«La nueva ley valenciana de renovables estará antes del verano»

Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Nuria Montes (Madrid, 1969) reconoce el bloqueo en la tramitación de los parques renovables, pero asegura que la situación cambiará con la nueva ley que está a punto de aprobar la Generalitat. La consellera cree que la sociedad no está preparada para el coche eléctrico (del que es usuaria desde hace dos años) y ve fundamental las ampliaciones del puerto y el aeropuerto.

La Comisión Europea ha instado a agilizar las renovables. ¿Cuándo va a estar la nueva ley valenciana que debe acabar con el bloqueo?

Estará antes del verano. Una gran parte de la ley irá en el proceso del plan Simplifica que está a punto de salir. La ley de renovables afecta a Industria, pero también a Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Tenemos prácticamente ultimado el trabajo entre las dos consellerias y es cuestión de días cerrarlo.

¿Qué mejoras va a introducir la ley?

El objetivo es acortar los plazos de puesta en marcha y desatascar los expedientes bloqueados que heredamos del Botànic.

Europa pide que los trámites sean como máximo de entre un año y medio y dos años.

Intentaremos ajustarlo en la medida de lo posible. Aquí hay muy poca superficie de renovables instaladas, sobre todo de fotovoltaica, y desde luego no cumplimos con los mínimos que necesitamos. Hay que agilizar la puesta en marcha de estas plantas. También una parte de nuestra estrategia energética de futuro y de nuestra estrategia industrial va en va en ello.

Ustedes ya llevan un año y los promotores se están quejando de que la situación es incluso peor que antes. Están desesperados. ¿Por qué sigue la situación igual?

Yo creo que la situación no está peor que antes, todo lo contrario. Es decir, de 400 bloqueos nosotros ya hemos desatascado casi una cuarta parte sin tener además instrumentos o herramientas legislativas que nos permitan ser todavía muchísimo más ágiles.

Una parte importante de los proyectos desatascados son renuncias.

Bueno, pues tenemos una tarea pendiente. Desde luego, el atasco heredado del Botànic tiene que ver con la legislación heredada también. Tenemos que hacer el cambio legislativo. Estamos trabajando en ello.

¿Y les preocupa que se puedan perder inversiones en renovables por este bloqueo?

Nos preocupan muchas cosas. Por un lado, que se puedan perder estas inversiones en renovables. Por otro, que se pueda malgastar la oportunidad de ser un clúster industrial en fabricación de elementos para renovables, que nos convirtamos en una comunidad donde se pueda fabricar y tener una industria específica para las energías renovables. Y nos preocupa, además, que no lleguen nuevas inversiones industriales aquí por no disponer de la energía limpia y sostenible que ahora reclaman muchísimas empresas, y que se vayan a otras comunidades autónomas que sí que han instalado esta potencia y por lo tanto tiene elementos de atracción de inversiones que nosotros no disponemos. Son tres riesgos los que nos preocupan, no solamente la inversión en renovables en sí.

Los azulejeros no acaban de ver el hidrógeno verde como sustituto del gas. Llegan a decir que las tuberías estallan. ¿Qué alternativa hay?

Yo creo que es un poco resistencia al cambio. Hay una parte de la cerámica que sí ve el hidrógeno verde como alternativa. El sector de fritas y esmaltes lo tiene como una fuente de combustible. Estamos seguros de que este nuevo combustible va a suponer un antes y un después en la industria mundial, no solo en la valenciana. Seguramente harán falta procesos de adaptación como el cambio de hornos y tecnología preparada para el hidrógeno verde, pero si se están invirtiendo tantos miles de millones de euros es porque se considera alternativa. Además, nos garantiza una independencia energética.

¿Cuando será posible conseguir cita en la ITV sin pasar una odisea?

Vamos a poner en marcha a mediados de junio un nuevo sistema web y de atención telefónica para atender a los usuarios. Seguramente habrá una pasarela de pago donde cuando tú hagas la reserva de tu coche pagarás la ITV. Esto hará que no se colapse y no se hagan reservas de citas masivas por terceros que están haciendo negocio con el sistema actual que diseñó el Botànic para atender a un millón de usuarios y que no sirve. Desde luego, a la vista está, no sirve precisamente para el objetivo. Y luego tenemos dos medidas de carácter puntual. Primero abriremos una línea para el transporte profesional de atención del servicio sin cita previa. Habrá estaciones en las tres provincias donde se atenderá a las situaciones más perentorias de ITV caducadas o a punto de caducar para el transporte profesional. Y luego lo abriremos también para los usuarios particulares.

La consellera Nuria Montes durante la entrevista. / MA Montesinos

¿Le inquieta el retraso de la electrificación de Ford?

A mí me preocupa el retraso de la electrificación en general. Los plazos que se había puesto Europa no los siguen los consumidores. No olvidemos que Ford vende coches. Electrificar Almussafes con un modelo eléctrico que no demanda el consumidor puede dar lugar al traste a una factoría emblemática en la industria valenciana. Ford ha hecho un trabajo tremendamente exhaustivo. Ha estado mucho tiempo meditando y madurando su decisión y al final ha decidido fabricar a partir de 2027 un híbrido con 300.000 unidades. Y esto es importante para nosotros porque garantiza la viabilidad de la fábrica.

¿Por qué no despegan las ventas?

Yo soy usuaria de un coche eléctrico desde hace más de dos años y sé las dificultades de tenerlo. La sociedad actual no está preparada para una electrificación masiva de la movilidad en los términos de coches eléctricos puros. ¿Por qué? Pues porque no hay estaciones de recarga y la mitad de las que existen no funcionan. Solo hace falta echar un vistazo a todos los coches que aparcan en la calle todos los días. Yo tengo punto de carga en mi casa. O sea, yo tengo un cargador nocturno, pero todos estos dónde cargan. Es imposible.

PowerCo y Ford necesitan la ampliación del puerto, debemos recuperar el pulso exportador

Los operadores de puntos de recarga denuncian que tardan hasta dos años y medio en conseguir el permiso.

La paralización en muchos casos depende de las licencias municipales. Tenemos ya medidas para impulsar la red de cargadores públicos. El plan Simplifica supondrá un antes y un después en la agilización de licencias.

¿Qué supone la ampliación del puerto a nivel industrial?

Implica que toda nuestra capacidad exportadora por la vía marítima se garantiza para los próximos años. Nosotros aspiramos a recuperar el pulso exportador que hemos perdido. La gigafactoría de Power CO o el nuevo vehículo de Ford necesitan de esta ampliación.

Trabajamos para evitar la petición masiva de terceros que hacen negocio con las citas de la ITV

Los pisos turísticos que eran viviendas residenciales están reventando el mercado inmobiliario ¿Hay alguna manera de frenar esta situación?

Estamos trabajando en un nuevo marco legal que permita reordenar todo el parque del uso turístico de las viviendas. Pero una pieza fundamental son los ayuntamientos que deberán hacer sus deberes porque nosotros no podemos regular de manera general para toda la Comunitat Valenciana. No es lo mismo la ciudad de València que tiene posibilidad de crecer en base a oferta hotelera que un pueblo interior que no atrae inversión hotelera. Así que cada municipio tendrá que hacer una reflexión de qué modelo turístico quiere, dónde quiere crecer, en qué condiciones y cuántas plazas quiere autorizar. La planta hotelera está muy controlada y sabemos exactamente dónde se pueden construir hoteles, con qué condiciones y con cuántas habitaciones. Sin embargo, parece que hay que controlar el uso de las viviendas residenciales que se usan como pisos turísticos. El marco regulatorio estará publicado este año.

Suscríbete para seguir leyendo