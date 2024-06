Jesús Llinares: «Las empresas buscan atraer a la oficina no solo al cliente sino también a los empleados»

Nacido en Sollana en 1967, este ingeniero industrial por la Politécnica de València inició sus pasos profesionales en Barcelona en la firma Procter & Gamble. Fueron cinco años en los que sacó tiempo para graduarse en Esade. Nada más terminar, regresó a València para trabajar en la empresa de muebles de la familia Puchades. A los 33, entró como director general en Andreu World, una firma de mobiliario de diseño que el año que viene cumplirá setenta años. Desde 2010, Llinares es miembro del consejo de la mercantil junto a los dos hijos del fundador, Francisco Andreu, y tiene una participación minoritaria. El directivo confiesa un hobby principal: toca el saxofón desde los nueve años. En 2023, tras un largo tiempo alejado, volvió a formar parte de una banda de música.

La empresa, cuyos orígenes están en una ebanistería, es una de la firmas señeras del diseño valenciano, en su caso sobre todo en sillas y mesas. ¿Sin innovación constante no hay futuro?

Sin ninguna duda. Andreu World es innovación desde hace muchos años. Desde los 80. La innovación tecnológica, dentro de lo que es un sector maduro, ha estado siempre desde el origen en el ADN de la empresa. Y el diseño en sí mismo. Es un método que te permite gestionar la innovación. Al final, nos quedamos con diseño, con la parte estética, superficial. Belleza, a veces, es sinónimo, lo que pasa es que es mucho más que eso. Al final, el diseño implica esa disciplina y esa metodología que te permite gestionar todas las mejoras continuas, recoger información de mercado para luego plasmarla en objetos. Nuestra especialidad son asientos, sillas, butacas, sofás, banquetas y mesas de toda tipología. Y el motivo de empezar con la gestión del diseño contemporáneo concretamente fue porque también buscábamos un producto de categoría mundial exportable a todos los mercados. Entonces, el diseño como metodología de innovación aplicado a un estilo contemporáneo, que no es el clásico digamos, te permitía tener productos que valían para todos los mercados, que era un poco la vocación de Andreu World.

En mueble, como en otros sectores, los italianos llevan muchas veces la delantera por su cuidado del diseño. ¿En qué situación está el sector valenciano?

Italia tiene un plan país que es bastante claro, porque tú ves que todas las instituciones, desde ministerios, ayuntamientos, asociaciones empresariales y empresas importantes y menos importantes, se alinean con un objetivo: ser el referente del mundo del diseño de hogar de nivel. ¿Dónde queda Andreu World? La empresa empieza a crecer en el ‘hospitality’ y el ‘contract’. Es donde pisamos más fuerte. Nuestro posicionamiento es estar entre los que aportan valor en esos segmentos.

¿Está acorde la formación con las necesidades del sector?

No siempre. Todas las empresas de nuestro sector siempre hemos formado tapiceros y ebanistas.Es el sistema de aprendices y maestros. Ahora hay menos acceso a personal preparado con esas cualificaciones de tapicería o ebanistería que hace 30 años y las empresas cogemos más rol de formación aún si cabe. La administración pública está haciendo cambios en los últimos años hacia la FP Dual.

Muchas empresas de diversos sectores se quejan de falta de personal cualificado. ¿Está en una situación parecida Andreu World?

Sí, en operarios tenemos que ir formándolos nosotros. Creo que hace 30 años sería lo mismo. Siempre falta gente que tenga conocimientos de mecánica, de electricidad, de todos los temas relacionados con la tecnología y la parte digital o de informática de sistemas. La digitalización, desde la pandemia, se ha acelerado exponencialmente. Falta gente cualificada, pero a todos los niveles. En los últimos años también ha habido lógicamente un aumento de salarios.

Andreu World es una firma muy internacionalizada. De hecho, está en los cinco continentes. ¿Qué les queda por hacer en el ámbito exterior?

Nos internacionalizamos en base, primero, a los ‘showrooms’, que tenemos ya más de 30 monomarca en diferentes países, y estamos construyendo filiales. Aún queda mucho por hacer. Nosotros abrimos mucho en América y también en Asia y ahora estamos centrando mucho desarrollo en Europa.

¿Qué otros proyectos tiene en mente la empresa en cuanto a expansión no internacional?

Hemos decidido hacer una apuesta definitiva por la sostenibilidad. Queremos ser la primera empresa de la industria en el mundo en economía circular. Y para eso tenemos un programa bastante amplio que va desde reducir huella de carbono a utilizar solo madera FSC 100% [un material natural biobasado que almacena carbono y combate el cambio climático]. A nivel de medios de fabricación, ahora hemos abierto la fábrica de Riba-roja, de casi 30.000 metros, y tenemos el proyecto de añadir más capacidad fabril. Recientemente, hemos invertido en todo lo que sería tecnología del plástico, pero plástico reciclado o plástico bio de origen de microorganismos que son de origen animal y que se biodegradan. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la madera, que es nuestro origen.

En septiembre vuelve Hábitat. ¿Qué perspectiva tiene de cara a la nueva edición?

