Varias ITV limitan la atención sin cita previa al no poder asumir la alta cantidad de vehículos

Pasar la ITV en alguna de las estaciones valencianas sigue siendo hoy una tarea de difícil consecución. A la espera de los refuerzos de personal que deben ayudar a paliar esta complicada situación, el cartel de "sin turnos disponibles" sigue siendo la estampa que recibe a la mayoría de usuarios que buscan un hueco libre en la plataforma de la sociedad pública, Sitval. Es un hecho que ha llevado a muchos ciudadanos con urgencia de superar el trámite a escoger la opción -abierta oficialmente desde hace dos semanas por el director general de la ITV, Javier López Mora- de acudir a una estación sin tener cita previa y hacer cola durante horas a la espera de poder pasarla si se abre un hueco. Una opción que, según ha podido saber este diario, está teniendo problemas en varias estaciones valencianas.

La situación

Una de ellas la anunciaba con un cartel vistoso durante la mañana de este jueves la propia web de Sitval. En el mismo, se podía leer que "la estación de itv de Campanar atenderá únicamente a clientes con cita previa. Disculpen las molestias". No había más explicación, ni tampoco los motivos que han llevado a esta decisión. Sin embargo, para al menos otras dos estaciones valencianas, está siendo la propia Administración -a través del teléfono de contacto que figura en la web de Sitval- la que da el motivo de por qué no se puede atender a todos aquellos usuarios que se acercan sin reserva. Y ese no es otro que la imposibilidad de asumir la alta demanda de vehículos que hay.

Colas en la ITV de Vara de Quart, esta semana. / Fernando Bustamante

Así lo indicaba a última hora de este miércoles un ciudadano a este diario, destacando que tanto en el centro de Catarroja como en el de Massalfassar se habían "parado las colas sin cita previa porque no dan a basto". "Eso es lo que me han dicho", lamentaba este usuario que pidió anonimato, que también criticaba la falta de opciones disponibles a día de hoy al tener el servicio de cita previa colapsado -un problema para el cuál se ha anunciado ya la intención de poner en funcionamiento a partir del día 15 el pago obligatorio de las tasas de la ITV en el momento en el que se escoja el turno y evitar así la reserva masiva de citas- y que, además, estas ITV no siempre funcionan sin cita.

Fuentes consultadas de Comisiones Obreras pertenecientes al sector explican que en muchas estaciones "todavía no están en marcha las líneas específicas para atender a personas sin cita previa" y que los usuarios que se acercan a la misma "hacen cola y si se produce un hueco, pues pasan". Pero no siempre lo consiguen todos. Es lo que sucede, por ejemplo, en enclaves como el de Gandia o el de Vara de Quart, donde esta misma semana se podían ver largas filas de vehículos haciendo cola bajo el sofocante calor de julio a la espera de que la no asistencia de un usuario que sí tuviera reserva les permitiera pasar un trámite que sigue marcado por el caos.

Un hombre se hidrata haciendo cola en la ITV de Vara de Quart, esta semana. / Fernando Bustamante

Massalfassar, aforo limitado

En otras como la mencionada de Massalfassar que sí tienen estos carriles activos, las citadas fuentes de CC OO y también otras de UGT confirman que "hay momentos en el que se tiene que cerrar definitivamente" esta cola porque no pueden asumir la alta cantidad de vehículos que están esperando. "Sabemos que es imposible atender a todos y, para que no esperen, pues cierran", concluye.