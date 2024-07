Vodafone rebaja en 100 despidos el ERE y mejora las indemnizaciones

La nueva dirección de Vodafone empieza a moverse en la negociación de las condiciones del gran recorte de empleo que prepara. El grupo británico Zegona, que tomó el control de Vodafone España hace un mes tras completar la compra de la compañía por 5.000 millones de euros, ha trasladado a los sindicatos una reducción del impacto del expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea y una mejora de las condiciones de salida.

Los nuevos dueños de Vodafone España ahora proponen un total de 1.098 despidos, 100 menos que la propuesta inicial, pero que sigue representando más de un tercio de la plantilla total de la teleco, integrada por un total de 3.268 trabajadores, según confirman fuentes sindicales. Y también ha elevado la indemnización para los trabajadores afectados hasta los 28 días por año trabajado y un máximo de 18 mensualidades. Se trata de una mejora en relación a los 24 días y 14 mensualidades planteadas hasta ahora, pero siguen estando muy lejos de las condiciones pactadas para aplicar el último ERE ejecutado en la compañía en 2021 (con 50 días por año trabajado y 33 mensualidades).

Durante la reunión de hoy, Vodafone ha trasladado a los sindicatos de la compañía también que las salidas se produzcan con carácter voluntario, pero guardándose la dirección la posibilidad de vetar la marcha de algunos perfiles; la posibilidad de un plan de recolocación externa de los trabajadores afectados por el ERE; que los empleados mayores de 55 años puedan acogerse a un convenio especial con la Seguridad Social hasta que cumplan 61 años financiado por la propia compañía.

Sindicatos, en pie de guerra

Los sindicatos con representación en la compañía están en pie de guerra tanto contra la nueva dirección de Vodafone España como contra el Gobierno, que autorizó la compra de la teleco por Zegona aparentemente sin incluir condiciones sobre mantenimiento del empleo en el grupo. Los sindicatos ya venían advirtiendo desde hace meses su temor a que el cambio de propietario se tradujera en un recorte de plantilla, y ahora se muestran muy críticos con la operación de ajuste y cargan contra el Ejecutivo.

Además, los sindicatos rechazan las explicaciones de carácter económico y corporativo que Zegona esgrime para justificar el despido colectivo y amenazan con denunciar todo el proceso del ERE por no ser adecuado ni proporcional. “De la revisión de la documentación económica, UGT extrae una conclusión obvia: los resultados operativos de las distintas compañías son, en general, positivos y las empresas del grupo cuentan con un excelente margen bruto respecto a las ventas, es decir, respecto al importe neto de la cifra de negocios”, indican desde la central sindical. “Los resultados negativos consolidados no derivan de los costes laborales del grupo, que no alcanzan ni el 8% de las ventas, sino que más bien se deben a unas cifras disparadas en concepto de amortizaciones, depreciaciones, deterioros de valor y gastos de tipo financiero, cuestiones que nada tienen que ver con el desempeño, ni el coste de la plantilla de Vodafone España”.

Los sindicatos con representación en Vodafone España han convocado un calendario de protestas contra el ERE que contempla huelgas parciales en todas las provincias en las que opera la empresa para los días 2, 3, 4, 10, 16 y 17 de julio, así como huelgas de jornada completa para el 9 y el 11 de julio. En la primera jornada de movilizaciones, que tuvo lugar este pasado martes, más de un 60% de la plantilla de Vodafone secundó el paro convocado por los sindicatos, según las cifras facilitadas por UGT, que calcula que hasta el 70% de la plantilla apoya los paros parciales para encontrar una solución a la situación laboral de los empleados.

Cinco ERE en una década

Vodafone España ha puesto en marcha el que será el quinto ERE que afecta a la compañía en España desde 2013. Unos despidos colectivos que, sin tener en cuenta el actual, han supuesto ya de manera acumulada la salida de la empresa de alrededor de 3.200 empleados. En concreto, en 2013 la empresa ejecutó un ERE que afectó a 620 trabajadores, mientras que en 2015 hubo otro que supuso el despido de 1.059 personas. A ese le siguió otro en 2019 en el que salieron 1.102 empleados, mientras que en 2021 la plantilla se redujo en 442 efectivos.

El nuevo ERE en Vodafone se suma a otros despidos colectivos acometidos en el sector de las telecomunicaciones en los últimos meses, como el de Telefónica y Avatel Telecom. El de Telefónica, resuelto definitivamente en febrero de este mismo año, se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de forma voluntaria de sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones). En tanto, el de Avatel Telecom se resolvió con la salida de 674 trabajadores, casi el 36% de la plantilla de la empresa, y también contempla adhesiones voluntarias.