Los hoteleros apuestan en la C. Valenciana por el lujo con una inversión de 400 millones

La Comunitat Valenciana acumula una inversión hotelera de cerca de cuatrocientos millones en los dos últimos años. Los inversores se han centrado en los establecimientos de gama alta y lujo por su estabilidad y resilencia, según destaca la consultora inmobiliaria CBRE. En el primer cuatrimestre del año se han vendido en Valencia y Alicante dos activos con más de 250 habitaciones.

Obras de la construcción de un hotel de lujo en València. / JM López

El naviero valenciano Vicente Boluda compró hace dos meses el hotel casino Monte Picayo de Puçol (un cinco estrellas), según fuentes del sector, y Millenium Hospitality Real Estate vendió el hotel Lucentum de Alicante (un cuatro situado frente al Mercado Central) a un inversor nacional cuyo nombre no ha trascendido por 29,9 millones de euros. Además, a finales de 2023 fue traspasado el complejo hotelero de cinco estrellas La Calderona (situado en Bétera), que lleva doce años cerrado y reabrirá en 2025.

Habitacion del hotel Palacio de Valier, un cinco estrellas de la cadena MYR junto al Palau y la plaza de la Virgen. / Levante-EMV

Crece la inversión

La inversión hotelera registrada en la Comunitat Valenciana en 2022 y 2023 fue de 200 y 155 millones de euros respectivamente. En el primer trimestre de 2024, el volumen de compras alcanzó los 34 millones de euros. Este dato es superior a la media del volumen del primer trimestre de los tres últimos años.

Los hoteleros están centrados en segmento de lujo ante el tirón del turismo con alto poder adquisitivo. La cadena valenciana MYR trabaja en la apertura de un establecimiento de cinco estrellas y 120 habitaciones enfocado al turismo de gran lujo en la avenida del puerto de Valencia y Hilton ultima un hotel de 84 dormitorios cerca de la Malva-rosa. La capital del Túria ya cuenta con ocho establecimientos de cinco estrellas tras la inauguración hace dos años del hotel Only You València en el edificio del antiguo Astoria. La ciudad ofrece un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable porque València se está posicionando entre los turistas con un alto poder adquisitivo.

Obras del futuro hotel de Palau dels Eixarchs en el centro. / Levante-EMV

Vuelve Hilton

En València, el establecimiento de lujo más grande es el Balneario Las Arenas (253 habitaciones), seguido del SH Valencia Palace (239), Only You (191), The Westin (135), Hospes (66), Parador de El Saler (65), Palacio Valier (31) y Caro (26). Además, hay otros hoteles catalogados como cuatro estrellas superior, que cumplen los estándares de los de cinco estrellas pero que por razones comerciales sus cadenas prefieren dejarlos en un escalón inferior. El próximo hotel de lujo que operará en València será el de la cadena Hilton. La multinacional estadounidense tiene un acuerdo de franquicia con Alta Hospitality SL para abrir Cuber House Valencia con la marca Tapestry Collection by Hilton en el barrio del Cabanyal en València.

By Pillow desembarca en València

La consultora CBRE prevé la inauguración de alrededor de 260 hoteles (26.000 habitaciones) en España hasta 2025. Uno de cada cinco será de cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo y la mitad de las aperturas se concentra en València, Madrid, Málaga y Canarias. Ayer trascendió que la cadena By Pillow desembarca en València con la apertura en septiembre de un establecimiento boutique de 34 habitaciones en un edificio centenario de Benimaclet.

Jorge Ruiz, director de Hoteles en Iberia de CBRE, valora el buen arranque del año: “Las cifras positivas que arroja el primer trimestre del año, tanto en términos de demanda, rentabilidad hotelera e inversión, nos indican que el sector hotelero seguirá creciendo a lo largo del 2024. España continuará en el foco de los inversores hoteleros que seguirán con atención las oportunidades en el segmento lujo y la posibilidad de adquirir carteras de activos que permitan aumentar su huella en España. También prevemos un mayor apetito por la compra de gestoras hoteleras como consecuencia de una mayor especialización de los inversores y su mayor disposición a asumir riesgo operacional para obtener mayor rentabilidad”.

