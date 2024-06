José Miguel Ferrer: "No hay que ir contra los grandes parques solares si están bien planteados"

¿Qué ha supuesto la compra de los activos de Enerfín en España?

La compra de los activos de Enerfín es parte de la estrategia que trazamos cuando entramos en España. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las grandes empresas generadoras de energía renovable en el país. Statkraft es la empresa de generación renovable más grande de Europa. La integración supone más o menos unos 90 nuevos compañeros y nos trae a Statkraft nuevas capacidades (sobre todo parques eólicos). Al final, nosotros nos dedicamos a todo lo que es la cadena de valor del proyecto, desde el terreno, la ingeniería, los permisos, la construcción, la gestión del activo y la compraventa de energía. Enerfín nos aporta especialistas en todas las partes de la cadena de valor, más allá de los trabajadores.

¿Cuántos parques de Enerfín han asumido?

Pues con ellos hemos comprado 600 megavatios eólicos distribuidos en ocho parques. Uno de ellos está en Cofrentes y tiene 50 megavatios. Es un parque eólico que se conectó en 2020 y que genera energía renovable para unos 44.000 hogares.

¿Van a vender algún activo en España?

Para nosotros España es un mercado estratégico. La operación de Enerfín nos ayuda realmente a dar un salto a nivel a nivel de posicionamiento en el mercado. En principio no vamos a vender ningún activo. Nuestra estrategia hasta 2030 nos marca que queremos un ‘portfolio’ (una cartera de proyectos) balanceado en todas las tecnologías: eólica, solar y baterías (almacenamiento de energía renovable). A día de hoy, no es parte de nuestra estrategia vender activos deEnerfín .

¿Cuánto tiempo llevan desarrollando sus parques fotovoltaicos valencianos?

Nosotros estamos trabajando con dos proyectos en Valencia (Los Predios y Los Hierros) y uno en Castellón (AradaSolar). Empezamos con esos parques en 2019. A día de hoy tienen la aprobación ambiental del Ministerio y la autorización administrativa previa de construcción.

¿Qué potencia van a tener y cuando prevén que las podrán conectar?

El Parque de Castellón son 155 megas y los de Valencia son de 88 megas cada uno. Siguiendo los trámites de Ministerio, yo creo que empezaremos las obras en 2026 porque van muy en paralelo. Arada Solar está en Vall d’Uixó, Chilches y Moncofa, y los de Valencia se encuentran Turís y Alborache.

Ustedes llevan cinco años trabajando con las licencias de esos parques y en otras autonomías se están conectando en dos años. Con este ritmo, ¿podrá la Comunitat Valenciana cumplir su objetivo de renovables? ¿Es posible desarrollar 10.000 MW en el horizonte de 2030?

La Comunitat Valenciana necesita correr. A día de hoy estamos a la cola de España y no tenemos un marco regulatorio favorable. Todavía podemos alcanzar el objetivo, pero el ratio que necesitamos es de un gigavatio al año. Si realmente queremos llegar, necesitamos mejorar mucho.

¿Qué debe cambiar?

Pues yo creo que deben de cambiar tres cosas. Lo primero es tener un marco regulatorio estable. Lo segundo, recursos en la Administración. Necesitamos mucha gente para poder sacar todo el atasco de expedientes. Y por último, yo creo que una apuesta definitiva y clara del Gobierno por las renovables.

Ustedes tienen parques en todo el país. ¿Qué ocurre en el resto de España?

El resto de España es otra cosa. Nosotros trabajamos en toda España y, por ejemplo, en Andalucía llevamos conectados nueve proyectos. En Extremadura tenemos dos proyectos, uno muy grande de 300 megavatios. Yo creo que la diferencia entre otras comunidades autónomas y esta es el diálogo. Realmente con Andalucía, con Extremadura o con el País Vasco te puedes sentar y dialogar. Oye, esto no me gusta o esto sí me gusta, esto cámbiamelo o cómo podemos mejorar el proyecto para eliminar este impacto. Gracias a eso funcionamos muy bien en el resto de España.

¿Es real el riesgo de perder grandes inversiones industriales por el retraso de las renovables?

Totalmente. Volkswagen vino por una energía renovable barata. Si no somos capaces en la Comunitat Valenciana de conseguir esa diferencia, perderemos ese tren. Y perderemos una oportunidad muy buena de meternos en el nuevo futuro renovable.

Volkswagen se ha metido de lleno en el almacenamiento industrial de energía renovable. ¿Qué potencial tiene el almacenamiento para los parques renovables?

Nosotros lo estamos haciendo. La baterías juegan un papel importantísimo. Debemos ser capaces de entregar a los clientes energía las 24 horas del día y con las renovables necesitamos baterías debido a la intermitencia. Estamos tramitando proyectos de baterías y analizamos ponerlas en todos nuestros parques.

¿Van a llevar baterías sus parques valencianos?

Todavía no están previstas porque no queremos ralentizar la tramitación, pero en cuanto se pueda pondremos baterías.

¿Cuántas horas de almacenamiento proporcionan las baterías?

Nosotros estamos tramitando baterías de dos horas, pero pueden darte hasta cuatro horas. Todos los proyectos tanto eólicos como solares llevarán baterías.

¿Son necesarios los parques grandes?

Necesitamos un mix de plantas de autoconsumo, proyectos pequeños y plantas grandes. Son tres modelos de negocio.Los proyectos grandes que no sean buenos hay que descartarlos, pero los que sean buenos a nivel ambiental, social y económico hay que mantenerlos porque hacen faltan parques grandes en este mix. Ahora por defecto se va contra los parques grandes en la Comunitat Valenciana y realmente no hay razón para ir contra ellos si están bien planteados.

