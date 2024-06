Ford recorta dos tercios su plantilla en Almussafes en la última década

Hace poco más de un año, en la planta de Ford Almussafes se consumaba un ERE que suponía el adiós de más de 1.100 trabajadores. Este, justificado por la pérdida de modelos en fabricación, suponía un golpe histórico -aunque, hasta cierto punto, entendido dentro de la promesa en el horizonte de acabar produciendo coches eléctricos- para uno de los pilares industriales de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, apenas 13 meses después de ese momento y con la apuesta eléctrica cambiada por el mantenimiento de los híbridos, aquel duro revés ha quedado minimizado por la comparación con un nuevo expediente, todavía más numeroso, que la marca del óvalo ha anunciado esta semana y con el que prevé recortar hasta 1.622 empleos de la factoría.

Será un nuevo ajuste con el que la firma -a la espera de que la negociación pueda reducir un poco el volumen total de salidas- consumará una reducción de casi dos tercios de las 9.300 personas que había en plantilla en 2015. Una pérdida laboral de gran calado -de alrededor de 6.000 trabajadores- gestada especialmente en los últimos cinco años, periodo en el que Ford ha aplicado -además de otros tantos ERTE- hasta cuatro ERE en la factoría que se han traducido en un 'tijeretazo' de la misma magnitud que la reducción que se había vivido entre 1990 y 2019.

Golpes progresivos

No obstante, el impacto de los mismos ha sido diferente. Los dos primeros -en 2020 y 2021- fueron los más 'livianos'. En conjunto, las salidas de ambos -en un tiempo marcado por la covid, así como por las dificultades productivas y de suministro- rondaron el millar de empleados. Tras ellos, llegaría el ya mencionado expediente de 2023, en el cual tras haber visto la factoría como desaparecían de las líneas tres -el Mondeo, en 2022, y el S-Max y el Galaxy, en 2023- de sus cinco modelos, se acabaría cerrando con el ofrecimiento de prejubilaciones a los 53 años y salidas voluntarias con bonificaciones de hasta 40.000 euros para empleados más jóvenes.

Coches de Ford, en producción, este pasado mayo. / Perales Iborra

Son condiciones que, mayoritariamente, la nueva propuesta de Ford no mantiene. No en vano, con los detalles conocidos hasta ahora, solo se sabe que las salidas previstas se dividen entre 626 vía bajas incentivadas con carácter definitivo -de las cuales fuentes sindicales aseguraban que no se había hecho mención alguna a los posibles incentivos en la reunión del pasado miércoles- y 996 despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, estos últimos más baratos para la compañía al haberse propuesto 20 días por año trabajado.

Momentos de cal y de arena

Pero más allá de este aspecto que se acabará dilucidando durante la negociación, la realidad es que el nuevo ERE -justificado en esta ocasión en el adiós de la furgoneta Transit y la reducción en la producción del motor EcoBoost- supondrá dejar la plantilla de Almussafes en su mínimo histórico -alrededor de 3.200 trabajadores- desde que esta abriera sus puertas en 1976. Será un nuevo capítulo negro dentro de un casi medio siglo de vida en el que ha vivido momentos álgidos y otros más complicados.

Un coche de Ford, en producción, este pasado mayo. / Perales Iborra

Porque tras un final de los años 70 marcado por el comienzo del éxito de un Ford Fiesta que acabaría convirtiéndose en el modelo más emblemático de la planta -y que llevaría a la plantilla a superar los 10.000 trabajadores entre 1977 y 1979-, los años 80 transcurrieron sin grandes cambios. Sin embargo, el inicio de los 90 -que dejaría el récord de trabajadores en la historia de la fábrica con 10.884- implicaría la superación por primera vez de la barrera de los 300.000 vehículos anuales producidos gracias a tener en las líneas de fabricación la tercera generación del Fiesta escoltada por dos coches más: el Escort y el Orión.

La aparición del Kuga

Desde ese momento, eso sí, llegaría una bajada continua de empleados que culminaría en 2011, cuando tras perder la planta el Mazda 2 y otros dos modelos históricos como el Ka y el Focus, Almussafes tocaba fondo al quedarse con 5.601 trabajadores. Sería una situación que duraría poco, ya que su cambio hacia vehículos grandes -derivados del cierre de la factoría belga de Genk- llevaría de nuevo a la factoría a superar los 9.000 trabajadores gracias a la producción de modelos como el Mondeo o el Kuga.

Coches de Ford, en producción, este pasado mayo. / Perales Iborra

Justamente este último vehículo será el superviviente que marcará el día a día de Almussafes hasta la llegada del nuevo híbrido global que la multinacional ha confirmado. Un coche de 300.000 unidades al año que promete ser la gran luz al final de una dura travesía antes de la cual la fábrica volverá, una vez más, a ver menguado su capital productivo.

