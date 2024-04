AVA rechaza las propuestas de Planas y mantiene las protestas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se sumó hoy a la decisión tomada por la junta directiva de Asaja Nacional que rechaza el acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y mantiene las movilizaciones en la Comunitat Valenciana y el resto de España. El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, advirtió de que “las 43 propuestas de Planas son claramente insuficientes porque no abordan los problemas de la agricultura valenciana, ni resuelven los desequilibrios de la cadena alimentaria, ni la competencia desleal de las importaciones procedentes de países terceros, ni la excesiva burocracia para los pequeños agricultores”.

AVA asegura en un comunicado que "no entiende de ninguna manera la exclusión en las futuras negociaciones de las organizaciones agrarias que no firmen el documento que propone el ministro Planas. En una democracia no caben estos chantajes. Estamos dispuestos a seguir negociando porque quedan muchos asuntos pendientes por hablar, sobre todo en agricultura mediterránea, pero no podemos firmar y traicionar a nuestros agricultores y ganaderos con una propuesta que no nos abre las puertas de un futuro estable con precios dignos”.

Positivas

Aguado argumentó que “el ministro ha puesto encima de la mesa algunas iniciativas positivas (como eliminar la obligación de realizar las fotografías georreferenciadas, incrementar las inspecciones a los operadores comerciales o mejorar los seguros agrarios), pero estamos decepcionados respecto a temas centrales que beneficiarían a la agricultura mediterránea. La respuesta de Planas ante las protestas agrarias está muy distante de lo que realmente necesitamos. Además, es inaceptable que el Ministerio para la Transición Ecológica, que también tiene mucho que decir en asuntos importantes como el agua, la fauna salvaje y la lucha biológica contra plagas y enfermedades, no se haya reunido con el sector ni haya ofrecido ninguna medida. Mientras el Gobierno central no negocie en base a documentos consensuados en diferentes mesas de trabajo de ASAJA, seguiremos en la calle porque nos jugamos nuestro futuro”.

AVA-ASAJA destacó que las medidas de simplificación se limitan a la Política Agrícola Común (PAC), lo que excluye a más de la mitad de los agricultores y la superficie agraria de la Comunitat Valenciana. Muchas de las propuestas tienen asimismo un carácter temporal, como la voluntariedad de cumplimentar el cuaderno digital que la organización agraria insiste en que sea indefinida. AVA-ASAJA criticó duramente al ministro porque, aunque lo había planteado el 15 de febrero, finalmente ha dejado fuera el régimen simplificado para pequeños y medianos agricultores (aquellos que perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas al año), una medida demandada de manera unánime que hubiera dejado a la gran mayoría de los productores valencianos exentos de los controles y sanciones de condicionalidad.

Cadena alimentaria

Respecto a la cadena alimentaria, pese a los avances prometidos sobre todo en lo que se refiere a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), AVA-Asaja lamenta que Planas "sigue sin fijar los costes medios de producción por cultivo, manteniendo al productor en una posición de desventaja, sigue sin aplicar inspecciones de oficio ante los contratos en los que figuran costes efectivos inferiores a los costes medios y sigue sin informar de los contratos que se han inscrito en el registro digital".