Mónica Duart: "Las mujeres que lideramos proyectos debemos servir de espejo para otras"

Con 'ADN' Dormitienda Mónica Duart (Valencia, 1972) tiene claro que Dormitienda forma parte de su «ADN» . «Es como un hijo», añade. Es lo que siente después de haber pasado más de media vida ligada a una firma que fundó su padre, Enrique, dentro del grupo Dupen y en la que «empecé desde abajo». Esa experiencia -por la que ésta Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, y MBA por la Universidad Europea de Valencia está «muy agradecida»- considera que ha sido «muy beneficiosa» para llegar a un cargo desde donde se ha fijado como propósito «que la gente tenga un descanso digno» porque es «injusto que en el siglo en el que estamos aún haya gente que no tenga un colchón para poder descansar». Pero detrás de una empresaria que defiende que hay que ser «menos jefes y más líderes» y que reconoce también que sabe cuando debe «desconectar», Duart asegura que hay una persona «que ama la vida, súper entusiasta y con mucha energía», aunque por encima de todo -enfatiza- «están mis hijos»

La pandemia dio un impulso al hogar y sus productos. ¿Ha logrado un sector como el de los colchones y el descanso al que se dedica mantener el ritmo tras ese ‘boom’?

Tras la pandemia hubo una alta demanda en hogar y en descanso. El hecho de haber pasado tanto tiempo en casa hizo que la gente cayera en la cuenta de que tenían que cambiar los equipos de descanso. Hubo una demanda muy elevada y tuvimos un pico muy importante de nuestra facturación. Ahora está más estabilizado. Pero también es importante resaltar que la pandemia cambió mucho los hábitos del consumidor.

¿Cómo se tradujo eso en su firma?

Hubo un incremento de usuarios en el canal digital. En Dormitienda, durante la pandemia, multiplicamos por tres la facturación de nuestro e-commerce, que era el único canal en ese momento con el que podíamos hacer llegar a casa del cliente. Eso supuso un aprendizaje para nuestro equipo. En nuestro sector, el cliente final sigue prefiriendo todavía comprar en la tienda física. Pero es cierto que la sinergia que nos produce el tener una tienda online es altamente positiva porque la mayor parte de clientes que acuden a la tienda previamente han visitado nuestra web y ya vienen con la idea de qué tipo de producto quieren comprar.

Sin embargo, en estos últimos meses se ha vivido una inflación que ha golpeado duramente los bolsillos de la ciudadanía. ¿Se han resentido las compras?

Estamos viviendo en un entorno económico que no es positivo para el retail. Hay mucha incertidumbre y muchos players en el mercado que hace que nuestro sector en estos momentos sea altamente competitivo. Nosotros sí que llevamos una senda de crecimiento positiva. Pero indudablemente sí que se está notando. La gente ahora prefiere más invertir en ocio que a lo mejor hacer inversiones en el descanso, que todavía es un sector que no se ha puesto en valor como debería.

La gente prefiere hoy invertir en ocio que en el descanso. Es un sector que no se ha puesto en valor como debe

Siempre se ha hablado del ‘efecto Ikea’ en el mueble y el hogar valenciano. ¿Cree que ha sido más una oportunidad o un problema?

Creo que la competencia siempre genera grandes oportunidades. Nosotros tenemos una cadena de tiendas de cercanía, situadas en barrios consolidados dónde la vecina lleva toda la vida comprando en Dormitienda. Además, estamos siempre en constante evolución, cambiamos muy rápidamente nuestro portfolio de productos, adaptándonos a la demanda. Es una gran ventaja el ser fabricantes y el poder adaptarnos con mucha facilidad. Somos más de 150 familias las que formamos parte de Dormitienda y eso para mí supone una gran responsabilidad. Y mi propósito empresarial es que la gente descanse bien.

Mónica Duart, CEO de Dormitienda / Miguel ángel Montesinos

Objetivo empresarial

Para eso creó una fundación que lleva su nombre. ¿Qué importancia tiene la labor que se impulsa desde allí?

Es la única fundación en España en la que investigamos, formamos y hacemos divulgación para poder llegar a todo el mundo y que la gente sepa las consecuencias que tiene un mal descanso. Dormir mal aumenta el cortisol, la agresividad e influye en la atención o la concentración. Por eso estamos en constante proceso de innovación para renovar nuestros equipos de descanso.

Habla de innovar en ese sueño y descanso. ¿Ve todavía un camino muy largo por recorrer?

