León Grau: "La falta de mano de obra que hay en la actualidad no la habíamos vivido nunca"

Nacido en 1965 en Alcoi, Grau, padre de tres hijos, se licenció en Derecho por la Universitat de Valencia. Luego realizó un master sobre asesoria juridica de empresas en el Instituto de Empresa. Al terminar, se fue un año a Inglaterra a trabajar en una proveedora de fibras de la empresa familiar, Hilaturas Miel, que tiene 41 años, aunque el negocio lo inició su padre con doce años, recogiendo restos de ropa y tejidos, que llevaba a una nave que tenía para convertirlos en borra, de donde el nace el hilo. En 1993, Grau regresa a la empresa familiar. Vivió dos años en Sabadell, donde «teníamos una sucursal para exportación». Su padre se jubiló en 1998 a los 60 años y dio paso a la segunda generación, la de León y sus dos hermanos, que también heredó la constructora Enrile, que ha edificado más de mil pisos en las comarcas centrales. Grau es socio desde hace 18 años de rankia.com y es cofundador de verema.com. El grupo tiene también una empresa de tintorería de hilo, con 40 trabajadores.

La covid supuso una ventana de oportunidad para el textil valenciano, que fabricó material sanitario ante la falta de suministros. ¿Qué ha quedado de todo aquello?

Muy poco. Si acaso una lección de lo mal que hacemos las cosas. Hubo una reacción muy buena del empresariado. Todos nos pusimos a hacer mascarillas y a comprar máquinas para fabricarlas. También se hizo un esfuerzo grande por parte de la Administración para subvencionar la compra de esa maquinaria, pero, pasado la covid, cuando nos hemos presentado a licitaciones, lo que se ha valorado ha sido el bajo precio de los chinos y todas esas máquinas están ahora inactivas. Es un problema de la ley de contratos del Estado, que lo que más valora es el precio.

También entonces se produjo la ruptura de las cadenas de valor y se habló muy seriamente de repatriar producción industrial, de sectores muy deslocalizados como el textil. ¿Se consumaron aquellas intenciones?

Para nada. El sector textil se había reducido mucho tras la entrada de China en 2004 en el comercio mundial. Cayó un 50 % la facturación y el empleo en los primeros años. Desde entonces ha ido reduciéndose. La esperanza de los productores textiles cuando la covid de formar parte como proveedores de las grandes cadenas textiles españolas no se ha consumado, porque no tenemos capacidad de producción para abastecerles. Nos hemos quedado muy pequeños. No tenemos economía de escala y no podemos ofrecer precios tan competitivios como los asiáticos. La deslocaliación se ha mantenido. Tal vez se buscan países más próximos como Turquía o Marruecos. Han diversificado buscando alternativas cercanas pero baratas.

Hilaturas Miel (Himiesa) de alguna forma es la base de la industria textil, en el sentido de que es la que produce los hilos que conforman las prendas o los productos para el hogar. ¿Sufre más la competencia exterior?.

Hemos sufrido un cambio tremendo. El número de pequeñas tiendas se ha reducido en las ciudades, y las grandes cadenas compran en Asia. Lo que hemos hecho es vender en el extranjero. El 60 % de nuestra producción. Y hacemos productos de nicho, que no son grandes producciones pero que tienen cierta complejidad. Lo que no les resulta rentable a los chinos. Ahora hacemos hilaturas para el sector de la defensa: para jerseys para el Ejército o para chalecos antibalas.

¿Cómo innovan?

Hay muchos focos de innovación. Unas veces provienen de Aitex [el instituto tecnológico del textil] y otras del propio cliente, que te pide que hagas algo específico. Nosotros innovamos mucho, pero es difícil que se comercialice bien, porque a veces no encontramos el canal adecuado. Somos pequeña empresa. En Himiesa somos 170 trabajadores incluyendo el departamento de pintura y facturamos 21 millones de euros en 2023.

¿Qué proyectos de futuro tiene la empresa?

Hemos sido muy activos en el tema energético. Tenemos un alto consumo de electricidad y hemos situado en el tejado de la fábrica 2,7 megavatios de renovables que nos ahorran el 30 % del consumo. Tenemos una central de biomasa que aprovecha los restos de los palets para generar vapor y utilizarlo como energía. Todos los años invertimos un millón y medio en maquinaria tecnológica nueva. De cara al exterior, tenemos una sucursal en México y Nueva York para distribución. Tuvimos implantación física en India tras la entrada de China en el mercado, pero no salió bien. Así que no nos planteamos salir de Mutxamel, donde tenemos una planta de 100.000 metros cuadrados.

¿El futuro está en los textiles inteligentes?

El futuro en buena medida está en la sostenibilidad. Estamos invirtiendo en maquinaria para tratar los residuos textiles y darles una segunda vida.

Además de Himiesa, usted es presidente de la inmobiliaria y constructora Enrile. ¿Por qué un sector tan distinto?

