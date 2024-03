El foro de Logroño exige al Ministerio de Transportes priorizar el corredor Cantábrico-Mediterráneo

Hay que subir mercancías al tren y hay que hacerlo de forma “prioritaria y preferente”. Eso es lo que han venido a decir a Logroño los gobiernos autonómicos del PP y las patronales de los empresarios de Aragón, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria en un foro de impulso al corredor Cantábrico-Mediterráneo celebrado este jueves. En la cita, que ha tenido un marcado carácter político, se ha firmado una declaración para exigir al Ministerio de Transporte que se decida a marcar fechas “reales y concretas” para la ejecución de una infraestructura “esencial para la vida y las aspiraciones de 17 millones de personas y miles de empresas y autónomos”.

Por ello, el foro al que han asistido los presidentes autonómicos de Aragón, Jorge Azcón, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, así como los consejeros de movilidad y fomento de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria, ha suscrito una declaración para elevar la conexión ferroviaria entre Valencia y Bilbao a través de las comunidades del interior. En el documento se pide al ministerio que dirige Óscar puente elaborar un plan nacional de Transporte “que derive en un plan de infraestructuras ferroviarias” para el periodo 2025-2040 con el corredor Cantábrico-Mediterráneo como “eje prioritario”. Del mismo modo, se acuerda realizar un estudio de las potencialidades de este eje y contemplar a medio plazo las inversiones necesarias para convertir en autopistas ferroviarias todas las líneas convencionales (alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora, cargas de 22,5 toneladas por eje, apartaderos de 750 metros, etc.).

La realidad es que el gran proyecto para subir mercancías al tren a través del interior del noreste peninsular va al ralentí. Supondría conectar el 25% del Producto Interior Bruto nacional a través de las comunidades autónomas que atraviesa, pero avanza lento e incluso a dos velocidades. Mientras el tramo que enlaza Zaragoza con Sagunto a través de Teruel continúa con los trabajos de electrificación, la conexión entre la capital aragonesa con el puerto de Bilbao pasando por Logroño y Bilbao apenas ha comenzado a proyectarse.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha reivindicado la conexión dado que “los déficits de comunicación lastran el potencial y el desarrollo de todos los territorios que estamos aquí”. “Y no solo eso, sino que lastran todo el potencial del conjunto de la economía española”, ha dicho Capellán. “Este es un tema serio, fundamental ante una política nacional desnortada, alejada de los asuntos que de verdad importan. Necesitamos darle impulso para que se reordene la importancia del corredor”, ha expuesto Capellán. "El diseño de las redes de transporte y comunicación determina la capacidad de competir de las empresas", ha señalado el presidente riojano. "Señalar al Gobierno que es imprescindible que hay que

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, también ha hecho gala de esta “reivindicación justa y sensata”, aunque ha subrayado un matiz. “Si en el siguiente foro no traemos al ministerio no hacemos nada. Aquí estamos los convencidos, pero falta el ministerio. Tenemos que hacer que nos escuche, que vea que nuestras reivindicaciones son justas porque esto no es un anhelo, sino algo sensato”, ha dicho el dirigente aragonés. “Tenemos un tremendo elefante en la habitación: el verdadero debate en el ministerio hoy va sobre el traspaso de los Rodalies a Cataluña y no sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo”, ha censurado Azcón, criticando que esa “columna vertebral de la península” acumula retrasos tanto en tiempos como en inversiones, dado que “lo que nos prometieron para 2022 ahora lo prometen para 2030”.

“Es inconcebible que la tercera y la cuarta ciudad de España no estén conectadas por una vía de altas capacidades”, ha denunciado el presidente aragonés, que ha añadido que también es necesario “un nuevo paso a Europa a través de la Travesía Central Pirenaica (TCP)” por el paso de Canfranc, que debe ir “necesariamente de la mano del Cantábrico-Mediterráneo” para conectar los puertos de Algeciras, Siresa (Portugal) o Valencia con el centro de Europa.

Los representantes de las patronales empresariales fueron muy críticos precisamente con esa ausencia de representantes del Ministerio de Transporte y del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif. Según los empresarios, fueron invitados al foro y bien declinaron la invitación, bien la aceptaron y después la anularon. Azcón y Capellán fueron los únicos primeros espadas en asistir al acto de impulso del corredor. Se cayeron a última hora de la programación los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (su consejera del ramo le disculpó por una visita de los reyes a Valladolid), y de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.