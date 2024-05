ITV caducadas: La solución de los consumidores al colapso

Pasar la ITV se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los conductores valencianos, que se encuentran atrapados entre la espada de los controles policiales y las multas por no tener renovada la inspección y la pared de la Generalitat, que no ha sido capaz en más de un año de solucionar los problemas internos de la sociedad pública -Sitval- que rige este servicio, de tal manera que la cita previa está colapsada y los ciudadanos se las ven y se las desean para encontrar fecha en una estación de la autonomía.

En este contexto, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha emitido hoy un comunicado en el que valora "positivamente las medidas anunciadas por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo" el martes encaminadas "a solucionar la problemática de falta de personal y gestión de la solicitud de cita previa para la revisión de la ITV", y que, básicamente, consisten en contratar de forma temporal a 250 trabajadores para agilizar el servicio y adjudicar sendos contratos a dos empresas para mejorar la atención telefónica y los sistemas informáticos.

Colapso

La organización recuerda que "actualmente existe un colapso en gran parte de estaciones de ITV que está dificultando a los usuarios poder realizar a tiempo la revisión de su vehículo, ya que no tienen posibilidad de obtener cita hasta transcurridos dos o tres meses. Esta situación está provocando preocupación e impotencia entre los usuarios ante la imposibilidad de pasar la ITV de su vehículo que, en algunos casos, les lleva a desplazarse a estaciones de ITV de otras comunidades para realizar la correspondiente revisión".

Colas ante la ITV de Xàtiva / PERALES IBORRA

Para la Unión de Consumidores, "esta problemática se podría haber evitado, ya que desde Sitval podían prever los vehículos que tienen que pasar la revisión en cada periodo. Por lo tanto, el colapso que desde hace unos meses existe en determinadas estaciones se podría haber solventado".

En este sentido, la organización aporta posibles soluciones transitorias y propone que el plan de mejora de cita previa "asegure como mínimo una fecha a los días previos a la caducidad de la ITV en las estaciones próximas al domicilio fiscal que conste de dicho vehículo, con la posibilidad que el usuario pueda cambiar la fecha y/o estación. De esta forma, se garantiza el poder cumplir con la obligación de cumplir con la inspección del ITV sin las incidencias que actualmente existen".

Calidad

Según Vicente Inglada, secretario de la UCCV, “es evidente" que las medidas anunciadas por el Consell "tendrán que repercutir en la calidad del servicio, pero para que sean eficaces deben mantenerse en el tiempo y no de forma puntual”. Para ello, desde la Unión de Consumidores "reiteramos la necesidad de crear un servicio que evalúe la calidad y satisfacción de los usuarios e incluso gestione las reclamaciones que pudieran presentarse. Inglada ha manifestado que al tratarse un servicio público no hay que buscar ningún tipo de excusa a la hora de ofrecer un servicio de calidad y que no genere problemática a los usuarios. Por lo tanto, es fundamental que los beneficios económicos que se obtengan reviertan en la mejora del servicio ofrecido a los usuarios".