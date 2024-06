La creación de bolsas de suelo como solución a la crisis de la vivienda

Inmolevante. / ED

La situación de la oferta de viviendas en València y su área metropolitana fue el tema central sobre el que giró la primera mesa de debate de InmoLevante-EMV, titulada ‘Situación de nuestro mercado residencial y urbanístico. Vivienda habitual: oferta, demanda y precios. Licencias. Construcción de Vivienda Social. Colaboración público-privada. Espacios públicos que crean ciudad». Los cuatro ponentes ofrecieron, cada uno desde su sector, su diagnosis sobre un asunto de primera línea informativa. Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, lanzó ‘la’ pregunta: «Si tuvierais que dibujar la situación actual del mercado residencial urbanístico en València, ¿qué destacaríais? ¿Cuáles creéis que son las claves o los titulares de la situación actual?». Y, claro, para empezar, dio para mucho.

El gobierno anterior no creía en la colaboración público-privada. Ahora hay un proyecto en marcha" ANTINIO OLMEDO — Presidente de Aprova

«La situación es compleja. Simplemente, no hay oferta de viviendas. Los informes de la Universidad Politécnica de Valencia a través de su cátedra dicen que a finales de año había 185 viviendas en oferta en València, ciudad que reclama del orden de las 2.500 viviendas nuevas. Ahora hay un proyecto que mira hacia afuera con un plan del área metropolitana», inició Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova).

Falta vivienda, pero somos positivos. Hemos entregado un 40 % más que en 2022" PATRICIA GARCÍA — Gerente de Habitat Inmobiliaria

Olmedo valoró la apuesta del gobierno municipal en contra del anterior. «El proyecto del alcalde anterior era que si Valencia tenía 792.000 habitantes, pues que los bajase, que tuviese 700.000. ¿Y entonces para qué? ¿Para qué va a hacer falta más viviendas si va a haber menos habitantes, sin tener en cuenta lo que era el crecimiento vegetativo, formación de hogares, las nuevas tendencias sociales, las nuevas necesidades?», explicó. «No se creía en la colaboración público-privada, hablaban de ella, pero no se plasmaba. Ahora se manifiesta una situación, una vocación de soluciones, partiendo de una diagnosis que es que no hay viviendas», añadió.

No es solo un problema de València, que está como Madrid, Barcelona y Baleares» ANTONIO URIARTE — Director de la gestora Izilend

Olmedo pide una «seguridad jurídica» «Es básico tenerla. Todo lo que se vaya a hacer y plasmar en actuaciones tiene que hacerse en una regulación clara, precisa», dijo en relación al Plan General de Ordenación Urbana de València, que es de 1988. «No podíamos ir a un plan general nuevo porque se tarda como mínimo 25 años. Imaginad lo que significaría redactar un plan nuevo y acometer nuevos desarrollos inmobiliarios. Sería imposible. Y ahora se van a establecer cuatro revisiones importantes y me alegro de oírlas», insistió Olmedo, que subrayó la importancia de llevar un trabajo concienzudo detrás para ejecutar después con garantías, como el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética «porque las viviendas son muy contaminantes». Así, reivindicó el trabajo que se está haciendo para mejorarlo.

Mensaje positivo desde Habitat Inmobiliaria

Patricia García Santamaría, gerente de Habitat Inmobiliaria en la zona de Levante, coincidió en que «falta vivienda, pero lo cierto es que somos positivos y creemos que estamos en un buen momento. El balance de este último año sido muy bueno. Hemos entregado un 40 % más que en 2022. En 2024 va a ser similar. Además, observamos un crecimiento en la confianza del consumidor», dijo. «Aún con todas las complejidades que tenemos, estamos en un buen momento», insistió.

«Los retos ahora están en los bordes urbanos: Benimaclet, el Grau, Natzaret, terminar el río hasta la dársena» JOSÉ MARÍA TOMÁS — Arquitecto

Para Asier Uriarte, director de la gestora de fondos alternativos Izilend, «València en los últimos años lo está haciendo muy bien. Es una ciudad muy interesante y junto a la necesidad de crear nuevos hogares provoca mucha presión sobre los precios. No es solo un problema de València, sino de toda la península. València está como Madrid, Barcelona y Baleares».

Según Uriarte, la solución pasa por «crear nuevas bolsas de suelo, pues al final todo pasa por la famosa colaboración público-privada, de la que se habla mucho pero que no se hace tanto», dijo el director de Izilend, gestora que se distingue por ofrecer más «agilidad y rapidez» que el resto y que viene creciendo un 50 % en volumen de operaciones año tras año.

Los dos titulares de José María Tomás

El arquitecto José María Tomás le pone «dos titulares» a la situación: «Estamos saliendo de la crisis y vamos a salir de la crisis de falta de suelo, pero todavía estamos ante una crisis grave de falta de vivienda en España. Es una cuestión de Estado, porque faltan viviendas. También, como dice Antonio Olmedo, por la falta de seguridad jurídica. El problema es que si no hay suelo, no hay vivienda. Todo esto genera tensiones de sostenibilidad social, de seguridad. La ciudad es un espacio para la convivencia, para la seguridad, para crecer, y en esta situación nos encontramos con dificultades. La falta de suelo y de licencias son dos temas muy importantes que el concejal Giner ha sabido resolver, porque en este año se han desbloqueado más de 1.500 licencias atrasadas y se han creado fórmulas que permiten que las licencias no dependan de la impericia», dijo el arquitecto, que por otra parte valora el trabajo que se hizo en los 80 y en los 90. Puso como ejemplo «el Jardín del Turia» como vertebrador lineal de la ciudad. «València es una ciudad bastante equilibrada en dotaciones públicas y equipamientos. De ese esfuerzo vienen unos buenos resultados, pero estamos en otra etapa. Los retos ahora están en los bordes urbanos: los barrios de Benimaclet, el Grau, Natzaret, terminar el río hasta llegar a la dársena. Esos son los que terminarían por tejer la ciudad», puntualizó.

Aumento de precios

Sobre el aumento de los precios, la gerente territorial de Habitat Inmobiliaria en Levante muestra su preocupación porque «tenemos una diferencia muy grande en la oferta y la demanda. Se construye mucho menos de lo que se demanda y está provocando un incremento de los precios de un 5% interanual en València. Desde Habitat Inmobiliaria trabajamos para hacer promociones para distintos perfiles de clientes. Tenemos una oferta variada, un ejemplo es una promoción en Valencia de 1 y 2 dormitorios desde 110.000 euros. La falta de suelo hace que te vayas a zonas del área metropolitana, por ejemplo a San Antonio de Benagéber u otras zonas, este hecho provoca un aumento del coste del suelo. Complica más la situación. Desde Habitat Inmobiliaria creemos que la colaboración público-privada es fundamental. Me alegran las palabras del concejal, pero es necesario la agilidad de los trámites burocráticos», explicó. «Además, tenemos unos controles de exigencia muy altos, tenemos un sello propio como Habitat Eco o el sello Spatium de viviendas seguras y saludable». añadió.

¿La ubicación es un factor clave para la elección de una vivienda?, preguntó Silvia Tomás a la gerente de Habitat Inmobiliaria. «La ubicación y el precio son dos variables fundamentales. Desde Habitat sabemos que la sostenibilidad también es muy importante, así como por la innovación y la tecnología. Por eso es interesante facilitar al cliente herramientas para comprar su casa vía online, incluso que sea posible firmar un contrato de reserva de manera digital», añadió.