Industria contratará a 30 administrativos más para las ITV valencianas

La Conselleria de Industria mueve una nueva ficha en las ITV valencianas. A la espera de que previsiblemente esta semana se incorporen los 250 trabajadores con los que el área que dirige Nuria Montes busca comenzar a desbloquear un servicio que ha estado durante los últimos meses colapsado y donde la posibilidad de encontrar un hueco disponible para pasar la inspección sigue siendo una odisea, otra convocatoria de empleo para añadir apoyos a la plantilla de la sociedad pública del servicio (Sitval) -esta vez, a los administrativos- ya está en marcha.

Pendiente del DOGV

Según aseguran a este diario fuentes de Industria, el trámite ya habría recibido luz verde por parte de Función Pública -área de la Administración englobada dentro de la conselleria de Hacienda de Ruth Merino cuyo aval es necesario para cualquier tipo de contratación pública- y la intención es que esos refuerzos puedan llegar en las próximas semanas. Será en el momento en el que se oficialice esta nueva bolsa de empleo con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) cuando se conocerán los requisitos necesarios para acceder al puesto.

De momento, desde el área de Nuria Montes aseguran que las incorporaciones previstas ascenderán hasta 30 y tendrán, como en el caso de los inspectores, un carácter temporal. No en vano, la intención principal de estos contratos -de los cuales se desconoce todavía cuál será su fecha de finalización- es la de "cubrir vacaciones del personal" durante el verano, un momento tradicionalmente marcado por un pico de actividad del servicio debido a la mayor disponibilidad de la ciudadanía al coincidir también con su periodo vacacional. Tanto es así que el año pasado ya se abrió una convocatoria de empleo temporal para este refuerzo administrativo a finales de junio.

Una cola en la ITV de Xàtiva, este año. / Perales Iborra

Diferente a años previos

Sin embargo, la situación con la que el servicio llega a este verano dista mucho de ser similar a la de años previos. No en vano, en la ITV se ha vivido un caos derivado de la falta de personal -al no haberse sustituido durante meses las bajas y jubilaciones por requerirse una contratación pública que no se ha impulsado hasta ahora- que ha impedido atender la alta demanda, algo que ha elevado las quejas de la ciudadanía y ha hecho, incluso, que parte de los usuarios hayan tenido que pasar la inspección en autonomías limitrofes.

Ante este motivo, Industria y Sitval han anunciado una serie de medidas, entre ellas la de permitir desde la pasada semana que la ciudadanía pueda pasar la ITV sin cita previa en cualquier estación de la Comunitat Valenciana.

