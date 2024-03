Mauro Lorenzo: "Hoy el pequeño comercio está en el momento de mayor peligro posible"

A las grandes superficies se ha sumado el online como uno de los factores de riesgo con los que tiene que lidiar el comercio de proximidad. ¿Se encuentra éste en el momento de mayor peligro para su viabilidad?

Sí, ahora mismo estamos en el momento de mayor peligro posible. Pero no solamente por el comercio online y por la gran superficie, sino también por el relevo generacional que no se está produciendo. Y luego la falta de atractivo para que lleguen nuevos emprendedores. Tenemos un caballo de batalla con la venta online, que ha venido para quedarse y no podemos ir en contra de ella. Lo que hay que hacer es subirse a la ola y surfearla. Pero sí que queremos que haya una regulación en su transporte. La huella de carbono que deja la venta online es alta y la falta de regulación por esa parte también. Y tampoco estamos viendo los perjuicios que hay para la sociedad en general, que es la desaparición del pequeño comercio de proximidad.

Las ultimas cifras de empleo muestran el buen momento laboral de la hostelería pero no el del comercio. ¿Por qué no crece el sector en términos de empleo?

En la hostelería a mí no me pueden servir unas tapas online y es, además, un acto social. El comercio es diferente. Es una necesidad que la están supliendo muchos comercios digitales. La inmediatez que pide el cliente que va al comercio y dice ‘quiero esto’ y le dice el de la tienda que no lo tiene y que mañana lo tendrá genera que automáticamente se diga ‘bueno, pues ya no vuelvo’. Pero creo que hay una solución para el comercio. Profesionalizarse más cada vez, tener el producto que realmente necesita el cliente y crear esa marca.

La inflación ha impactado en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Cómo está afectando en el consumo?

Ese no es el principal problema ahora mismo, sino lo anterior. La inflación es una situación coyuntural. Históricamente hemos tenido momentos puntuales de inflación alta y no hemos sufrido la desaparición de comercios que estamos sufriendo ahora. La inflación obviamente afecta a los negocios, pero no es la parte más importante.

Usted abre una nueva etapa después de que el Consell haya recortado un 40 % su presupuesto para este año. ¿Qué relación espera con la Administración?

Lo que estamos solicitando es tener reuniones con ellos y explicarles claramente el modelo de gestión que tenemos nosotros en Unió Gremial y sobre todo decirles que ese recorte económico afecta a 114 asociaciones y gremios que aglutinan a más de 9.500 comercios y profesionales. Si recortamos la asignación económica, estamos recortando un montón de actividades que preparamos para la dinamización del comercio. Y no solamente en València, sino en Ontinyent, Silla, Albal, Alfafar, Llíria o Nàquera.

Y la última, ¿Unió Gremial se plantea retornar a la CEV?

De momento, no. Si ellos quieren tener alguna reunión con nosotros, la casa siempre está abierta. Pero creemos que cada uno tiene su espacio y el nuestro está al lado de la de las 114 asociaciones y gremios que representamos.