Bueno, la verdad es que Hábitat es el referente que hay en España. No hay otra feria. En 2022, que fue cuando la capitalidad mundial del diseño, la verdad es que la feria fue un éxito y el año pasado también tuvo una evolución buena y esperamos continuar en esa línea. Ahora mismo las ferias están en general sufriendo todas por la digitalización. Hace 20 o 30 años la feria era estratégica, hoy no es tan estratégica, pero es una herramienta que está ahí.

¿Está en cierta decadencia el negocio ferial en el mundo?

Sí, porque además, si lo piensas desde el punto de vista de la sostenibilidad, hacer algo para que dure una semana... ¿Qué reutilización tiene?. Es un tema que te lo puedes preguntar, aparte de la huella de carbono. Ya no es una herramienta tan clave como fue. No creo que desaparezcan, pero no tendrán... Ya lo estamos viendo. En Milán, por ejemplo, la superficie expositiva se ha reducido a menos de la mitad.

Andreu World lanzó en 2021 una línea de productos realizados a partir de materiales sostenibles. ¿Es convencimiento propio o también hay una demanda por parte de los clientes?

Los primeros 50 años de la empresa estuvimos trabajando básicamente madera y decidimos en 2005, y lo ejecutamos en 2006, que el 100% de la madera siempre sería reforestada y con cadena de custodia auditada cada año desde los bosques hasta cualquier producto entregado a cualquier lugar del mundo. En coherencia, en 2012, decidimos hacer lo mismo con los demás materiales. Entonces, decidimos empezar a trabajar con el plástico. Hicimos una integración productiva con el plástico y empezamos a investigar la posibilidad de utilizar únicamente plásticos reciclados, que eso nos ha llevado casi tres años de pruebas, o plásticos bio que son los de origen natural y que en principio son biodegradables y compostables. Ahí llevamos tres productos ya hechos con estos plásticos. El producto más grande del mundo de ninguna industria, de ningún sector, lo hemos hecho nosotros. Es una butaca que está diseñada por Patricia Urquiola y la carcasa está hecha con bio.

¿Qué hace la empresa por la sostenibilidad?

Hemos desarrollado una batería de acciones. Somos carbono neutral, por ejemplo; somos la primera empresa que ha hecho toda la analítica de componentes a nivel químico para ver que todo lo que utilizamos es bueno para la salud. La acción más importante es lo que llamamos el círculo de ‘Design Challenge’, que es estar en menos de un año y medio en economía circular y ser un referente o un ejemplo para la industria.

A raiz de la covid, la empresa ha diseñado espacios de trabajo post pandemia. ¿En qué medida esto ha supuesto un cambio y cómo lo ha hecho?

Una revolución, porque los metros cuadrados de oficinas se reducen. En grandes ciudades, donde, para llegar a la oficina estás una hora o dos, el teletrabajo ha sido una solución enorme, y empezó a haber excedente de metros cuadrados. Está claro que el teletrabajo viene para quedarse. Eso es un hecho, pero no como estaba hace dos años, sino que va a ser un híbrido. Las empresas, para darle impulso a la innovación, necesitan presencia de la gente en un porcentaje determinado. Pero el concepto de metros cuadrados y de oficina ha cambiado. Lo que nosotros hacemos, ese tipo de mobiliario que nosotros hacemos ahora, es lo que se está utilizando para equipar los espacios de trabajo, espacios más polivalentes, más colaborativos, en los cuales tienes un aporte de funcionalidad que no lo vas a tener en tu casa. Las empresas buscan no solo atraer al cliente, que es lo que siempre se ha hecho, sino también a los empleados para que tengan necesidad o sientan que pueden hacer una serie de tareas o reuniones o trabajos en equipo o procesos que no los van a poder hacer en su casa. Esto ha transformado la forma de amoblar. Todo lo que son espacios individuales, cubículos, todo eso es pasado. Ahora se comparten los espacios porque a veces no está el 100% de la plantilla.

Las cifras macroeconómicas son muy buenas. ¿Se corresponden con el día a día de las empresas?

La verdad es que, después de la pandemia, la evolución siguiente ha sido positiva. Hay mucha incertidumbre porque la geopolítica es una amenaza y más con guerras. Pero sí que es cierto que nosotros estamos con las mejores cifras de de negocio de nuestra historia. Y pienso que en general sí que hay una correlación.

¿Qué le diría a los políticos sobre cómo están de polarizados y, en consecuencia, cómo están polarizando a la sociedad?

Siempre es bueno que haya áreas de consenso como la educación, por ejemplo, que para mí es un pilar para un país, porque el famoso ascensor social es la educación. Entonces, debería haber áreas que estuvieran fuera del debate político y una podría ser la educación. También defensa, política exterior... Hay cosas en las cuales tú tienes que salir al mundo como un único país y luego, evidentemente, pues hay formas de abordar las cosas y formas de entender la vida. Entonces eso se tiene que discutir. Pero, vamos, es mejor el debate sano que el insulto y ese tipo de cosas. Deberían a lo mejor bajar los decibelios o sosegarse un poco, ¿no?.