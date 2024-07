Kike Sarasola: "València está en plena ebullición, hace dos años que quiero entrar"

¿Por qué ha apostado por València?

Porque considero que ahora mismo València está en plena ebullición. Es una ciudad limpia, dinámica con gente contenta y con turismo de calidad. València es otra vez la ciudad que me gusta y quiero. Yo ya tuve un hotel València durante la Copa América y noto el mismo ambiente: la alegría de la gente, museos que abren como el de Hortensia Herrero (¡qué maravilla!) y nuevos restaurantes. Para mí València está en un momento maravilloso y llevo queriendo entrar desde hace dos años.

Al final ha entrado con fuerza, con seis hoteles y cuatro edificios de apartamentos.

No encontrábamos la oportunidad y apareció Staying Valencia. Llevamos varios meses negociando esta joya. Es una compañía fantástica con gente fantástica. Tenemos muchísimas cosas en común. Estamos encantados con la operación. Es una compra de esas que dices: Oye, qué maravilla.

¿Con qué marca van a operar?

De momento van a seguir con la que tienen, pero poco a poco se incorporarán todas a Room Mate. Ya veremos, con suavidad. De momento estamos muy contentos con cómo está la compañía. Hemos comprado una compañía que no tenemos que arreglar.

Su compañía prepara el lanzamiento de la enseña Room Mate Collection, que será la marca premium. ¿Alguno de los hoteles de València serán Room Mate Collection?

Todo se verá. De momento no vamos a entrar como un elefante en una cacharrería. Estamos aquí sencillamente para operar y que siga todo lo bien que está hasta ahora.

¿Qué le falta a València?

Yo la veo muy bien. Lo que hace falta es que se sienten todos los actores (empresarios, políticos y residentes) para decidir el modelo de ciudad para los próximos diez años. Es fundamental porque la turismofobia está ahí y si no se habla del tema se puede morir de éxito. Te puede explorar la turismofobia como ha pasado en Barcelona, Venecia o Florencia, ciudades que tienen un problemón. Llevo cinco años diciendo que el mayor problema que tenemos es la turismofobia y nadie ha hecho caso.

Está el problema de los apartamentos ilegales. En València hay más de 3.000.

Pues que los cierren. Yo tengo apartamentos legales en edificios enteros y hay gente que hace un negocio ilegal. Ese negocio ilegal me perjudica a mí y demoniza a los que lo hacemos bien. La Administración debe ponerse más dura.

¿Debe limitarse el turismo?

Me molesta el concepto prohibir. Yo no tengo la varita mágica, pero sí que tenemos que empezar a utilizar palabras como cupo. Hay cupos en los estadios, los museos y los cines. Vamos a tener que empezar a pensar en cupos y en flujos en las ciudades. No podemos demonizar al turista cuando ya le hemos dejado entrar en el quinto crucero del día. Es malo para todos.

¿Dónde van a seguir creciendo?

Nuestro objetivo es crecer en Europa. Hemos abierto un hotel en Londres y miramos en Suiza, París y Lisboa.

