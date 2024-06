Delgado asume las funciones de gobernadora del Banco de España sin derecho a votar en el BCE

La subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, asume desde este martes las funciones de gobernadora con carácter interino, por el vencimiento del mandato de seis años no prorrogables de Pablo Hernández de Cos, para quien el Gobierno no ha nombrado aún sustituto. Esta situación impedirá a Delgado votar en las reuniones del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) relativas a los tipos de interés. Los estatutos de la autoridad monetaria del euro, así, indican que las personas que sustituyen a los gobernadores de los bancos centrales nacionales tienen derecho a voto cuando se debatan asuntos relativos a la clave de capital (peso de cada banco central nacional en el capital social del BCE), pero en cambio no pueden ejercer ese derecho en el resto de temas, incluida la política monetaria.

La gobernadora interina del Banco de España, de haber sido su nombramiento firme, tendría derecho a votar en las cuatro reuniones de política monetaria que quedan durante 2024, según el sistema de rotación que se aplica en el consejo de gobierno desde 2015. Las decisiones en dichos encuentros se suelen adoptar por consenso, lo que limita la importancia de que Delgado no pueda ejercer dicho derecho. Sin embargo, tras bajar los tipos la semana pasada por primera vez desde 2019, el BCE se enfrenta ahora al reto de moverse entre el riesgo de bajar tipos demasiado lento y perjudicar con ello la actividad económica y el riego de hacerlo demasiado rápido y tener que dar marcha atrás si el IPC no baja como espera.

En ese escenario, pueden volver a aflorar las dos almas de su consejo: la de los llamados 'halcones' (partidarios de una política monetaria más dura) y las 'palomas' (defendores de una aproximación más flexible). Precisamente, el director general de economía y estadística del del Banco de España, Ángel Gavilán, ha lamentado este martes que Delgado no vaya a poder votar ("Es una consecuencia desafortunada del hecho de no tener gobernador"), al tiempo que ha desvelado que es un asunto que la insticuión está "discutiendo" con el BCE.

Antes del 11 de septiembre

El mandato de Delgado vence el 11 de septiembre, con lo que el Gobierno deberá nombrar antes de esa fecha a las personas designadas para los cargos de gobernador y subgobernador (uno de los dos será una mujer, según ha adelantado). El ejecutivo ha confirmado que ha decidido que la subgobernadora asuma las funciones de gobernadora para intentar un posible pacto global con el PP para la renovación de cargos institucionales, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de las elecciones europeas del pasado domingo. "No tendría sentido mantener bloqueada la renovación del CGPJ y sí acordar la renovación de otros órganos", ha sostenido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

A diferencia de lo que sucede respecto a la renovación del CGPJ -donde la Constitución sí obliga a que la mayoría del Parlamento valide los nombramientos-, la que afecta al Banco de España es potestad del presidente del Gobierno. Sin embargo, existe una tradición, respetada con alguna excepción, por la que el Ejecutivo elige a un gobernador que sea asumible para el principal partido de la oposición, al tiempo que este actúa de forma recíproca para el cargo de subgobernador. En caso de que no haya acuerdo, el Gobierno eligirá a los máximos dirigentes del organismo supervisor.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo vaya a elegir al nuevo gobernador o gobernadora en función de su afinidad con el PSOE: "Al frente del Banco de España habrá una persona perfectamente capacitada para seguir manteniendo en lo alto del ranking en prestigio y capacidad". Entre los nombres a los que se otorgan más opciones, figuran los de José Manuel Campa (exsecretario de Estado de Economía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, exdirectivo del Santander y actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea), Fernando Restoy (exsubgobernador a propuesta del PSOE y actual presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea), Montserrat Martínez Parera (vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exjefa de gabinete de Restoy en el Banco de España), y Óscar Arce (director general de economía del BCE y exdirector de economía del Banco de España).