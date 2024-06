Lo que se debe saber sobre una empresa familiar para no morir en el empeño

La promoción es buena, pero tan solo cuando es necesaria. Los negocios familiares no necesitan promoción alguna, porque se crean solos, como el acto natural y humano que conforma el deseo de poner en marcha un negocio con los más allegados y los más fiables. Los seres queridos, con los que se desea compartir el resultado de una aventura empresarial.

Sin embargo, la promoción puede ser mala, e incluso letal, cuando en lugar de aportar valor se lo resta, porque se propaga un mundo que no existe, o lo hace tan solo en la mente de sus promotores, pero que no está presente en el día a día de las pymes familiares que conforman nuestra geografía empresarial. En mi opinión el mundo de la empresa familiar necesita menos promoción y mucha más protección. Y este es el objeto de estas reflexiones tituladas “Lo que debe saber sobre una empresa familiar para no morir en el empeño” que formulo como un decálogo:

I.-Los negocios familiares tienden a ser conflictivos. La empresa familiar por su naturaleza y configuración es una sociedad altamente conflictiva, que el promotor del negocio y su familia deben tener en consideración si desean hacer prosperar la empresa y mantener la necesaria unión entre sus miembros: no es nada fácil compaginar afecto y negocio, amor y eficiencia, porque operan como el aceite y el agua, están juntos pero se repelen.

Los consortes

Los consortes deben estar informados del riesgo. Lo acentúo, porque es necesario que los consortes de los empresarios que gestionan los negocios familiares conozcan los riesgos que asumen sus hijos por entrar en una empresa familiar. Hoy no lo saben, porque se les informa con “los mitos y las leyendas” que conforman la cultura de nuestra sociedad y se explican en forma de “tópicos”, no de realidades. No se aportan números, estadísticas y ejemplos, se habla de “mitos, tópicos y leyendas”, pero no de realidades palpables.

II.-Un buen número de familias viven “separadamente juntas”. O lo que es lo mismo: el negocio ha truncado sus afectos, ha roto los vínculos familiares y permanecen unidos tan solo por el patrimonio que comparten, no por el amor que sienten, ni por el placer que se infiere de sus escasas relaciones. Actúan de manera correcta, pero alejados del amor familiar que se perdió por las rendijas del negocio que comparten.

Miembros de la familia

III.-El valor lo aporta “el familiar” que gestiona el negocio, no la familia. No está demostrado que los miembros de la familia le aporten valor a la empresa que comparten. El valor lo aporta el “sufrido” miembro de la familia que está al frente del negocio dirigiendo sus operaciones. A los padres les gusta hablar en plural, “la empresa la llevan mis hijos” y de esta forma-y sin percatarse-incrementan el grado de “igualitarismo” y, por ende, aportan los ingredientes adecuados para forjar un conflicto sostenido que carcome los cimientos de la familia y, por ende, le afecta a la empresa. El igualitarismo crear agravios comparativos, porque conforma una falsa igualdad, que asemeja las compensaciones, en poder y en sueldo, pero no las contribuciones que son desiguales.

Los negocios no se dirigen en plural, sino en singular. El aporte de valor lo hace el director, no la familia, y menos los hijos presentes en el negocio. Las empresas familiares actúan con una filosofía parecida a la que sustancia el socialismo puro y, por ende, provocan un impacto similar, pero que incide tan solo en la cúspide.

La familia no es el que aporte el valor del negocio y, por tanto, no se debe apropiar de los méritos que aporta un solo miembro de la misma, “el sufridor” que la dirige, no la familia, sino su actor principal.

Los acompañantes

IV.-Los acompañantes suelen vivir bien a cuenta del “asunto familiar”. El resto de los miembros de la familia (o sea aquellos que no han sido bendecidos por la gracia que se le otorga al sucesor) son los “acompañantes” a los que la familia les compensa con el derecho de vivir bien, simulando que comparten la dirección del negocio por tener los mismos apellidos. Se les reconocen las sapiencias que se infieren del aporte de valor del negocio y se les otorgan las prebendas vinculadas con el “derecho de cuna”. La realidad en cambio aporta un importante elenco de directivos “acompañantes” cuyo único valor es su apellido, porque su actuación profesional suele ser neutra cuando se dejan llevar y letal cuando actúan. Y en ambos casos, son un freno para el desarrollo empresarial del negocio y un mal de cabeza para el que lo gestiona.

La sucesión

V.-La sucesión demanda una lucha atroz entre el que se debe jubilar (pero que no desea hacerlo) y el que debe asumir el mando de la empresa. No se trata de una transmisión pacífica, sustanciada en un protocolo familiar o en un acuerdo, sino de una lucha continuada entre el sucesor y el transmisor, entre el padre y su hijo. Como es obvio, la lucha es natural y se debe sustanciar en el aporte de valor del sucesor, en la mejora de su gestión y en la eficiencia de sus resultados. No se trata de un combate directo con los músculos o con las palabras, sino con los hechos, con la bonanza de las actuaciones del sucesor. La sucesión no es un tema de “delegar” sino de “asumir”, de arriesgarse con lo que le dan y con lo que aún no se le ha otorgado...

Así de sencillo (o difícil) se practica en este mundo desde que lo habitamos, desde la más remota antigüedad. Así lo hacían los sumerios, los babilonios, los egipcios, los partos, los griegos, los romanos...

