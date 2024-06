El Gobierno pretende nombrar gobernador del Banco de España antes del consejo del BCE del 18 de julio

El Gobierno tiene la intención de nombrar a la persona que sustituirá a Pablo Hernández de Cos como gobernador o gobernadora del Banco de España antes del próximo 18 de julio, según confirman a este diario fuentes gubernamentales. Ese día tendrá lugar la próxima reunión para decidir sobre los tipos de interés de la zona euro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y el Ejecutivo quiere que el nuevo gobernador ya pueda acudir al encuentro con plenos poderes. El único factor que podría retrasar el nombramiento es la negociación que se está explorando con el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consensuar nombramientos institucionales como los del Banco de España, pero el objetivo es tener tomada una decisión para el 18 de julio, apuntan las fuentes.

El mandato de seis años no prorrogables de Hernández de Cos venció el pasado martes 11 de junio y desde entonces la subgobernadora, Margarita Delgado, ha asumido las funciones de gobernadora de forma interina. Por dicho carácter provisional, Delgado tendrá voz pero no voto en los consejos del BCE que tengan lugar antes del nombramiento del nuevo gobernador (el 19 de junio se celebra uno no dedicado a la política monetaria y el 20 de junio hay un consejo general, en el que también participan los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la UE que no pertenecen a la zona euro). Las decisiones en dicho consejo se suelen adoptar en casi todos los casos por consenso, lo que limita la importancia de que no tenga derecho de voto. Pero el Gobierno quiere que el nuevo gobernador pueda acudir a las reuniones con plenos poderes sin mucha dilación.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dio una pista de ello la semana pasada: "Un mensaje de tranquilidad sobre el impacto y la influencia que vaya a tener el Banco en las decisiones y deliberaciones del BCE. Somos conscientes de todos los plazos y actuaremos en consecuencia". El Ejecutivo decidió hace unas semanas que la subgobernadora asumiese las funciones de gobernadora para intentar un pacto global con el PP para la renovación de cargos institucionales tras las elecciones europeas, pero advirtió que la clave era la renovación del CGPJ, paralizada desde hace más de cinco años. "No tendría sentido mantener bloqueada la renovación del CGPJ y sí acordar la renovación de otros órganos", sostuvo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Tradición de consenso

Como publicó este diario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se ha abierto a explorar pactar el CGPJ con el Gobierno para subrayar su autoridad dentro de su partido. A diferencia de lo que sucede respecto a la renovación del CGPJ -donde la Constitución sí obliga a que la mayoría del Parlamento valide los nombramientos-, la que afecta al Banco de España es potestad del presidente del Gobierno. Sin embargo, existe una tradición, respetada con alguna excepción, por la que el Ejecutivo elige a un gobernador que sea asumible para el principal partido de la oposición, al tiempo que este actúa de forma recíproca para el cargo de subgobernador. En caso de que no haya acuerdo, el Gobierno elegirá a los dos máximos dirigentes del organismo supervisor.

En un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, restó este lunes importancia a que Delgado no vaya a tener voto en el consejo del banco central ("Votamos muy pocas veces"). En cambio, subrayó en que sería bueno mantener el consenso entre PSOE y PP para el Banco de España. Así, recordó que durante su etapa como ministro de Economía llegó a acuerdos con los socialistas para nombrar a dos subgobernadores: Fernando Restoy y Javier Alonso.

Entre los nombres a los que se otorgan más opciones de ser el nuevo gobernador, figuran los de Montserrat Martínez Parera (vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exjefa de gabinete de Restoy en el Banco de España), José Manuel Campa (exsecretario de Estado de Economía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, exdirectivo del Santander y actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea), el propio Restoy (exsubgobernador a propuesta del PSOE y actual presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea), y Óscar Arce (director general de economía del BCE y exdirector de economía del Banco de España).

Tipos y primas de riesgo

Que el Banco de España cuente con un gobernador con plenos poderes en la reunión del BCE del 18 de julio no es crucial, pero sí es relevante. El banco central del euro ha dado señales de que es más que improbable que vuelva a bajar los tipos en dicho encuentro, después de hacerlo en el de junio por primera vez desde 2019. Sin embargo, cada vez hay más dudas de lo que hará en lo que resta de año, con lo que aumentan las posibilidades de que vuelvan a aflorar las dos almas de su consejo: la de los llamados 'halcones' (partidarios de una política monetaria más dura) y las 'palomas' (defensores de una aproximación más flexible).

Además, las primas de riesgo de la deuda soberana han comenzado a tensarse por la convocatoria de las elecciones parlamentaria en Francia y antes el riesgo de que la ultraderecha las gane y tenga capacidad de formar gobierno, que tendría que cohabitar con el centrista presidente Macron. El BCE creó en 2022 el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés) de la política monetaria, un mecanismo excepcional de compras de deuda para evitar subidas descontroladas de las primas de riesgo. Para activarlo, es necesario una decisión del consejo de gobierno del BCE, que debe valorar el cumplimiento de una serie de condiciones de sostenibilidad fiscal del país beneficiario.

De momento no se ha utilizado nunca, con lo que está por ver si, llegado el caso de que fuera necesario, la decisión se tomaría por consenso (como es habitual con los tipos de interés) o se sometería a votación. Guindos, en este sentido, restó este lunes importancia al reciente tensionamiento de las primas. "Han sido relativamente ordenados y con liquidez. No hemos visto una situación de una especial intensidad", aseguró. En cambio, sí puso más énfasis en que "gran parte de los temores surgen desde el punto de vista de la política fiscal". En ese contexto, resaltó la importancia de que los Gobiernos deban presentar a Bruselas antes del 20 de septiembre sus programas de ajuste fiscal a cuatro y siete años, según el caso, a partir de los cuales la nueva Comisión Europea establecerá la senda de recorte del gasto público.

