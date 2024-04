Los pisos de alquiler de menos de 1.000 euros en València «se agotan en horas»

Los alquileres de pisos de menos de mil euros se agotan en horas en València. Las inmobiliarias advierten de que en la capital del Túria ya no quedan arrendamientos disponibles y que los extranjeros con alto poder adquisitivo copan "el 90 %" de las operaciones". Un informe de la compañía Alquiler Seguro revela que cada piso que sale al mercado en la provincia de Valencia genera de media 63 contactos, lo que supone una presión muy alta. Hace cinco años cada anuncio generaba 11 contactos, una situación normal. Valencia es la cuarta provincia con mayor presión del alquiler por detrás de Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, y está al mismo nivel de Madrid.

Una mujer ante una inmobiliaria de València. / MA Montesinos

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, lamenta que hay muy poca oferta de vivienda de alquiler a un precio razonable. "La demanda es muy fuerte y no hay viviendas disponibles. La oferta se agota en horas", asegura.

Mejor ciudad del mundo para vivir

La demanda se ha disparado por el interés de extranjeros de instalarse en València tras haber sido elegida como mejor ciudad del mundo para vivir por revistas especializadas como Forbes o por colectivos de expatriados. Juanjo Álvarez, director de alquileres de OC Habitat, confirma que prácticamente no quedan viviendas por debajo de mil euros en València. "Hay una demanda bestial y es un drama porque las familias locales no pueden acceder al alquiler. El 90 % de nuestros clientes de alquiler es extranjero con alto poder adquisitivo. Los valencianos no pueden pagar 1.500 euros por un alquiler", admite. De hecho, el alquiler ha alcanzado de media los 1.600 euros, según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.

La demanda es tan fuerte y la oferta tan reducida que cada anuncio genera más de sesenta interesados

Una joven fotografia un anuncio de una inmobiliaria valenciana. / Germán Caballero

Presión de la demanda

La presión media ponderada del alquiler en España (relación entre la demanda de quienes buscan arrendar una vivienda sobre la oferta de inmuebles disponibles) se situó en el primer trimestre en 50, lo que indica que cada oferta de vivienda en alquiler recibió en un plazo de diez días una media de 50 contactos para ocuparla. En el caso de la provincia de Valencia, cada anuncio genera de media 63 contactos cada diez días al igual que en Madrid y solo por debajo de Baleares (142), Santa Cruz de Tenerife (104) y Barcelona (101), según el informe de Alquiler Seguro. El barómetro se ha elaborado tomando datos de los últimos cinco años y establece una clasificación dividida en cinco segmentos que diferencia entre zonas de presión normal (1-15), en riesgo (15-30), elevada (30-45), alta (54-60) y muy alta (más de 60 como es el caso de Valencia).

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), apunta que en treinta años que lleva de profesión no había visto una situación igual. "Ni de precio ni de falta de oferta", sentencia. La representante de Asicval (que engloba a cuatrocientas inmobiliarias valencianas) confirma que los alquileres asequibles duran horas y muchos no se llegan a publicar. García precisa que de países como Argentina están llegando muchas familias que han vendido sus propiedades con la intención de instalarse en València y tienen recursos suficientes para pagar alquileres altos.

Cinco visitas como máximo

El portavoz del Colegio de API de Valencia explica que reciben una avalancha de llamadas cuando anuncian un piso con buen precio. "Como máximo concertamos cinco visitas porque sabemos que va a volar. En ese momento retiramos el anuncio porque si no es ingestionable. Nos podríamos pasar todo el día atendiendo llamadas", apunta. Nora García añade que en su caso han decidido no publicar los anuncios con tirón los viernes para evitar un aluvión de correos durante el fin de semana.

Imposible por 900 euros

"Encontrar algo por 900 euros en Valencia es imposible. Me acaba de entrar un piso de 900 euros en El Puig en un edificio sin ascensor y en un momento me han llamado cinco personas", indica el responsable de alquileres de OC Habitat. Juanjo Álvarez asegura que cuando un piso sale al mercado de alquiler por más de 1.200 euros al mes ya es más complicado alquilarlo.