El legado cultural

VI.-Nuestro legado cultural tiene definido un “modelo de gestión” de la empresa familiar de corte igualitario, bucólico e impracticable. O mejor dicho, su aplicación crea graves problemas que las personas afloran o entierran, pero que en ambos casos carcome los cimientos de la empresa y de la familia. Este probablemente sea uno de los problemas más relevantes que tiene el mundo de la empresa familiar, al existir disonancia entre el modelo de gestión que se infiere del management racional (y que se inserta en el protocolo familiar) y el que se deriva del Legado Cultural que rige los destinos y las conductas de los ciudadanos.

Los miembros de aquellas familias que después de un largo proceso de reflexión son capaces de conciliar acuerdos estables sobre el “modelo de gestión”, el futuro y el marco de relación que los vincula, no resuelven el problema con la firma del Protocolo Familiar, porque sus miembros recibirán de manera permanente impactos negativos sobre la sustancia acordada, porque su contenido choca frontalmente con el que se infiere de la sociedad en la que vivimos.

Por esta razón, las diferentes Instituciones relacionadas con la empresa familiar deberían cambiar el discurso y orientar su contenido a modificar el “modelo de gestión familiar” que está insertado en el Legado Cultural de nuestro entorno. Su existencia, lesiona el marco de referencia de los negocios familiares, tiende a incorporar influjos perniciosos para sus miembros, porque choca con el modelo racional acordado y carcome los afectos de los miembros de la familia que están presentes en el negocio, pero que no han sido agraciados con la bendición celestial de dirigir los destinos de la empresa, de ser el sucesor, puesto al que aspiran muchos por no saber lo que comporta...

El papel del sucesor

VII.-El sucesor siempre tiene las de perder. Es la primera lección que se debería aprender, practicar y comunicar, pero los padres no lo hacen, lo dicen, pero no lo remarcan. Lo comunican, pero se contradicen, porque si lo afirman le restan valor al cargo y es probable que desmotiven al sucesor y al tiempo, le estarán dando la importancia que tiene el puesto, lo que puede comportar un desprecio para el resto de sus hijos que no desean que se sientan segundones, en cuyo caso “dicen pero no expresan”. Por tanto, el sucesor opera como uno más, pero sin los atributos y recompensas que el puesto demanda, lo con el tiempo provoca deudas e hipotecas emocionales, que suelen ser la fuente de un conflicto familiar prolongado.

Pensemos que aunque se le otorgaran todo tipo de prebendas al sucesor, incluso más allá de las que se infieren en su puesto, no se le puede recompensar de forma proporcional a su contribución, porque en una Pyme-Pyme el aporte de valor es personal personalísimo, es el que se deriva del miembro de la familia que gestiona el negocio, una sola persona, como antes lo fue su padre, no un clan, sino uno. Por esta razón, los financieros que tienen sentido común no suelen invertir en las pymes-pymes porque saben que son negocios personalísimos, cuyo éxito o fracaso tiene que ver con una sola persona, no con un equipo.

Peor que hace cuatro décadas

VIII.-Las empresas familiares están peor que hace 40 años, porque estando igual, están peor, dado que entonces no tenían nada y ahora disponen de:* 10 Institutos de la Empresa Familiar:* 30 cátedras de la empresa familiar;* 15 congresos cada año sobre la empresa familiar;* miles de libros escritos sobre la empresa familiar; *centenares de miles de artículos publicados sobre la empresa familiar; * miles de consultores expertos en la empresa familiar y * hasta programas reglados para formar a expertos en la gestión de empresas familiares... Antes teníamos la esperanza del ignorante y ahora tenemos la desesperación del experto. El resultado empeora, vamos a menos.

Pocas medidas

IX.-El asunto se puede resolver con pocas medidas. Los elementos esenciales para resolver el problema de la empresa familiar son pocos y concretos: 1) los sueldos deben ser * de mercado y * tenerlos solo los miembros de la familia que se lo merecen. Más del 90% de las pymes-pymes no practican este principio y estoy convencido que más del 50% de las pymes normales tampoco; 2) el poder para gestionar lo debe tener solo el director general, nadie más. Estoy convencido de que las cifras son más sangrantes que en el tema salarial; 3) un sistema de gestión que aporte estabilidad y sobre todo, que sea aceptable por el entorno en el que se opera; 4) pactar el divorcio, o lo que es lo mismo, repudiar ser una empresa familiar “de por vida”. En su lugar, se debe pactar “ser empresa familiar mientras nos entendamos”.

Desfamiliarizar el negocio

X.-Como las medidas anteriores no se van a adoptar la solución menos mala es desfamiliarizar el negocio o largarse. Como las instituciones públicas y privadas continuarán con sus discursos promocionando a unas empresas familiares que no necesitan propaganda alguna (porque se han creado, se crean y se continuarán constituyendo al ser las empresas más naturales), lo mejor y más práctico es desfamiliarizar la empresa.

Y para ello: 1) la familia debe participar solo en el consejo de administración; 2) desfamiliarizar la dirección general de la empresa; 3) que en la gestión solo debe haber un miembro de la familia, nadie más. Otra opción que muchos comienzan a practicar es largarse del mundo de la empresa familiar, cambiando sus postulados o vendiendo el negocio.