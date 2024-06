La IA y la sostenibilidad centran la séptima edición de VDS

Inteligencia artificial y sostenibilidad son algunos de los temas destacados que se analizar谩n en VDS2024. Bajo el lema 鈥Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow鈥 (Abrazando la evoluci贸n: Invertir en los l铆deres del ma帽ana), la s茅ptima edici贸n de VDS, el evento tecnol贸gico internacional organizado por Startup Valencia, convertir谩 a la ciudad en el epicentro de la innovaci贸n mundial los d铆as 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La salud, la mujer en la tecnolog铆a, el futuro del trabajo y la pr贸xima generaci贸n del sector audiovisual son aspectos que tambi茅n centrar谩n gran parte de la programaci贸n de esta cita.

Para tratar todos estos temas, VDS2024 reunir谩 a voces expertas de talla mundial, as铆 como a l铆deres de startups, scaleups, inversores y corporaciones de referencia. Como apunta Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, 鈥渓a s茅ptima edici贸n de VDS enfatizar谩 el impacto positivo de la revoluci贸n tecnol贸gica actual con la inteligencia artificial como principal protagonista. Adem谩s, profundizar谩 en la importancia de invertir en los l铆deres que est谩n construyendo el futuro pr贸ximo鈥.

La importancia del nombramiento de Valencia como Capital Verde Europea 2024 se ver谩 reflejada en la celebraci贸n de un foro propio en el Green Stage de VDS, en colaboraci贸n con la Comisi贸n Europea y el Ayuntamiento de Valencia. En este espacio se abordar谩 de la mano de expertos internacionales el papel del ecosistema innovador en la b煤squeda de soluciones que impulsen una ciudad m谩s verde y sostenible. Adem谩s, se dar谩n a conocer todas las oportunidades y ventajas que la ciudad de Valencia ofrece como representante de la sostenibilidad en 2024.

Tecnolog铆a y transformaci贸n social

La inteligencia artificial (IA) ha redefinido el panorama de la industria global, abriendo nuevas oportunidades y transformando la tecnolog铆a a un ritmo sin precedentes. Seg煤n un informe de Market Research Future, se espera que el mercado global de IA alcance los 190,61 mil millones de d贸lares para 2025 y las inversiones globales en esta tecnolog铆a y el aprendizaje autom谩tico alcanzaron los 67,9 mil millones de d贸lares en 2022, seg煤n el informe de Stanford AI Index Report 2023. En VDS2024 se analizar谩 esta tecnolog铆a desde la perspectiva de su capacidad transformadora, el debate acerca de su regulaci贸n y las oportunidades de negocio que ofrece.

Adem谩s, el evento tecnol贸gico internacional busca conectar y promover soluciones pensadas para construir un futuro m谩s verde y respetuoso con el medio ambiente. La capitalidad Verde Europea de la ciudad supone un marco id贸neo para generar sinergias y difundir la necesidad de apostar por la sostenibilidad.

Los objetivos de sostenibilidad para un futuro pr贸ximo proporcionan oportunidades de negocio al ecosistema innovador. El n煤mero de startups centradas en tecnolog铆as sostenibles ha aumentado significativamente. En 2020, las startups de cleantech recibieron m谩s de 16,3 mil millones de d贸lares de inversi贸n, un aumento del 6% en comparaci贸n con 2019, seg煤n un informe de PwC y el Foro Econ贸mico Mundial .

El p煤blico asistente al evento participa durante las ponencias. / S. V.

La salud es otro de los pilares clave de VDS2024. La cita explorar谩 c贸mo la tecnolog铆a est谩 revolucionando el sector salud, con enfoques en IA, telemedicina y medicina personalizada. Se analizar谩 el impacto de estas innovaciones en la calidad de vida, la optimizaci贸n de la atenci贸n m茅dica y la promoci贸n de sistemas de salud m谩s sostenibles. El mercado global de healthtech se valor贸 en aproximadamente 252,47 mil millones de d贸lares en 2020 y se espera que alcance los 598,52 mil millones de d贸lares para 2027, seg煤n Grand View Research.

Desde su primera edici贸n en 2018, VDS ha apostado por poner en valor a las mujeres en el 谩mbito de la tecnolog铆a y el emprendimiento, convirtiendo el tema 'Women in Tech' en uno de los m谩s destacados del evento tecnol贸gico. A trav茅s de charlas inspiradoras y paneles de discusi贸n, se destacar谩 la contribuci贸n de mujeres pioneras que han roto barreras y allanado el camino para las futuras generaciones. El objetivo es aprovechar todo el talento y favorecer la inclusi贸n. Y es que, seg煤n un informe de la UNESCO, las mujeres representan solo el 28% en sectores de ciencia, tecnolog铆a, ingenier铆a y matem谩ticas (STEM), lo que refleja una brecha de g茅nero persistente.

Grandes expertos del sector tecnol贸gico participar谩n en las mesas redondas organizadas por Startup Valencia. / S. V.

La transformaci贸n del modelo de trabajo tradicional y la creaci贸n de nuevos perfiles laborales es ya una realidad. Seg煤n un informe de McKinsey Global Institute, hasta el 45% de las actividades laborales podr铆an ser automatizadas con la tecnolog铆a actual. VDS2024 proporcionar谩 una visi贸n integral sobre c贸mo las nuevas tecnolog铆as y modelos est谩n redefiniendo el trabajo, para lo que contar谩 con expertos y l铆deres de grandes organizaciones.

El sector audiovisual gener贸 aproximadamente 2,32 billones de d贸lares a nivel mundial en 2022 y se espera que esta cifra contin煤e creciendo, alcanzando los 2,9 billones de d贸lares para 2027, seg煤n un informe de PwC. Este crecimiento es impulsado por una serie de factores como la creciente demanda de contenido de alta calidad o la expansi贸n de plataformas de streaming, que se debatir谩n en el 鈥楴ext-Gen Audiovisual Forum鈥 organizado por Startup Valencia y Gellify, con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Sobre VDS2024

VDS2024 aspira a revalidar las cifras de r茅cord de las 煤ltimas ediciones. Se estima que esta s茅ptima edici贸n acoger谩 a m谩s de 12.000 profesionales de m谩s de 100 pa铆ses diferentes; m谩s de 700 inversores con activos bajo gesti贸n por valor de m谩s de 30.000 millones de euros y contar谩 con la participaci贸n de m谩s de 600 reconocidos ponentes y m谩s de 2.500 startups.

El lema de VDS2024 es 鈥Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow鈥. El evento internacional analizar谩 el impacto positivo de la revoluci贸n tecnol贸gica en la sociedad a trav茅s de las voces de los l铆deres m谩s destacados del ecosistema global de innovaci贸n y tecnolog铆a. Adem谩s, enfatizar谩 en la necesidad de apoyar y fomentar a los innovadores y visionarios que est谩n dando forma al futuro.

VDS es uno de los eventos tecnol贸gicos internacionales m谩s importantes del sur de Europa y una plataforma que transforma Valencia en hub tecnol贸gico global. Organizado por Startup Valencia, VDS re煤ne anualmente a las mejores startups del mundo junto con las empresas e inversores m谩s influyentes en el incomparable marco de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es una organizaci贸n privada sin 谩nimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnol贸gico valenciano para convertir a la regi贸n en un hub tecnol贸gico de referencia a nivel internacional.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telef贸nica), Elewit (Redeia, Grupo Red El茅ctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia y CaixaBank, como Partners; y Sales Layer, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Sesame, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Tbig Finance, Next Tier Ventures, Urban Sports Club y Qonto, como Supporters.