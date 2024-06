Iberdrola reúne a más de 20 gobiernos para impulsar la electrificación del transporte

Iberdrola ha reunido este miércoles en su sede a más de veinte gobiernos, en su mayoría de Europa, América y África, y otras más de 50 organizaciones de todo el mundo para celebrar la jornada anual de 'Drive to Zero', alianza global para la descarbonización del transporte pesado por carretera y de la que la compañía forma parte desde 2022, informó la compañía.

La cita, que durará hasta el próximo viernes, se desarrolla como un punto de encuentro mundial para impulsar la descarbonización y la búsqueda de soluciones de transporte sostenible en los diferentes países y organizaciones, destacó la energética.

En concreto, durante las diferentes jornadas se debatirá sobre las oportunidades y desafíos de electrificar el transporte con el fin de dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de energías limpias en todo el mundo para lograr la transición hacia un modelo económico basado en la generación renovable.

'Drive to Zero' es una iniciativa del Gobierno de Países Bajos y de 'Calstart/Drive to Zero', organismo californiano en defensa del transporte sostenible.

Entre sus miembros se encuentran cerca de 40 países, además de ciudades, regiones, organizaciones no gubernamentales, empresas, o universidades.

'Drive to Zero' promueve que el 30% de los nuevos vehículos pesados sean sin emisiones en 2030, y un 100% en 2040 para lograr que toda la flota sea cero emisiones netas en 2050. Estas jornadas persiguen profundizar la colaboración y cooperación de sus integrantes para lograr estos objetivos.

El transporte por carretera, fundamental para la sociedad global al permitir el tránsito de personas, mercancías y productos, es el responsable de aproximadamente el 25% de todas las emisiones de efecto invernadero en el mundo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), además de contribuir a la contaminación del aire que respiramos.