UGT reclama a Ford más coches híbridos para garantizar el futuro de Almussafes

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, y el secretario de UGT FICA PV, Darío Argente, se han mostrado "optimistas" respecto al futuro de la fábrica de Ford en Almussafes y esperan que "pronto" la multinacional "adjudique híbridos que permitan mantener la carga de trabajo" en la factoría mientras decide sobre la electrificación. Así lo han manifestado esta mañana en rueda de prensa durante la jornada 'Transformación del sector automovilístico. Trabajando por una transición justa y ordenada' que ha organizado el sindicato en València.

Argente ha señalado que el coche eléctrico "ha tenido un parón porque hay otras tecnologías que han avanzado como el hidrógeno u otros combustibles". "Tenemos toda la confianza del mundo en que pronto tendremos una alternativa, que no sea eléctrico de momento pero sí híbrido, donde le dé un futuro y alargar en ese sentido el poder tener más adelante un coche eléctrico o no eléctrico", ha indicado.

Una alternativa

No en vano, esa alternativa -que la propia cúpula de la multinacional a nivel mundial prometió en una reunión con el sindicato mayoritario en la planta, UGT- debería conocerse en las próximas semanas, un horizonte temporal que no es baladí. No en vano, hasta el próximo 28 de marzo las instalaciones valencianas se encuentran en medio de un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) aplicado por una falta de producción que se vive en la factoría y que está previsto que se agrave con la desapariciñon de la versión europea de la furgoneta Transit. Eso dejará únicamente en fabricación -a la espera de noticias sobre nuevos modelos- el Kuga hasta la llegada de la electrificación.

"Compromiso político"

Antes del evento, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado un "gran compromiso político" que favorezca la transformación del sector del automóvil hacia la electrificación, desde el fomento de la actividad industrial hasta incentivos para la compra o la regulación de los puntos de recarga. "La importancia del sector es trascendente por el empleo que genera, porque supone cerca del 10 % del PIB y sólo por eso ya merece la pena trabajar por su futuro. Somos el octavo país productor de automóviles y el 85 % de lo que producimos se exporta", ha apuntado.

"Ahora afrontamos el proceso de reconversión más importante de la historia del automóvil, lo hacemos con el respaldo de los Perte -de los cuales Ford ya ha aceptado 37 millones de euros y está esperando la resolución de la línea B del Perte VEC II, ligado a la cadena de valor de estos eléctricos-, pero necesitamos que el Gobierno tenga los pies en el suelo. No tenemos ninguna multinacional española del automóvil y hay debate sobre las fechas para la descarbonización definitiva; a veces -ha lamentado- tengo la sensación de que el carro va por delante de los bueyes, porque hay objetivos que no se van a poder cumplir por la falta de infraestructuras".