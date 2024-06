José María Torres: "La CEOE utiliza todos los medios que controla para atacar a Conpymes"

Las organizaciones ajenas a la CEOE han logrado su inclusión en el Consejo Económico y Social (CES). ¿Qué trascendencia tiene esta decisión del Gobierno?

En el CES, las organizaciones que entran son Pimec y Pime Balears, que forman parte de Conpymes y que tienen la representatividad reconocida en Cataluña y Baleares. Conpymes, donde sí entra, es en el Consejo Estatal de la Pyme y en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. ¿Qué significado tiene que entremos ya en un órgano público?. Pues significa romper por primera vez el monopolio de más de 47 años de la CEOE a nivel nacional y que otras organizaciones tengan acceso a poder tener voz propia e independiente.

¿Tiene alguna opción la valenciana Unió Gremial?

Primero tendría que estar reconocida aquí como agente más representativo.

¿El próximo objetivo es que también les abran las puertas del diálogo social, es decir que acudan a las reuniones de Gobierno y agentes sociales por la parte empresarial?

Ese es el paso que iniciamos en 2021, cuando hicimos la petición al Ministerio de Trabajo, basándonos en la disposición adicional 6 ª del Estatuto de los Trabajadores, que dice que en el momento en que tienes el 10% de empresas y trabajadores ya puedes entrar directamente en el diálogo social. El Ministerio en ese momento nos contesta que no nos puede dar la representatividad y reconociendo que la que existe es por presunción. Y que no nos la puede dar porque no existe el reglamento para contar. Entonces, nosotros decimos: «¿Y los que están cómo se han contado?» Acudimos a la Audiencia Nacional y estamos a la espera de la sentencia. Ya pasó en Cataluña, dondecostó ocho procesos judiciales.

¿Qué diferencia a Conpymes de la Cepyme de la CEOE?

Cepyme es CEOE porque al final son la misma organización. En 45 años de democracia, Cepyme jamás ha tenido un posicionamiento diferente al de la CEOE, que defiende a la gran empresa. ¿En qué nos diferenciamos? Por ejemplo, en el tema de la morosidad y la existencia de un régimen sancionador. Se oponen porque no se pueden enfrentar a las grandes empresas, que abogan por seguir pagando cuando quieren.

Tras la decisión del Gobierno sobre el CES, se ha recordado que Conpymes estuvo avalada en su fundación en 2021 por Begoña Gómez, mujer del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar. ¿Es consecuencia una cosa de la otra?

Yolanda Díaz vino a la presentación como ministra de Trabajo. Es lógico que cualquier organización empresarial la invite. Begoña Gómez únicamente ha venido esa vez para hablar sobre sostenibilidad en las pymes [tiene una asesoría en esta cuestión]y no ha tenido ninguna relación más.

Como Pimec, la principal organización de Conpymes, es catalana y los independentistas tienen mucho peso en la mayoría parlamentaria, la confederación que preside poco menos que aparece como el brazo armado empresarial del Gobierno y sus aliados. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Son largos los tentáculos de la CEOE y los grandes empresarios?

Está clarísimo que la CEOE está utilizando todos los medios que controla desde que nace Conpymes para atacarnos y desprestigiarnos. Ha intentado bloquear todas las mesas a las que nos invitan. Somos una confederación que no nos posicionamos jamás políticamente. Así como la CEOE sí que se posiciona y todos sabemos las posiciones hacia donde van siempre. Nosotros no aceptamos políticos dentro de la organización. Se nos ha acusado de todo, que si éramos de izquierda, de Junts, comunistas de Podemos, luego de Sumar, del Gobierno...

¿Cómo ve la política económica del Gobierno? ¿Los buenos datos macroeconómicos tienen su traslación al día a día de las empresas?

La realidad es que, el año pasado, el impuesto de sociedades obtuvo un récord. El Ministerio de Trabajo solo habla de derechos de los trabajadores, que nos parece bien, pero habrá que equilibrarlo con los derechos de las pymes, porque al final somos las que generamos la mayor parte de la riqueza y del empleo.

