Un ciberataque expone los datos de más de 600.000 clientes de Iberdrola en España

Nuevo robo de datos a una multinacional española. Iberdrola ha reconocido este miércoles que un ciberataque ha expuesto información personal de más de 600.000 clientes en España. La compañía con sede en Bilbao, la mayor eléctrica de Europa, sufrió esa agresión informática el pasado 5 de mayo y no detectó la filtración hasta dos días después.

En dicho acceso no autorizado, los 'hackers' han robado datos como el nombre, apellidos y DNI de los usuarios, pero no sus datos bancarios ni ninguna otra información sensible, según explican fuentes de la compañía a El Periódico, del mismo grupo editorial,.

El ataque fue detectado por el equipo de seguridad de la empresa el pasado 7 de mayo, momento en el que la empresa eléctrica y gasística presidida por Ignacio Sánchez Galán dio aviso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Policia Nacional. Como establece la ley, Iberdrola también informó a los clientes adectados, para alertarles de lo sucedido por si veían "algún movimiento raro", según esa mismas fuentes internas.

El gigante empresarial español ha confirmado en declaraciones a RTVE que esa incursión no autorizada no penetró directamente en sus sistemas, sino que pudo acceder a los datos de más de 600.000 usuarios a través de uno de sus proveedores.

La confirmación de ese ciberataque llega un día después que se destapase otra posible filtración de datos que afectaría a Telefónica. En declaraciones a El Periódico, la operadora de telecomunicaciones aseguró que está investigando la veracidad del comunicado publicado ayer en la Deep Web en el que un grupo de cibercriminales asegura haber robado datos de 120.000 clientes y empleados.

Más ataques tras la guerra en Ucrania

Iberdrola también ha explicado que en los últimos años ha tenido que reforzar su equipo de ciberseguridad, que actualmente cuenta con 400 profesionales, debido especialmente a la detección de un aumento de los ataques desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Ya en marzo de 2022, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió de que grupos de cibercriminales vinculados a Rusia tenían a España y sus empresas estratégicas en el punto de mira. El pasado octubre, algunos de esos delincuentes informáticos intentaron sin éxito bloquear las páginas webs del Gobierno tras la reunión del presidente Pedro Sánchez con el líder ucraniano Volodímir Zelenski.