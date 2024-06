Guillermo Vives, presidente de Grupo KH: "Los proveedores diversificados no tendremos que hacer ajustes importantes [tras el ERE de Ford]"

La automoción se halla en un momento de cambio hacia el eléctrico. ¿Cree que la industria auxiliar valenciana está preparada?

Estamos en tiempo porque es evidente que la transformación al vehículo eléctrico está sufriendo un retraso. La gente todavía no tiene confianza en el motor eléctrico, porque sabe que no hay suficientes puntos de recarga. Además, la autonomía es corta, los precios son muy altos y el Gobierno ha quitado las subvenciones. Y luego está el coche chino, que viene pegando muy fuerte con precios. Todo esto está haciendo que los fabricantes europeos estén retrasando la puesta en marcha del coche eléctrico. Pero este es inevitable, va a venir sí o sí. Lo que pasa que va a tardar más de lo debido.

Sin embargo, Ford ha decidido desmarcarse del camino y seguir apostando únicamente por los híbridos en España. ¿Lo ve un error o un acierto?

El coche eléctrico será un hecho sí o sí. Los fabricantes tienen ya definida la parte eléctrica, pero siguen buscando esa batería que proporcione más autonomía. Paralelamente, debe haber más garantías de tener puntos de recarga que te dé seguridad y tienen que bajar los precios. Esto hará que la gente empiece a tener confianza en estos coches.

Por tanto, ve el híbrido una apuesta más segura y acertada a día de hoy, ¿no?

Mientras ese escenario no se dé, lo es. Acabará llegando, pero con el paso del tiempo. Fabricantes como Mercedes o Stellantis están viendo que todo eso vendrá acompasado de una competencia, como dice nuestro presidente de AVIA [Francisco Segura], de China. Este país tiene coches que cree que están produciendo incluso con ‘dumping’ y que eso está generando un problema en el mercado europeo. Por eso están pidiendo a Europa que haga lo mismo que han hecho en Estados Unidos, que carguen de aranceles los coches chinos para respetar el coche europeo. Pero también se dice que en los próximos dos años van a ver en Europa más de 30 fábricas de coches chinos.

Para la industria auxiliar, ¿esas firmas chinas no son una oportunidad al aumentar el posible número de clientes?

La política arancelaria puede valer durante un tiempo, pero la competitividad es imparable. Tarde o temprano el mercado se impondrá y se situarán fábricas aquí, como ha hecho Tesla o como lo hará BYD y eso no podrá regularse. Tú podrás regular una importación, pero si viene una fábrica con tecnología importante, se pone en el centro de Europa y es capaz de fabricar con una tecnología más económica pues eso dará como consecuencia una competitividad y una bajada de precios. Entonces, para la empresa auxiliar es una oportunidad porque habrá más competitividad. Y nos hará también crecer tecnológicamente e ir avanzando para llegar a esos puntos de fabricación.

Muchas de las empresas del parque auxiliar dependen de Ford, ¿qué impacto tendrá el ERE anunciado en esas empresas?

Veremos finalmente las cifras. Lo único que puedo pensar es que necesitamos la ayuda del Estado y del Gobierno. Apoyo lo que ha dicho Carlos Monzón, que es que el Mecanismo RED debería incorporarse aquí y no perder profesionales ni talento. Y también formar a la gente para este futuro del coche eléctrico.

¿Se teme que si el número de salidas es alto en Ford haya esos mismos grandes expedientes en otras empresas proveedoras?

Aquellas que no tengan más recorrido que Ford, tendrán que hacer ajustes importantes. Otras que hemos pensado que el futuro podría devengar en posiciones como las que nos encontramos, nos hemos diversificado y no tendremos ese problema. Grupo KH va a aguantar perfectamente el tirón y no va a hacer ningún tipo de despido.

Pero si le habrán afectado los vaivenes de estos últimos años de la multinacional

Grupo KH, desde el año 2010, empezó a diversificar en otros productos. Fabricamos varillas, foams [espumas técnicas] y otros productos para otras multinacionales importantes. Actualmente el 35 % de los coches en Europa llevan productos fabricados por KH en estructuras metálicas para los asientos. Gracias a eso, hemos pensado en aumentar la producción. Ante la bajada de la producción que nos representa Ford [que supone un 30 % de la fabricación de Grupo KH], hemos ido a nuestros Tier 1 [grandes proveedores] a pedirles aumentar la producción, a generar un cuarto turno y de esta manera poder mantener el talento y la formación de la gente.

