València creará una nueva zona edificable para 2.000 pisos

InmoLEVANTE-EMV / ED

La primera vez que Juan Giner acudió a InmoForum, apenas llevaba 14 días como concejal de Urbanismo de València, una de las áreas más complicadas y puntos calientes de la gestión en el Ayuntamiento de València. Ahora ya en InmoLevante-EMV propio Giner relataba una anécdota sobre aquel evento de hace un año que sirve para ilustrar la presión que vive su departamento. «Recuerdo que uno de ustedes (en referencia al público), al terminar en el café me dijo: ‘La música que has contado me gusta, más que la que venía escuchando antes. Pero me das un poco de lástima, no sabes en qué lío te has metido’. Yo estaba muy ilusionado, acababa de tomar posesión de concejal y un año después lo primero que he de decir es que esa persona tenía razón», confesó Giner a la audiencia.

Un año después, el actual regidor de Urbanismo asegura que ya es capaz de hacer un balance de su gestión. «Hace un año compartía con ustedes la intención de actuar en materia de vivienda al corto, al medio y a largo plazo. En el corto la alcaldesa de València ha presentado el Plan Más Vivienda, donde vamos a construir (algunas ya están construidas y otras en construcción), mil viviendas en la ciudad», recordó Juan Giner sobre el anuncio de la alcaldesa.

¿Y cómo lo van a hacer? Giner desgranó la receta: «Por un lado, a través de la gestión directa y también a través de la colaboración público-privada con tres ejes. Un tercio de ese plan es a través de la gestión directa por parte de la empresa pública de suelo y por parte de la administración, mediante construcción en solares públicos de edificios destinados a alquileres asequibles o sociales. Pero los otros 2/3, serán a través de la colaboración público-privada mediante dos fórmulas: una, las permutas de suelo por obra; y otra, a través de la constitución de derechos de superficie».

Juan Giner considera que es una «evidencia» la falta de suelo que tiene València, pero recordó que el mar Mediterráneo, l’Albufera y la huerta «son elementos limitativos del crecimiento de suelo». Con todo, para el edil la ciudad ha de crecer en aquellas bolsas de suelo que aún están proyectadas en el plan general. «Hemos impulsado en este año los dos crecimientos, las dos bolsas de suelo urbanizable pendientes en la ciudad que es el sector Benimaclet Este y el sector del Grau. A través de la gestión indirecta, el anterior gobierno había apostado por una gestión directa por la administración y yo creo que eso hacía que la rueda no avanzase. La colaboración público-privada entendemos que es esencial para que sumen sinergias, para que se llegue a cumplir con los objetivos». En el caso del PAI de Benimaclet hay proyectadas 1.345 nuevas viviendas, de las cuales 403 serán de protección pública y una zona verde 95.000 metros cuadrados. «El agente urbanizador actualmente está ya en la fase de la evaluación ambiental y según la última información que tenemos, la conselleria podría dar en la primera quincena, en el mes de julio, el ‘check in’ ambiental favorable para su impulso», anunció el responsable de Urbanismo.

València impulsa también la revisión de las normas del Plan General de Ordenación

«En el caso del sector del Grau, nos estamos moviendo en el ámbito del proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación, lo cual está en una fase muy avanzada. Los propietarios de suelo, que son los que impulsan el suelo, están ya redactando el proyecto de urbanización y y en cuestión de pocos meses podemos conocer el modelo exacto que han elegido para su aprobación», avanzó Giner. Así, el regidor cree que el proyecto de reparcelación podría ser una realidad en esta misma legislatura, así como y el comienzo de las obras de urbanización de ese sector (2.550 viviendas y 450 de protección pública, más 160.000 metros cuadrados nuevos de zonas verdes).

El edil del Ayuntamiento de València también anunció que el consistorio trabaja en desarrollar una nueva bolsa de suelo para construir hasta 2.000 viviendas más. «En el último año hemos activado el PAI de Malilla, de Moncayo, Sant Marcel·lí y el PAI de la unidad de ejecución 1 de Mazarrón. En el largo plazo, ante el atasco de construcción y la tensión de precios y de suelo, hay que actuar. Y en ese sentido estamos haciendo estudios que yo creo que después del verano podrán ser presentados públicamente para la reclasificación de una nueva bolsa de suelo dentro de la ciudad de València, que permita en torno a otras mil o dos mil nuevas viviendas, sin alterar la huerta y sin alterar ningún valor ambiental, para que nadie se ponga nervioso», recalcó.

En el tramo final de su intervención, Juan Giner asegura que la limitación de crecimiento de València se puede paliar en el área metropolitana. «Tiene unas posibilidades que, bien organizadas, bien coordinadas, pueden ser realmente el futuro de crecimiento de la ciudad y su área metropolitana», dijo. Asimismo, recordó que esta semana «se ha expuesto al público las consultas previas para la modificación de todas las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, un plan general de los años 80 que, a parte de todos los parches o modificaciones o numerosas modificaciones puntuales que ha tenido, se requiere ya con visión de 2024,con las nuevas realidades».