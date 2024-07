Sordo (CCOO) critica la "sobreactuación un tanto ridícula" de CEOE y Cepyme sobre la reducción de jornada

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reprochado que la CEOE y Cepyme "están sobreactuando de una forma un tanto exagerada, casi a veces un tanto ridícula" respecto a las negociaciones para la reducción de la jornada laboral, por lo que cree que un acuerdo con la patronal es "difícil" pero "tampoco imposible". Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Sordo, a preguntas de los medios, ha pedido a las patronales "bajar un poco el diapasón" del debate y ha opinado que "a lo mejor la relación" del Gobierno y la patronal "no es tan mala, pero se exagera la nota". Además, ha afirmado que no todos los representantes empresariales están en contra de la medida y que algunas organizaciones sectoriales la ven con "buenos ojos" porque la tienen recogida ya en sus convenios.

Unai Sordo ha subrayado que ha habido dos mesas de diálogo en las que se ha abordado la normativa, una con patronal y Gobierno y otra de los sindicatos con la patronal, que se ha mantenido de forma discreta pero no ha avanzado. El sindicalista ha expuesto que la CEOE "tiene que dar una señal" sobre en qué condiciones estaría dispuesta a asumir la reducción de jornada o si no está dispuesta a negociar, porque "hay márgenes de negociación", como el tipo de control horario y las sanciones o si se implementa de forma escalonada a lo largo del tiempo. "El acuerdo yo no lo descartaría totalmente, pero la negociación tiene que suceder", ha defendido.

Mensaje públicos

Sordo ha remarcado que "una de las razones de éxito del diálogo social" en la anterior legislatura fue la "discreción" en los mensajes públicos, porque la confrontación pública por parte de CEOE y Cepyme "deteriora las negociaciones en las mesas". "No quiero pensar que alguien en la patronal está buscando el fracaso en la negociación", ha añadido, al tiempo que ha recordado que el Ministerio de Trabajo se ha "comprometido unilateralmente" a presentar el lunes una nueva propuesta a la que se incorpore la CEOE. "Veremos en qué consiste esa negociación, pero insisto en el mensaje de bajar un poco el diapasón y en que hay declaraciones muy exageradas en la patronal", ha añadido.

Reducción por ley

CCOO va a exigir al Gobierno que "concite una mayoría parlamentaria" para que se reduzca la jornada por ley, "como se ha hecho en gran parte de los convenios". Para Sordo, "la negociación colectiva tiene que jugar un papel en la reducción de jornada desde la autonomía de las partes", pero "el campo de juego en el que ocupa el partido si es competencia del poder público y en 40 años no se ha tocado la jornada máxima de trabajo en España", por lo que es de "sentido común" modificarla.

Asimismo, preguntado por las declaraciones del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en las que señaló que hay pymes que están pidiendo un "paro patronal", Unai Sordo ha señalado que no quiere "ni dar carta de naturaleza" y lo ha tachado de "ocurrencia".

Unai Sordo, Carlos Mazón y Ana García. / Levante-EMV

Además, ha remarcado que desde 2020 "no ha habido una cantidad de transferencias públicas a las empresas españolas más grandes en la historia de España" y los responsables empresariales "tendrían que tener un poquito de cuidado con algunas de las cosas que hacen" y "dar las gracias a la ciudadanía española". "Hemos puesto 40.000 millones de euros en la mesa para salvar tres millones y medio de puestos de trabajo y medio millón de empresas" a través de los ERTE, ha subrayado.

Pronósticos catastrofistas

En este marco, el secretario general de CCOO ha rechazado los "pronósticos catastrofistas" sobre que "poco menos que van a desaparecer más empresas, que vamos a perder competitividad y la productividad española va a ir directamente a los infiernos".

El dirigente sindical ha aseverado que este tipo de declaraciones también se realizaron cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha defendido que la reducción de la jornada laboral supondrá una mejora de la productividad a largo plazo porque se favorece a las empresas que apuestan por la digitalización y la inversión productiva, en lugar de a proyectos cuya rentabilidad recae en "jornadas extenuantes" y "pagar una miseria".

Según Sordo, se debe decidir si "competir en clave 'low cost' o generar una "mejor economía". "Es futuro o Grecia", ha apostillado.