Imserso 2024-25: Las grandes novedades

El Imserso 2024-25 ya está en marcha. Después de que el Ministerio de Derechos Sociales haya decidido mantener un año más la adjudicación del programa público de viajes a Avoris, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha hecho pública la convocatoria de las 886.269 plazas -las mismas que el año pasado- para personas mayores destinadas por toda la geografía española a la iniciativa, cuyos turnos vacacionales está previsto que den comienzo a partir del mes de octubre y se extenderán hasta el próximo junio.

Como suele ser habitual, el pistoletazo de salida para esta nueva temporada del Imserso -a la espera de que se desvele el momento en el que se podrán empezar a reservar los viajes- ha sido la apertura del periodo de presentación de nuevas solicitudes dirigido a aquellas personas que no han estado incluidas en años anteriores. Las personas que lo deseen y que cumplan alguno de los requisitos podrán acceder a este trámite desde el próximo lunes 1 de julio y hasta el lunes 22 de julio de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Imserso. Una vez cumplimentada la solicitud, se podrá presentar las mismas mediante la vía telemática del programa o en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección del Programa de Turismo del Imserso, con apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

Mayores en el paseo de Benidorm, durante el Imserso 2023-24. / David Revenga

Por otro lado, todas aquellas personas ya acreditadas en la base de datos del Imserso por haber participado en temporadas previas van a comenzar a recibir en sus domicilios las cartas de renovación, en las que se incluyen impresos para la modificación de datos personales por si fuera necesario hacer cualquier modificación en los mismos. Como explican desde el programa, si estos datos "no han variado y se consideran correctos, no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado". En el caso de que sí hayan sufrido una modificación, deberá remitirse el documento cumplimentado entre el 1 y el 22 de julio a través de la Sede Electrónica del Imserso o por sobre franqueado a la dirección citada anteriormente.

Personas que pueden acceder

Pero, más allá de solicitudes y cambios, ¿quién puede acceder al Imserso 2024-25? Según especifica la resolución del BOE, pueden todas aquellas personas residentes en España que cuenten con alguno de los siguientes requisitos: ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español; ser pensionista de viudedad del sistema de Seguridad Social español con cincuenta y cinco o más años de edad; ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad; ser asegurado o beneficiario del sistema de Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad.

Asimismo, también lo serán los españoles residentes en el extranjero siempre que sean pensionistas de jubilación del sistema de Seguridad Social español; los españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de seguridad social del país o países a los que hubieran emigrado.

Del mismo modo, hay que recordar que las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal. Además, podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45 %, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones individuales que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

Valoración de las solicitudes

A la hora de valorar las solicitudes se tomarán en cuenta diversos factores como la edad del solicitante (desde los menores de 60 años, que tendrán un punto a los que superen los 78, con un máximo de 20 puntos), si este cuenta con una discapacidad (10 puntos), la situación económica (las pensiones más bajas contarán con 50 puntos y las más altas, con más de 2.100 euros, con ninguno), la participación en el programa en ediciones anteriores (con un máximo de 225 puntos) o si se es miembro de familia numerosa (máximo de 10 puntos).

Precios y estancias

En cuanto a las estancias -con régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles, mientras que en capitales de provincia el alojamiento será en régimen de media pensión- la duración y la zona hacen variar el precio.

Zonas de costa peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana) con transporte : Para una estancia de nueve noches, el precio será de 290,07 euros y para una de siete noches, 228,93 euros .

: Para una estancia de nueve noches, el precio será de y para una de siete noches, . Zonas de costa peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana) sin transporte: Para una estancia de nueve noches, el precio será de 253,65 euros y para una de siete noches, 210,72 euros.

