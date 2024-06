El coste del mecanismo para salvar 1.000 empleos en Ford rondará los 100 millones

"Discreción". Esa es la palabra que utilizan fuentes del Gobierno central cuando hablan de cómo se está trabajando para poder reducir el número de despidos dentro de un ERE en Ford Almussafes que amenaza el empleo de 1.622 trabajadores. La cifra, un tercio del total de la plantilla actual de la factoría, ha estado encima de la mesa de negociación desde que la marca del óvalo la anunciara el pasado 12 de junio, cuando comunicó que 626 de esas salidas serían definitivas y el casi millar restante de bajas se acometerían con la posibilidad de recontratación cuando llegue el futuro vehículo híbrido, en 2027.

Estas últimas, sin embargo, parecen hoy -según ha reivindicado esta semana el sindicato mayoritario en la fábrica, UGT- más cerca de ser 'salvadas', un objetivo para el que, eso sí, es necesario contar previamente con una fórmula que dé suficiente flexibilidad a la firma para poder mantener esta mano de obra con garantías. Una solución que, englobando también a la industria auxiliar, podría tener un coste de 100 millones de euros. Es una meta que, apuntan desde el Ejecutivo, confían en que pueda estar lista antes del 12 de julio, fecha en la que se cumplirán los 31 días de negociación que tiene el expediente y, como consecuencia de ello, el plazo límite para evitar que se acabe ejecutando el total de salidas previsto inicialmente.

No consumir días de paro

En este contexto, hoy la prioridad para el Ejecutivo no está en el nombre que tenga este mecanismo -es decir, que podría ser tanto un Mecanismo Red cuyas aplicaciones cíclica y sectorial no encajan a priori en el caso concreto de Almussafes como el impulso de otra vía específica-, sino que el mismo cumpla sí o sí con un criterio fundamental como es el de no consumir días de paro para aquellos trabajadores que se tengan que ver afectados. Ese factor es relevante si se tiene en cuenta la situación que arrastra gran parte de los empleados de la factoría, cuyas jornadas con derecho a prestación se han visto muy mermadas debido a los distintos ERTES -un mecanismo que sí consume días de paro- que han estado vigentes en Almussafes durante los últimos años.

Trabajos en la fabricación de vehículos de Ford Almussafes. / Miguel ángel Montesinos

Para lograr que esta solución se convierta en realidad, insisten las citadas fuentes, hay que "dejar trabajar" al Gobierno con sindicatos y empresa para encontrar una herramienta adecuada con la que se busca no solo englobar a la plantilla de Almussafes, sino también a aquellas firmas auxiliares que, en mayor o menor medida, se ven afectadas por la situación que atraviesa la factoría. Una apuesta estatal, que en conjunto podría alcanzar los citados100 millones de euros, por un sector clave para la autonomía que va en línea con las palabras que el miércoles pronunció la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo -organizado por Prensa Ibérica- destacando que el Gobierno "va a poner en marcha las herramientas de apoyo que garanticen el presente y el futuro de la planta".

La negociación sigue el martes

Mientras, la negociación del ERE continuará el próximo martes. Será con un encuentro en el que el presidente del comité de empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel, ya avisó que solo se avanzaría en las condiciones de salida de los 626 trabajadores vinculados al excedente estructural de plantilla que existe hoy en la factoría. Para el resto, solo queda esperar.

