«Gracias a la interconexión entre ‘startups’ avanzamos más rápido»

El posicionamiento de la Comunitat Valenciana como hub innovador de referencia gana peso gracias al impacto de VDS, el evento tecnológico internacional que celebrará su séptima edición en octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Con motivo de su celebración, Levante-EMV reunió el jueves a empresas innovadoras para valorar un encuentro que crea sinergias y pone en valor las claves de la innovación abierta entre corporates y startups, así como la importancia de la colaboración público-privada en el ámbito de la innovación tecnológica.

«Es un reto constante seguir mejorando esos procesos internos para ser más productivos y tener estos partners tecnológicos es clave. Es muy bueno que se creen esos ecosistemas de conexión, porque la exigencia de desarrolllo es gigante. Nosotros estamos en tres sectores muy concretos y el desarrollo, sobre todo en movilidad eléctrica, es enorme. Lo que hicimos antesdeayer puede que ya no sirva. Es un reto continuo. Gracias a la interconexión funciona todo mejor», abrió el debate Javier Rodríguez, e-Mobility Division Manager de Power electronics, empresa valenciana que empezó en un local familiar y hoy tiene una consolidada presencia internacional.

Nacho Mas, durante el encuentro. / Daniel Tortajada

Innovar o morir

Innovar o morir, esa fue una de la grandes reflexiones del encuentro. Y para innovar, qué mejor que hacerlo en un mismo ecosistema, en equipo.«Fíjate, cuando nosotros empezamos hicimos una apuesta muy decidida por desarrollar tecnología compitiendo con los americanos. Apostamos por innovar en tecnología, colaborando mucho con universidades. Ahora somos una de las herramientas más potentes», intervino Daniel de los Reyes, Director de Operaciones S2Grupo, hoy la compañía de referencia en Europa y Latinoamérica en ciberseguridad. «Queremos seguir colaborando con startups porque sabemos lo importante que es apoyarnos mutuamente», añadió de los Reyes.

Ahora todos nos decimos: ‘Me voy a sentar con mi competencia’. Generamos esas conversaciones, vemos cómo se puede articular», dijo. Puso un ejemplo muy descriptivo: «En la pandemia no se hubiese logrado tan pronto una vacuna sin haber compartido información».

Antes, Nacho Mas, CEO de Startup Valencia -entidad privada y sin ánimo de lucro- y que fue presentado por la moderadora, Silvia Tomás, como el ‘anfitrión’, adelantó: «Somos una asociación de emprendedores que ha trascendido a mucho más, a un ecosistema de innovación y tecnología que tiene diferentes agentes, como los medios de comunicación, el talento, las universidades, los centros de investigación... Muchos tienen ese foco de trabajar conjuntamente ese talento, de cómo atraerlo a la C. Valenciana. Por eso estamos hoy aquí, para escucharos y saber vuestros planes de futuro».

La velocidad, en la ecuación

Ángela Castelló, CRO de Startup Valencia y VDS, subrayó la importancia de la velocidad en un tiempo en el que todo cambia rápidamente. «Innovar se ha innovado siempre, pero ahora todo va más deprisa, y más con la Inteligencia Artificial. Siempre ha habido un departamento de I+D, pero todo pasa por jornadas como las de hoy, por crear muchas sinergias entre empresas del mismo sector. Tiene que haber consenso, directrices, porque antes todo era muy 'inhouse', para adentro. Ahora todos nos decimos: ‘Me voy a sentar con mi competencia’. Generamos esas conversaciones, vemos cómo se puede articular», dijo. Puso un ejemplo muy descriptivo: «En la pandemia no se hubiese logrado tan pronto una vacuna sin haber compartido información».

Ángela Castelló y Daniel de los Reyes / Daniel Tortajada

Sobre innovación y colaboración, aprender unos de otros, también tenía mucho que decir Carla González, Corporate Communications and Public Affairs Specialist de PowerCo, una excepción de su sector por estar fabricando en Europa y no en los países asiáticos. «Somos hijos de la innovación y queremos seguir innovando. En la fabricación de baterías queda mucho por aprender. El reto es hacer un producto por el que hemos apostado, todavía no está en el mercado, y tenemos que seguir innovando para que cuando salga sea la más sostenible, la más eficiente. Creemos en la innovación, en la sosteniblidad y sobre todo en el potencial europeo. València no quiere ser una mera planta productora. Se necesita crear talento. Somos unos recién llegados, pero estamos con los brazos abiertos a colaborar con el ecosistema y con las administraciones públicas, para que la Comunitat Valenciana sea una referencia en movilidad sostenible».

Pilar Fandos, Responsable de Emprendimiento y Startup en Caixa Popular, valoró el sentimiento de pertenencia: «Estamos en tránsito. La gente valora ahora más la cultura, la pertenencia, el sentirse parte de un proyecto», dijo en un contexto del debate en el que todos coincidieron en la confianza e importancia que ha ganado la C. Valenciana.

Somos innovadores y también aprovecharnos ese ecosistema innovador que nos traiga la innovación desde fuera. Para nosotros es clave en nuestra estrategia Tomás Hernández — Balearia

Tomás Hernández, Innovation and Digital Transformation Manager de Balearia, subrayó la importancia de compartir. «En nuestro ADN somos líderes en innovacion y sostenibilidad en nuestro sector, pero cada vez hay más retos. Somos innovadores y también aprovecharnos ese ecosistema innovador que nos traiga la innovación desde fuera. Para nosotros es clave en nuestra estrategia», afirmó.

Toni Dvorak, Gerente de Venta Especialista TI de Telefónica en Territorio Este valoró el papel de su empresa como digitalizador. «Todo esto nos nutre mejor a todos. La innovación es obligada, pero más en nuestro caso como agente digitalizador que ayude a que las empresas sean digitales».

Carla González y Pilar Fandos / Daniel Tortajada

Isabel García, General Manager Spain de FreeNow, subrayó lo de ‘innovar o morir’. «Fuimos los primeros en contactar al pasajero con el taxista y luego en sacar soluciones para empresas. Después fuimos innovadores en ofrecer distintos servicios poniendo al usuario en el centro».

Trabajamos la innovación como un área transversal para toda la compañía. Tanto en el embotellado, como en la logística de repartir el agua en toda España, buscamos esos retos de ver quien tiene la solución Nacho Bauset — Aquaservice

Tomás Hernández y Toni Dvorak / Daniel Tortajada

De esa transversalidad necesaria habló también Nacho Bauset, Director de Innovación de Aquaservice: «Trabajamos la innovación como un área transversal para toda la compañía. Tanto en el embotellado, como en la logística de repartir el agua en toda España, buscamos esos retos de ver quien tiene la solución. Usamos, por tanto, la colaboración con startups para seguir creciendo».