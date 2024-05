Los valencianos ya destinan la mitad de su salario a pagar el alquiler

Los valencianos ya destinan el 50 % de sueldo al pago del alquiler. El coste anual del arrendamiento de un piso de 80 metros cuadradados en la provincia de Valencia es de 12.403 euros y el salario medio bruto alcanza los 24.648 euros, según un informe del portal de empleo Infojobs y la plataforma Fotocasa. En la Comunitat Valenciana, según el Instituto Nacional de Estadística, viven 290.000 familias alquiladas.

Edificios de viviendas de alquiler en el barrio de Turianova (València). / MA Montesinos

El esfuerzo para pagar el alquiler se disparó en 2023 tras un aumento del coste del alquiler en la Comunitat Valenciana del 16 %. En el conjunto de la Comunitat Valencia, el sueldo bruto necesario para pagar el alquiler es del 44 %. En concreto, el coste anual de arrendar un piso es de 11.136 euros (928 euros al mes) y los trabajadores tienen un salario medio de 25.540 euros.

Sin embargo, la situación es más complicada en la provincia del Valencia. La tasa de esfuerzo ha pasado del 43 % en el año 2022 al 50 % en 2023 por el subidón del alquiler. Los vecinos de la provincia de Valencia tienen un sueldo bruto de 2.054 euros al mes (en esa cifra ya están prorrateadas las pagas extra) y el alquiler medio es de 1.033 euros.

Una pareja analiza los precios del escaparate de una inmobiliaria de Castelló. / Levante-EMV

Incrementos más altos en 17 años

“Ya no sólo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. El encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30 % al pago de la vivienda. En estos momentos se encuentra más de 10 puntos por encima de la cifra de hace diez años, por lo que la inaccesibilidad se ha disparado. Prácticamente en toda España, excepto en dos comunidades (Castilla La Mancha y Extremadura), el desembolso para hacer frente al alquiler está en niveles perjudiciales", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Distritos más humildes

En la ciudad de València es mucho más complicado vivir de alquiler. En los últimos meses el coste del alquiler ha crecido con más fuerza en los distritos más humildes. El precio de los arrendamientos se ha disparado un 91 % en Poblats de l’Oest en el último año y se ha desbocado en los distritos de Jesús, Benicalap y Poblats del Sud con subidas medias de entre el 30 % y el 48 %, según datos de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.

Los alquileres de pisos de menos de mil euros se agotan en horas en València. Las inmobiliarias advierten de que en la capital del Túria ya no quedan arrendamientos disponibles y que los extranjeros con alto poder adquisitivo copan "el 90 %" de las operaciones". Un informe de la compañía Alquiler Seguro revela que cada piso que sale al mercado en la provincia de Valencia genera de media 63 contactos, lo que supone una presión muy alta. Hace cinco años cada anuncio generaba 11 contactos, una situación normal. Valencia es la cuarta provincia con mayor presión del alquiler por detrás de Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, y está al mismo nivel de Madrid.

Entre las zonas más tensionados

Según el estudio de Infojobs y Fotocasa (Relación de salarios y vivienda de alquiler en 2023), Valencia es la séptima provincia donde los ciudadanos destinan más sueldo bruto al pago de la vivienda de alquiler solo por detrás de Barcelona (65 % del sueldo bruto), Baleares (63 %), Madrid (62 %), Guipuzkoa (60 %), Las Palmas (53 %) y Bizkaia (52 %).

Suscríbete para seguir leyendo