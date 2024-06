Varones y mujeres, niños, adolescentes y adultos, razas y demás aspectos morfológicos o geográficos, somos iguales y diferentes al mismo tiempo. La dignidad de la persona se fundamenta en la naturaleza humana. Todos poseemos la misma dignidad ontológica por el hecho de ser lo que somos, personas. Otra cosa distinta es la dignidad moral, que se mide por lo que cada cual hace con su vida. Por eso hay quien merece un monumento a su memoria y hay quien no. En eso reside la libertad humana porque somos capaces de construir nuestra propia biografía, contando además con nuestra relación con las otras personas y con nuestro mundo.

La naturaleza humana nos permite innumerables actividades, pero no todas, porque nuestra libertad no es absoluta. No obstante, queremos ir más allá y, por eso, usamos la inteligencia para construir artefactos que nos permitan lograr lo que nuestra naturaleza nos impide. Y con dichos elementos construidos, volamos o corremos a velocidades inalcanzables para nuestra corporalidad, es decir, traspasamos nuestros límites físicos.

Pero no solo eso, nuestra naturaleza humana también se manifiesta cuando fabricamos artefactos inútiles, obras de arte, belleza con la que nos rodeamos, nos vestimos y nos adornamos. Con todo ello, vamos construyendo una cultura, que reviste nuestra naturaleza con un añadido peculiar. La libertad humana ha dado a luz a diferentes culturas en los distintos lugares en los que las personas se han instalado en nuestro mundo. Con ello, ha dado lugar a lo que se conoce como riqueza y diversidad cultural.

Dar visibilidad

El pasado 21 de mayo fue el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Con esta celebración se pretende todos los años dar visibilidad a unas cuestiones que no podemos menospreciar. Es importante proteger y dar a conocer la gran diversidad que enriquece nuestro planeta. Manifestaciones culturales las hay por todo el mundo y es difícil, por no decir imposible, definir qué culturas son mejores sin ni siquiera conocer sus raíces y manifestaciones.

Limpieza de residuos plásticos en la playa de Vridi, en Abiyán. / EFE/LEGNAN KOU

Tenemos pendiente una asignatura para todos los niveles educativos que bien podría titularse Diálogo Intercultural para el Desarrollo. En ella podrían estudiarse las coincidencias y diferencias entre las distintas manifestaciones culturales del mundo. Como es lógico pensar, estamos ante un estudio humanístico de primera magnitud y en constante renovación. Pero el estudio de esta materia redundaría eficazmente en la tan necesaria comprensión global de nuestro mundo, cada vez más pequeño. Y desde la comprensión mutua se derivaría una cooperación tan necesaria como urgente.

Cooperación

La Cooperación para el Desarrollo no deberá ser solo un adorno o una manera de acallar la conciencia occidental para con los pueblos empobrecidos, sino que ha de ser una manera de colaborar en ambas direcciones. Dicho de otra forma, Occidente puede ayudar materialmente y también por vía de conocimiento y educación en muchas facetas, pero también puede y debe estar dispuesto a aprender de las personas que reciben esa ayuda. Occidente puede aprender, si quiere, manifestaciones culturales y educativas que ha perdido y que otros países aún poseen. O simplemente contrastar lo que se hace en otras latitudes, su cultura, con verdadero interés y sin prejuicios.

No se debería intervenir nunca en ayuda humanitaria del tipo que sea si no se está dispuesto a aprender del otro. El respeto mutuo es una condición necesaria porque a priori el que ayuda no ostenta primacía sobre el ayudado.

Datos estadísticos confirman que un porcentaje muy elevado de conflictos en el mundo se producen en países con muy escaso diálogo intercultural. Según la UNESCO, el sector cultural y creativo es uno de los motores de desarrollo más potentes del mundo, dando multitud de puestos de trabajo especialmente a mujeres. Y, sin embargo, según la misma UNESCO, todavía los gobiernos no han dado a este sector la importancia que tiene. La celebración del 21 de mayo persigue esta finalidad.