presentación de Navarro para justificar la recién aprobada autorización del Gobierno central a la nueva terminal de contenedores en la expansión norte del puerto de València. Y para pedir a Aena que ponga en marcha los proyectos de ampliación de los aerorpuertos de Valencia y Alicante.

Acompañados por el presidente de la CEOE, Antonio Garamedi; de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, DianaMorant; del la delegada del Gobierno Pilar Bernabé; del vicesecretario general del PP Esteban González Pons; de las conselleras Salomé Pradas y Nuria Montes, entre otros dirigentes institucionales, así como de alcalde de Alicante, y de las alcaldesas Valencia y Castelló.

Bernabé, Morant, Navarro, Mazón y Garamedi. / Mariscal

El presidente de la CEV, quien rechaza los discursos demagógicos contra los empresarios, ha asegurado que el propósito de su intervención es “poner el foco en la Comunitat Valenciana, en sus empresas, pero especialmente en el territorio. En su opinión, es momento de dejar al lado la demagogia que durante demasiado tiempo ha rodeado a la ampliación del puerto de València, tomar nota de los errores y apostar por una infraestructura que se ha pensado y diseñado bajo unos estrictos criterios de respeto medioambiental”. En ese sentido, ha destacado el apoyo del ministro de Transportes, Óscar Puente, a dicha infraestructura marítima.

“Que ValenciaPort encabece el ranking de competitividad, no es sólo una buenísima noticia para la Comunitat Valenciana lo es, también, para el resto del país si tenemos en cuenta que el 40% de las mercancías que España importa y exporta por mar, entra o sale desde Valenciaport; que por él transitan más del 80% de los contenedores que llegan a Madrid por vía marítima, o que es un ejemplo de exigencia medioambiental, lo que nos acerca más a los objetivos de desarrollo sostenible”, ha comentado.

“La intención de la CEV es que los focos vuelvan a dirigirse hacia nuestra tierra y para ello vamos a salir de la clandestinidad, a asumir que tenemos debilidades, pero que sólo parte de culpa la tenemos nosotros, y a adelantarnos a la toma de decisiones que nos afectan”, ha explicado. “La Comunitat Valenciana se ha ganado un trato más justo”, ha resaltado el dirigente de la patronal.

“Pedimos la condonación de la deuda”

Según Navarro, "nosotros no necesitamos ir tan lejos como los partidos independentistas. Nosotros somos un pueblo con identidad propia, pero con visión de conjunto, de país, de una España plural, leales. Por eso simplemente pedimos, algo tan de sentido común como es que, la financiación y las inversiones que recibimos sean justas. Queremos un modelo justo -añade- y vamos a tener un papel muy activo en lo que han llamado “la conjura para la financiación” hasta conseguirlo. "Llevamos diez años con el sistema caducado y no porque no lo hayamos denunciado, o no nos hayamos movido para cambiarlo", ha agredado. "Pedimos que se condone la deuda generada por tantos años en desigualdad de condiciones. Sí, una condonación, como lo oyen.

Según el dirigente de la CEV, si las inversiones se ligasen a la población, Alicante tendría hoy un déficit acumulado de los Presupuestos Generales del Estado superior a los 3.800 millones de euros. En 2023 el Estado sólo reservó 160 millones de euros para esta provincia, 85 euros por habitante, cuando la media nacional supera los 283 euros.

Aeropuertos

Respecto a los aropuertos, Navarro ha comentado que la CEV "se alegra de que Pedro Sánchez haya anunciado la expansión del aeropuerto de Madrid-Barajas, pero esperamos que Aena también tenga un plan para el aeropuerto de València y para el de Alicante-Elx, porque ambos necesitan aumentar su capacidad. El aeropuerto de Valencia fue el que registró el año pasado un mayor aumento en el número de llegadas respecto a 2022, por delante de Barcelona o Madrid. El de Alicante superó su récord histórico con 15,7 millones de pasajeros", ha destacado Navarro.

Reparto del agua

En el debate del déficit hídrico, Navarro ha indicado que la CEV se unirá Murcia y Andalucía para reclamar agua; con Aragón, Cantabria, la Rioja y Castilla y León, para que se acelere el Corredor Cantábrico Mediterráneo. "Impulsaremos las relaciones económicas con Cataluña, Baleares y Aragón y estrecharemos las relaciones, todavía más, con la Comunidad de Madrid", ha concluido.