Grupo KH va a aguantar perfectamente [la situación en Ford Almussafes] y no va a hacer ningún tipo de despido

Una apuesta clara por la diversificación.

Claro, la diversificación para nosotros es trabajar para un montón de marcas. Trabajamos para cinco ‘Tier 1’ que a su vez trabajan para 15 o 20 modelos distintos.

¿Cree que esa apuesta por más variedad es la tónica en la industria auxiliar valenciana?

Sí. La mayoría están preparadas y están soportando producciones para otros fabricantes. Pero hay otras muchas que a lo mejor solo están focalizadas en Ford.

Casos como se ha visto con Lear y otras firmas recientemente.

Sí, pero eso son multinacionales que están localizadas aquí y si pierden el negocio, se deslocalizan. Pero si regresa el negocio, volverán a localizarse. Una multinacional tan grande como Lear lo que hace es ir donde tiene interés y puede volver cuando retorne el negocio con Ford.

Habla de ese negocio futuro de Ford, que será una producción histórica de 300.000 unidades en un solo modelo. ¿Qué trascendencia tiene este futuro asegurado en una firma clave para la automoción?

Es muy importante, porque si pensamos que esos 300.000 coches vienen a dos años y medio vista y ahora mismo tenemos también la producción del Kuga, pues estamos hablando de empezar a tener dos turnos claramente productivos, generando puestos de trabajo y aumentar el empleo. Lo veo como una oportunidad brillante.

¿Será una oportunidad también para Grupo KH otra inversión como la gigafactoría de Sagunt?

Totalmente. Últimamente nosotros estamos muy vinculados a la tecnología, a la investigación y al desarrollo. Aplicamos tecnología ‘blockchain’ en todos nuestros procesos y nuestros proveedores pueden ver en tiempo real cualquier proceso productivo que estemos haciendo. Apostamos mucho tecnológicamente por el desarrollo. Entonces todo esto que viene nuevo de las plantas como Volkswagen de baterías, puede ser un foco de interesante.

¿Se plantea en esa diversificación entrar en nuevos sectores más allá de la automoción?

De momento, vamos de la mano de nuestros clientes y de estas cinco multinacionales que nos aportan hoy el trabajo para mantener el empleo y estar tranquilos y que nos han considerado proveedores premium a desarrollar.

Muchos sectores han señalado una falta de personal cualificado. ¿Es algo que esté sucediendo también en la automoción?

Falta mano de obra cualificada de todo tipo. Nosotros hemos apostado por coger gente joven y formarla allí. Tenemos un gran equipo de gente joven, con mucho talento, con un espíritu de querer crecer y de saber. Es lo que mejor nos está funcionando. Muchas veces hemos ido al mercado, hemos cogido gente y nos lo han robado enseguida porque KH es muy pequeñita si se compara con otras compañías multinacionales.

En la automoción falta mano de obra cualificada. Nosotros hemos apostado por coger gente joven y formarla allí

KH es una pieza dentro de ese ecosistema de la automoción que se está consolidando en la Comunitat. ¿Se aprecia esa potencia creciente desde dentro?

Sí. La Comunitat Valenciana está de moda a todos los niveles. No hay más que ver lo que está pasando con el turismo. Creo que el hecho de que Volkswagen haya apostado por Sagunt, que Ford haya apostado por Almussafes es la punta del iceberg. No te extrañe que alguna de esas 30 nuevas fábricas que se instalen en Europa alguna vengan a Valencia también, porque reúne unas condiciones inmejorables a nivel de mano de obra, de clima y de situación logística. Es verdad que tenemos un hándicap muy importante y tenemos que competir contra los países del Este y del norte de África, pero a través de tecnología, de invención, de I+D, lo estamos consiguiendo.

¿Qué planes en el futuro tiene Grupo KH?

Ahora ha llegado el momento de generar una empresa nueva, que es un centro especial de empleo. Después de 20 años y de tener ya una familia consolidada, queremos dar una oportunidad de integración a estas personas con discapacidades para que podamos integrarlos en el mundo laboral también. Y, además, generar un nuevo negocio con los termoconformados. Y todo esto en pos de hacer un cuarto turno, mantener el talento, la producción alta y esperar que vengan las oportunidades cuando vengan.