Sí, hay muchísimo camino. Debemos apostar por la sostenibilidad, por la innovación y por la tecnología. Somos la primera empresa de España que ha sacado un colchón 100 % reciclado y reciclable. Trabajamos muchísimo en productos cada vez más naturales y adaptables a nuestros estilos de vida. En ese sentido el descanso tiene mucho por trabajar. La tecnología es muy importante, cada día hay más materiales que nos ayudan a que nuestro cuerpo descanse mejor. Por eso intentamos personalizar los colchones atendiendo mucho a los estilos de vida de cada persona.

Apunta a la sostenibilidad, que es un pilar para muchas empresas. ¿Es un factor diferencial ya para el cliente también?

Nos movemos en un sector en el que, por desgracia, el descuento sigue siendo muy importante. Creo que esto va a ir cambiando con el tiempo. El cliente empieza a apostar por la sostenibilidad, pero todavía le cuesta. La responsabilidad que tenemos es trabajar en que nuestras empresas sean más sostenibles y en la economía circular. Eso es lo que va a ir cambiando la mentalidad del consumidor.

Los fondos de inversión pueden ser una buena opción para crecer, pero a día de hoy no me lo planteo

Liderazgo femenino

Durante décadas ha sido un referente del liderazgo empresarial femenino en la autonomía. ¿En qué punto nos encontramos?

Desde que yo inicié mi labor en Dormitienda hasta el momento actual he visto una evolución notable. Pero todavía queda bastante por hacer. Cada vez somos más las mujeres que empezamos a liderar proyectos empresariales y las empresas están más concienciadas para que haya cada vez más directivas, pero sorprende que sigamos siendo una minoría. Las mujeres que tenemos un papel activo a nivel empresarial o que lideramos proyectos debemos servir de espejo para otras mujeres. Y luego debemos de poner en valor el esfuerzo de muchas mujeres, porque cualquiera puede servir de inspiración. Creo que debemos ser generosas y apoyarnos las unas a las otras. Cuando dejamos de juzgarnos es cuando somos libres y cuando tenemos esa libertad es cuando podemos llevar a cabo esa unión para evolucionar y para mejorar.

Con ese liderazgo, ¿qué ha buscado cambiar en Dormitienda desde que tomó por completo las riendas de la firma hace algo más de dos años?

He hecho muchos cambios, sobre todo aportando mucho valor a Dormitienda a través de mi fundación y eso ha sido un hito. Hemos hecho cambios en la gestión de la compañía, a nivel de puestos estratégicos, en todo el sistema informático. Para mí lo más importante es el equipo humano. Y tengo uno muy leal y motivado, que siente y quiere la empresa. Por otro lado, el hecho de estar sola me ha permitido diversificar proveedores y eso también ha sido algo muy importante porque nos ha permitido tener productos más sostenibles y dar ese pequeño giro para dirigirnos hacia un mercado más actualizado.

Mónica Duart, CEO de Dormitienda / Miguel ángel Montesinos

Para ganar tamaño y expandirse, muchas firmas valencianas han aceptado la entrada de capital riesgo. ¿Es una opción que se plantea?

Creo que los fondos en ocasiones pueden ser una buena opción para crecer, pero en estos momentos no tengo ningún planteamiento al respecto. El hecho de que te puedan acompañar y hacer dimensionar tu negocio en un momento determinado puede ser algo positivo y de hecho lo está siendo para empresas de mi competencia. Sin embargo, no es algo que entre en mis planes actualmente.

Futuro de la compañía

Entonces, ¿hacia dónde mira el futuro de Dormitienda?

Tenemos muchos planes, sobre todo para diversificarnos. Vamos a entrar en el B2B [vender servicios o productos a otras empresas] y estamos súper entusiasmados con el crecimiento que vamos a llevar. Queremos abrir 45 tiendas en dos o tres años, superando las 100. Queremos hacer unos restylings más adecuados a los nuevos objetivos de la marca. Yo me encuentro con mucha fuerza y creo que estoy en el mejor momento de mi vida a nivel empresarial en estos momentos.

La empresa familiar me ha dado mucho. Y ahora, sola, también estoy en un momento de gran impulso

Justo en ese diversificar, ¿han reactivado esa búsqueda de nuevos mercados a nivel internacional?

Sí, abriremos en Santo Domingo. De hecho, la semana que viene ya parte del equipo está allí. Vamos a abrir una tienda showroom y vamos a empezar a operar en algunos países de Latinoamérica. La internacionalización de la compañía es un hecho. Y bueno, yo siempre he querido abrir fronteras y ahora tenemos una oportunidad con un partner allí. La empresa familiar no es fácil, pero también me ha dado mucho y ahora que estoy sola pues también me encuentro en un momento con mucho impulso.

¿Y en otros segmentos?

En el B2B la idea es diversificarnos para temas de contract. Ya hemos llevado a cabo algunos proyectos en ese sentido. Pero todo sin dejar de crecer y expandirnos, cuidando mucho nuestras tiendas, mimándolas.