ArcelorMittal amplía plantilla en Bizkaia al tiempo que negocia recortes en Asturias

La producción y demanda de acero bajo en carbono ya está provocando importantes movimientos laborales en las plantas de ArcelorMittal en España. En el denominado Clúster Asturias –formado por las factorías de Avilés y Gijón y sus satélites de Sagunto, Etxebarri y Lesaka–, la multinacional lleva meses negociando un recorte de la plantilla vinculado al proceso de descarbonización que podría acabar con la salida de 173 empleados, de los que 151 trabajan en Asturias. Pero en paralelo, la compañía siderúrgica está incorporando personal en la acería compacta de Sestao (Bizkaia), ya que están aumentando los pedidos de chapa de bajas emisiones. En las últimas semanas se han incorporado 35 trabajadores para formar un quinto turno, con lo que la plantilla de las instalaciones vizcaínas alcanza los 350 trabajadores, según fuentes de Arcelor.

Durante los últimos años, los precios de la electricidad habían lastrado la actividad de la ACB (Acería Compacta de Bizkaia) y fueron constantes las paradas temporales y las regulaciones de empleo. Sin embargo, la creciente demanda de acero bajo en carbono ha provocado una resurrección de la planta de ArcelorMittal en Sestao, equipada con dos hornos de arco eléctrico. Utilizando chatarra como materia prima (acero reciclado) y electricidad de origen renovable, la ACB puede fabricar productos planos de acero con bajas emisiones destinados a los sectores del automóvil, la construcción y la industria. En estos sectores cada vez es mayor la preocupación por la huella de carbono de sus productos.

ArcelorMittal tiene planes para potenciar la planta de Sestao. Pretende llevarla al máximo de su capacidad de producción (1,6 millones de toneladas) y convertirla en la primera acería del mundo con cero emisiones de carbono. Para ello se modificará la carga metálica, mezclando la chatarra con prerreducidos de mineral de hierro (DRI) elaborados con hidrógeno verde (inicialmente se pretendían fabricar en Gijón, pero el proyecto de planta de DRI sigue en el aire, por lo que serán importados); se alimentarán todas las instalaciones siderúrgicas de la planta con electricidad de fuentes renovables (los hornos de arco eléctrico, pero también el tren de laminación y las líneas acabadoras) y el reducido remanente de combustibles fósiles en el proceso siderúrgico será sustituido por biomasa e hidrógeno verde.

"Mantener nuestra posición como proveedor de referencia de aceros con bajas emisiones de carbono es una clara prioridad y el incremento de producción previsto en Sestao, así como la construcción del nuevo horno eléctrico en Gijón, desempeñarán en ambos casos un papel importante", señaló Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, en la presentación de los resultados de la multinacional en el primer trimestre. La obra del nuevo horno de Gijón comenzó la semana pasada, pero hasta el primer trimestre de 2026 no estará operativo para producir acero de bajas emisiones. Y a diferencia de Sestao, la automatización de procesos hará que llegue acompañado de un recorte de empleo. "Sin esa inversión tendríamos el riesgo de perder competitividad y sería mucho peor", apuntó Philippe Meyran, CEO del Clúster Asturias.

Cifras

35 nuevos trabajadores . Arcelor ha incrementado la plantilla de la acería de Sestao con 35 trabajadores para un quinto turno.

. Arcelor ha incrementado la plantilla de la acería de Sestao con 35 trabajadores para un quinto turno. 350 empleados. Con las nuevas incorporaciones, la plantilla de la acería compacta vizcaína se eleva a 350 trabajadores.

La Audiencia Nacional ratifica la validez del ERTE de la siderúrgica hasta final de este año

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha ratificado la validez del ERTE aprobado por ArcelorMittal a finales del pasado año para todo 2024. Los sindicatos UGT-FICA, CC OO, USO y ELA habían impugnado la prórroga del expediente de regulación de empleo –adoptado sin acuerdo con la representación de los trabajadores– por considerar que concurrían diversas circunstancias que, o bien daban lugar a la nulidad de la decisión suspensiva, o bien a la declaración de ser injustificada. La Audiencia Nacional ha tumbado los argumentos de los sindicatos. En primer lugar, niega que la memoria y el informe técnico de la prórroga del ERTE no incluyan datos técnicos correspondientes a 2024, como argumentaban las centrales (que alegaban que era una copia del ERTE aprobado en octubre de 2023). Además, la Audiencia rechaza los argumentos de los sindicatos cuando señalan que la causa del expediente de regulación es económica y no productiva, y cuando defienden la inadecuación de la medida y la falta de proporcionalidad de la misma. "Este tribunal ha de confirmar la adecuación y proporcionalidad de la medida. Los datos que se extraen de la memoria son claros y han sido reflejados a lo largo de toda la resolución: se parte de las previsiones para el año 2023, que dio lugar a ERTE con acuerdo, en las que se avala una reducción de los pedidos de productos concretos que impacta de forma directa en la producción de cada una de las plantas. Dichas previsiones, no solo se mantienen, sino que empeoran durante el año 2024 (...), de manera que la extensión del ERTE inicial es acorde con los datos expresados, que, por otro lado, no han resultado rebatidos por la representación sindical", señala el fallo de la Audiencia, recurrible ante el Tribunal Supremo. "A diferencia de la dirección (de ArcelorMittal), no criticamos las decisiones judiciales, aun cuando en este caso no se han atendido inicialmente las alegaciones presentadas", señaló el sindicato CC OO.

