Grupo Actaria refuerza el sector de la automoción valenciano

Grupo Actaria, un holding empresarial que cuenta con alianzas solventes con las compañías del sector de la automoción Raser QCC, Aneto CEE y Technical Logistic Transport (TLT), ha elegido Valencia para su nacimiento. Según han explicado esta mañana en un comunicado, este "se trata de un nuevo grupo empresarial que cuenta con el aval de la trayectoria de la familia Valero, con más de 30 años de experiencia y trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional". En concreto, Actaria ofrece soluciones de ingeniería industrial enfocadas a distintas actividades con un claro enfoque social.

Grupo Actaria agrupa a más de 400 trabajadores en España, de los cuales un 40 % están afincados en la Comunidad Valenciana. En este sentido, hay que resaltar de Actaria la importancia de la multisectorialidad ya que "Raser QCC, Aneto y TLT son compañías que se complementan entre sí de forma natural y cohesionada. A través de nuestras firmas, ofrecemos un servicio totalmente competitivo como el transporte, la flexibilidad de las inspecciones de calidad y una RSC como la de nuestro Centro Especial de Empleo".

Diversas actividades

Entre las actividades que desarrollan destaca el almacenaje, el transporte, las revisiones de calidad, los sub-montajes, distribución, así como servicio de asesoramiento de mejora de la calidad de los procesos y su optimización. En la actualidad, con el objetivo de afincar su compromiso con el territorio valenciano están construyendo una nueva sede, que se ubicará en Almussafes, contará con 4.000 metros cuadrados y albergará a mas de 80 trabajadores.

Aneto es una compañía de carácter social que desarrolla su trabajo en el ámbito de la tecnología como herramienta de transformación social y crecimiento empresarial. A través de su Centro Especial de Empleo realizan logística interna para empresas cono Stellantis o proveedores del sector de automoción, sub-montajes en electrodomésticos, montajes de microchips y alta tecnología, así como tareas de limpieza y montajes para hostelería.

Por su lado, Raser QCC está especializada en las reparaciones in situ y retrabajos con información del proceso para el cliente just in time. Además, desarrollan controles de selección, inspección y reparación de piezas y componentes siguiendo las especificaciones del cliente y los procedimientos ISO. Todo ello implica la entrega de mercancías con precisión, fiabilidad y seguridad. Por otro lado, Raser QCC presta los servicios de ingenieria residente, que consisten en proporcionar una representación local del cliente en contacto con el proveedor o destinatario de sus productos. En este sentido, se mejora la comunicación y se permite el intercambio de información sobre los requisitos y necesidades específicos del cliente.