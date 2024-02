El Consell considera que el plan agrario del Gobierno "no aporta" soluciones reales

El ministro de Agricultura, Luis Planas, no ha logrado convencer a la Generalitat Valenciana sobre sus medidas para frenar el malestar en el campo español, que ya lleva varias semanas provocando cortes de tráfico en todo el país en protesta por la situación agónica que atraviesa el sector primario. Planas reunió ayer a los consejeros de Agricultura de las diferentes autonomías para detallarles el plan de 18 puntos presentado la semana pasada a las organizaciones sectoriales, consensuar una postura de cara al Consejo Europeo del próximo lunes y cerrar filas para hacer frente al malestar en el campo.

Antes de la reunión, el ministro expresó públicamente que en la misma reclamaría a las autonomías que refuercen, entre otros aspectos, «los controles de inspección sobre el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria, lo que implica que deben velar porque los productores no estén vendiendo a pérdidas, es decir por debajo de los costes de producción». «Hay autonomías que ya lo hacen, pero otras lo están haciendo menos», ha indicado.

Luis Planas, ministro de Agricultura / Levante-EMV

Planas ha recordado que «es competencia de las autonomías coordinar las actuaciones para que en una explotación se haga una sola inspección al año». «También se puede trabajar en cuestiones como el calendario de las diferentes convocatorias de ayudas o de programas, por ejemplo las dirigidas a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria con el fin de darles certidumbre y seguridad», ha subrayado. Asimismo, les ha instado a incrementar sus aportaciones al sistema del seguro agrario, que los productores exigen reformar para poder hacer frente en mejores condiciones al cambio climático.

Aguirre

El conseller de Agricultura de la Generalitat José Luis Aguirre (Vox), durante su intervención, ha calificado de “respuesta tardía” las dieciocho medidas anunciadas por Planas, y ha añadido que, tras analizarlas en profundidad, “muchas de ellas están vacías de contenido”. “Todos los esfuerzos son pocos para apoyar el relevo generacional, el futuro de nuestro campo, pero lo único que hará atractivo el campo para nuestros jóvenes será garantizar su rentabilidad”, ha afirmado.

Cadena

Sobre las medidas referentes al refuerzo de la ley de la cadena, el conseller ha señalado que “son claramente insuficientes y no aportan ninguna solución real al problema”. En lo relativo a las particularidades de la Comunitat Valenciana, Aguirre ha reiterado que el régimen simplificado de pequeños agricultores podría ser beneficioso para la autonomía, “pero de nada sirve si previamente hemos dejado fuera del sistema a gran parte de nuestros de agricultores” y ha lamentado que “el 60% de los agricultores de la Comunitat Valenciana no están dentro de la PAC, por lo que no pueden tener un complemento a sus ayudas”.

A pesar de estas críticas, el conseller ha trasladado al ministro que valora “muy positivamente” la decisión de que el cuaderno digital tenga carácter voluntario, pero se ha preguntado “qué ocurrirá en 2026, fecha en la que Europa lo imponía”.

Falta de reciprocidad

Otro de los asuntos abordados ha sido el de la falta reciprocidad. Para el conseller, “no podemos ser igual de competitivos si no jugamos con las mismas cartas, en el tema de fitosanitarios, el refuerzo de aduanas, la gestión integral de plagas y fertilización, las condiciones laborales… “.