La empresa textil tenía excedentes. Mi padre hizo sociedad con un promotor de Alcoi. Hicieron varias promociones. Le fue bien y decidió montar una empresa por su cuenta. Siguió en esa línea hasta 2008, cuando llegó la Gran Recesión. En aquel momento teníamos en marcha 230 pisos y una deuda abultada, aunque fuimos prudentes y eso nos permitió mantenernos en el mercado, cancelar la deuda aunque con un tamaño más pequeño para hacer obra menor. Ahora estamos en dos proyectos para construir plantas fotovoltaicas.

En los años de la burbuja, se decía que muchos industriales reinvertían las ganancias en el ladrillo en lugar de sus empresas tradicionales y ahí se ponía el dedo en la llaga de lo que sucedió y de la pérdida de peso industrial. ¿Qué opina al respecto?

Eso es verdad. El foco, cuando lo cambias de sitio, pierdes fuerza. Pero era un momento, el de la burbuja, en que se ganaba mucho dinero y fue muy tentador. A pesar de todo, no creo que fuera nuestro caso, porque las Hilaturas siempre fueron lo prioritario.

El mercado inmobiliario está en un momento complejo. Hay poca oferta, y muy cara, para tanta demanda. El alquiler es otro problema y falta promoción pública. ¿Cómo lo ve usted?

Veo que la tendencia es que la vivienda va a ser más cara. La demanda internacional está disparada y está mermando la capacidad de los españoles con menos poder adquisitivo. No hay aquí una relación entre el sueldo, que no sube lo suficiente, y el alza continuado del precio de la vivienda. En Alcoi no se puede construir porque el precio del metro cuadrado de construcción, sin contar el solar y las tasas, no baja de 1.200 euros. No hay gente para comprarlo.

¿Qué hay que hacer para descongestionar el mercado de la vivienda?

Reducir la burocracia, que cuesta mucho dinero. Y crear vivienda pública y sacar suelo al mercado. Si tenemos más oferta espero que los precios se estabilicen o bajen.

Todo indica que el Banco Central Europeo (BCE) va a empezar a bajar los tipos de interés en junio. ¿En qué medida beneficiará a sectores como el inmobiliario o el textil?

Mucho, porque son sectores que han sufrido mucho con la pandemia y con la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, y han tenido que recurrir tanto a los créditos del ICO como a la financiación bancaria con tipos muy altos. Así que si el BCE empieza a bajar el precio del dinero sufriremos menos presión.

¿Los empresarios de numerosos sectores se quejan de la falta de mano de obra. ¿Sucede lo mismo en el textil y la construcción?

Totalmente. La falta de mano de obra que hay en la actualidad no la habíamos vivido nunca en mis empresas ni en los sectores en los que tengo firmas. No solo mano de obra, sino trabajadores cualificados y comprometidos, porque resulta que contratas a ciertas personas que al cabo de pocas semanas se lo dejan. Nadie quiere trabajar en el turno de noche, ni los fines de semana. Otro tema gravísimo es el absentismo. Estamos en índices del 10 % de la plantilla cuando antes de la covid estábamos en el 3 %. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez al final hemos perdido sentido del deber, o de la responsabilidad. La gente está muy imbuida de la filosofía del carpe diem, de vivir el momento, que está muy provocada por la covid. También inciden los salarios, con la subida tan elevada de la inflación.

¿La solución está en abrir los brazos a la inmigración y apostar de lleno por la FP?

Pienso que sí. Una inmigración controlada y selectiva, como hacen otros países. La verdad es que los trabajos duros aquí la gente no los quiere.

La economía española va como un tiro. Sin embargo, el país está crispado en términos políticos. ¿A qué lo achaca?

Tenemos malos políticos. No nos merecemos los políticos que tenemos. La gente se esfuerza, trabaja día a día, los extranjeros vienen en masa a visitar el país o a residir aquí y no es de recibo que los políticos no sean capaces de llegar a acuerdos. Nos llegan inversiones, pero no las buscamos. Vienen aquí porque las condiciones son fantásticas. Los gobiernos no son proactivos.

Usted es socio también de verema. com, toda una referencia para los gastrónomos. ¿Por qué?

A todos nos gusta vivir bien y disfrutar. Eramos un grupo de amigos en la universidad que quedábamos para catar vinos y los puntuábamos en lugar de ir a tomar gin tonics. Cuando llegó internet, uno del grupo creó la página y colgó nuestros comentarios de vinos y restaurantes. Entonces vimos que tenía mucho tráfico. Vimos que podía ser un negocio y ahí creamos la comunidad virtual verema.com, donde todo el mundo puede colgar sus opiniones y consultar las de otras personas para orientarse sobre un restaurante.

¿Qué proyectos tiene para ese portal?

Tenemos muchos eventos en formato feria y lo que estamos tratando es de salir de España e ir a países como Portugal o Chile.

En este 2024 cumple cuatro años al frente de Aitex. ¿Continuará?

Me he presentado a la reelección y en junio,cuando se celebren los comicios, si los socios lo quieren, completaré otro mandato.