La liberalización de la alta velocidad casi duplica los pasajeros de la línea entre València y Madrid

“Reciprocidad”. Esa es la petición que hizo ayer el Gobierno a Francia en plena bronca por los precios bajos y “desleales” -en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puentes- que está desplegando Ouigo en la alta velocidad española, reclamando al país galo que no ponga “trabas” a la entrada en su mercado ferroviario de las firmas españolas. España "tiene derecho a entrar" en el de Francia y a "hacerlo sin trabas, con facilidades", explicó Puente, que destacó que éste mensaje lo trasladará hoy a su homólogo francés en una reunión bilateral que van a tener en Bruselas en la que también reclamará "responsabilidad" ante modelos de negocio como el de Ouigo. "No puede ser un modelo de negocio insostenible a largo plazo", porque, avisó el ministro, si no es sostenible "el dinero saldrá de los impuestos o saldrá de los bolsillos de los usuarios".