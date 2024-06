El reto de la sostenibilidad y accesibilidad a la vivienda en la Comunitat Valenciana

InmoLEVANTE-EMV / ED

La sostenibilidad es un tema transversal en cualquier sector de la sociedad, también en la vivienda. Por ello, en esta nueva edición de InmoLevante-EMV, expertos del sector inmobiliario y empresarial han aportado las claves de cómo se está adaptando el sector a las exigencias y normativas medioambientales, cuáles son los retos y las preocupaciones de la ciudadanía y de las comunidades de vecinos.

Este fue el tema principal de la segunda mesa del foro, que llevó por nombre «La Comunitat Valenciana del futuro», en la que participaron Alfredo Cano, presidente del C.O. Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia; Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón; y Marcos Bigas, bussiness developement del servicio de recarga colectiva ChargeGuru.

La normativa europea avanza hacia edificios más sostenibles y con menor impacto medioambiental. «Desde los colegios de administradores de fincas vemos esta cuestión desde la perspectiva de la vivienda ya existente, que condiciona a la rehabilitación y la reforma de los edificios, modificando las exigencias económicas de los propietarios para obtener esa sostenibilidad y eficiencia energética», explicó Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón.

En este sentido, uno de los retos que afrontan los edificios es su electrificación. «En ChargeGuru ofrecemos una solución de recarga colectiva en los parkings de los edificios para que puedan adaptarse a los vehículos eléctricos», expresó Marcos Bigas, business developement de la empresa. Gracias a su sistema, los garajes comunitarios pueden contar con una preinstalación gratuita y puntos de recarga individuales en las plazas del garaje que se soliciten.. «Es importante que preparemos los edificios antes de que explote el mercado del vehículo eléctrico», aseguró Bigas. «Con nuestra solución pretendemos romper la barrera inicial de precio, ya que asumimos el coste de la preinstalación, que es lo que los propietarios del edificio declinan si no tienen coche eléctrico», añadió.

No obstante, Sebastián Cucala comentó que las comunidades sí que son receptivas a adecuar los edificios a las exigencias medioambientales, pero que a la hora de pedir ayudas «la cantidad de trámites les desanima». «Esa tarea de simplificación administrativa sería bienvenida, ayudaría a tomar la decisión de adaptar los edificios e impulsar iniciativas como la electrificación de los garajes para promover una movilidad más sostenible con la compra y uso de vehículos elécticos», agregó.

Acceso a la vivienda

«Las leyes para hacer los edificios más sostenibles, entre otras, suben el precio de la vivienda y provoca unos costes que solamente son sostenibles para cierta parte de la población», afirmó Alfredo Cano, presidente del C.O. Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. Cano dibujó el perfil de compradores de vivienda como «gente con una capacidad económica importante y personas extranjeras de todas las nacionalidades». «Los jóvenes no están comprando, pero es que tampoco pueden alquilar», manifestó Cano, que atribuye este hecho- en parte- a la vivienda turística alegal y el proceso de gentrificación de València tras aparecer en los ránkings de «mejor ciudad del mundo para vivir». «Esto no es exclusivo de València, ha pasado y está pasando en otros países y ciudades españolas», aseguró.

Sebastián Cucala coincidió en la dificultad de acceso de gente joven a la vivienda. «Hay una ausencia de financiación adecuada para los jóvenes, que se suma a los problemas de estabilidad laboral y otras cuestiones que impiden su acceso. La rotación de la titularidad de viviendas se produce entre gente que ya tiene una capacidad económica y que incluso ya tiene vivienda». Por su parte, Alfredo Cano manifestó que «durante los últimos años han pasado diferentes partidos políticos y desde la última crisis de la vivienda no vemos que se arregle la situación, sino que cada vez existe más necesidad de vivienda y mayor escasez de recursos de las personas que quieren comprar».

Protección contra incendios

Tras el incendio de Campanar, en el que en cuestión de minutos prendió fuego un edificio de este barrio, se abrió un debate entre las comunidades de propietarios. «En los primeros momentos, se sembró una situación de pánico y se corrió la voz de que podría ocurrir en cualquier edificio, pero en realidad no es así», aseguró Cucala. «No obstante, sirvió para que muchos edificios se dotaran de sistemas de prevención y realicen un informe de evacuación temprana del edificio, que antes la normativa no lo exigía». Asimismo, el presidente de Aministradores de Fincas informó que, a raíz de este hecho, el Consorcio de Bomberos de la provincia de Valencia tuvo la inquietud de generar nuevos protocolos de actuación frente a incendios. «Están diseñando catálogo edificio por edificio, con un protocolo a medida de cada tipo de finca, con un mapa de las escaleras, el número de puertas y de residentes para poder tener ‘protocolos a medida’. Hay receptividad por parte de los propietarios para proteger sus viviendas frente a este tipo de hechos, aunque eso les suponga hacer una inversión».

Otra novedad que se incorporará en las comunidades de vecinos a partir del próximo 1 de julio es el cambio en la normativa vigente de ascensores, que actualizará las medidas obligatorias de inspección, de mantenimiento y de seguridad de los ascensores. Las novedades incluyen la mejora de la nivelación, ampliación en los sensores en las puertas o mejoras en el control del peso, entre otras. «Esto va a suponer que se realicen inspecciones y que se genere una nueva factura en la mesa para los propietarios y, en algunos casos, habrá ascensores que tendrán que renoverse íntegramente», alertó Sebastián Cucala.

En cuanto a normas, este último año los agentes de la propiedad inmobiliaria impulsaron junto a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana el registro de agentes de la propiedad inmobiliaria. «Estamos muy contentos de que este registro pudiese salir a la vía pública, ya que aporta mayor profesionalización a nuestro sector», constató Alfredo Cano. «Desde el año 2000 se desreguló la profesión inmobiliaria, no se pedía ningún requisito para ser agente inmobiliario y hace año y medio que con este registro conseguimos que se obliga a tener una serie de condiciones como el seguro de responsabilidad civil o de caución, vital para que tanto los agentes inmobiliarios como los clientes puedan tener garantías en caso de que alguna operación salga mal en la compra de una vivienda, ya que no somos perfectos, y si le causamos algún perjuicio al cliente con este seguro vamos a tener un respaldo», explicó Cano. Asimismo, el presidente del C. O. Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia denunció que «si existe el registro pero no es obligatorio inscribirse, no sirve de nada» y apela a que se ejerza una labor coercitiva o sancionadora para las que no estén inscritas. «Hay un gran peligro con los falsos agentes inmobiliarios, que además de desprestigiar la profesión, pueden estafar al cliente y desaparecer».

Sebastián Cucala, como presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, aprovechó el evento organizado por Levante-EMV para reclamar «una legislación que proteja al propietario, con el objetivo de permitir alquilar sus casas con tranquilidad de que se produzcan impagos y facilitar desalojos legales por parte de la administración pública, que en caso de incumplimiento en las normas del alquiler, exista una garantía de recuperar la posesión». Según Cucala, esta legislación posibilitaría que más viviendas estén comercializadas y en régimen de arrendamiento y así no tener tantas viviendas cerradas.

Para finalizar la mesa se preguntó qué podemos esperar de la previsible bajada de los tipos de interés, si subirán los precios de la vivienda de nuevo. «Quian necesite comprar una vivienda la va a comprar, la bajada de tipos de interés puede afectar a cierta población, pero es que en València se vende todo, cuando el tipo de interés está alto se vende, y cuando está bajo también», concluyó Alfredo Cano.