El Gobierno ignora la última sentencia del TJUE sobre interinos y esperará a que responda al Supremo para cambiar o no la ley

El Gobierno esperará a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda a la cuestión prejudicial que le ha remitido el Tribunal Supremo para decidir si cambia o no la normativa española en relación a los interinos en fraude. La nueva sentencia del TJUE todavía no tiene fecha fijada y se demorará, al menos, unos meses. Así lo ha manifestado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, este jueves, a preguntas de los periodistas en relación al fallo de los magistrados europeos. El ministro ha reconocido que son casos "muy tristes" e "injustos", pero casos "individuales" y sobre los que, por el momento, no moverá ficha.

El TJUE ha censurado la ley española aprobada en 2021 para acabar con el fraude masivo de temporalidad existente hasta la fecha en las administraciones públicas. Los magistrados han considerado que la normativa vigente no es suficiente para evitar abusos futuros ni para reparar el daño causado a aquellos interinos que se han quedado fuera de los procesos extraordinarios habilitados y a través de los cuales centenares de miles de empleados públicos han podido ya estabilizar una plaza.

"Tenemos una nueva sentencia. Estamos pendientes de lo que yo creo que es la sentencia más importante, que es la prejudicial, como saben, que ha presentado el Tribunal Supremo y que en algún momento tendrá que unificar doctrina sobre estas situaciones. Nosotros estamos, como no puede ser otra forma, a la espera de cómo termina de sustanciarse todo este asunto en el ámbito judicial en el que en este momento está instalado para que después tengamos la reflexión adecuada de en qué medida nuestro marco de referencia tiene que adaptarse o no en este ámbito", ha afirmado.