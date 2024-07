Félix Martí: "Lo fundamental para una empresa familiar es que esté profesionalizada"

Una vida ligada al textil Ingeniero industrial, la vida laboral de Félix Martí (València, 1960) no se puede deshilar del textil, un sector al que llegó a finales de los 90 desde la construcción. En ese desembarco, tras pasar primero por las hilaturas, en 1996 tomó los mandos de Resuinsa, la firma de su familia que hoy suma casi medio siglo de trayectoria –y que sirve a más de 8.000 clientes en todo el mundo– especializada en los textiles para hostelería. Sin embargo, fuera del trabajo, «me gusta hacer de todo, especialmente disfrutar de la vida», reconoce, no sin antes confirmar su pasión por el deporte. «Me gusta la montaña, el tenis, todo tipo de deporte», enfatiza.

Estamos viviendo un año récord a nivel turístico. ¿Se está notando en los negocios vinculados al sector?

Lo que se está notando ahora en el sector, nosotros lo percibimos mucho antes porque la hostelería española planifica con mucho tiempo. Lo que hay en el mercado ahora son unas ocupaciones brutales y yo creo que hemos aprendido. En España, hace 20 ó 25 años, se hacían unos overbookings brutales y actualmente eso está mucho más regulado.

Habla de planificación. ¿Estamos preparados para gestionar el éxito?

En España tenemos una tendencia a pensar que, cuando las cosas van bien, debemos seguir así. Y justamente es ahora cuando hay que planificar el futuro. El turismo que tenemos unos años está aquí y otros puede ir a otras localizaciones del Mediterráneo o a otras ubicaciones del mundo. Que este año lleguemos a los 90 y que sea un objetivo los 100 millones de turistas quizás sea un éxito, pero yo creo que el éxito, más que en el número, está en la calidad. La masificación no es buena. Los turistas que vienen a España tienen que disfrutar y poder verlo todo. Y luego hay una tendencia en el mundo que va a más. Los hoteles y todos los clientes están subiendo el nivel de calidad y de exigencia. No nos tenemos que conformar.

¿Qué considera que se debe abordar prioritariamente?

La profesionalización del sector tanto de hostelería como de apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos no van a desaparecer, pero sí que deben tener unas condiciones mínimas. Tiene que haber una ley que contemple que, detrás de unas de unas estancias, tiene que haber una infraestructura. No puede ser que en una isla, los propios isleños digan que ya ha llegado el verano porque en abril o mayo ya no se puede circular. Eso es lo que tenemos que combatir, porque si no al final vamos a morir de éxito.

Buena parte del sector hotelero hizo una remodelación de instalaciones durante la pandemia. ¿Cómo se notan ese tipo de mejoras?

Resuinsa es un hijo de la hostelería española que hoy está trabajando en más de 100 países. Hemos estado llevando la hostelería española fuera de España y hemos visto también lo que se hacía fuera. Y hemos tenido la oportunidad, sobre todo desde la pandemia, de todo ese know how que hemos aprendido pues poderlo participar con la mayoría de la hostelería española.

¿Cómo ha crecido otro nicho de negocio como el de los hospitales y residencias tras la covid?

Cuando llegó la pandemia, no cerramos porque pensamos que era una responsabilidad social ayudar. De hecho, estuvimos ayudando en muchos hospitales de España y contribuyendo en muchísimas residencias. A raíz de ahí mantenemos un contacto con ellos y siguen siendo clientes. Lo que pasa es que es un sector que dentro de nuestra actividad no representa un volumen importante.

Hablaba antes de los apartamentos turísticos. ¿Son ya un nicho de negocio?

Es un nicho de negocio. No solamente en España, sino sobre todo en Europa.

En funcionamiento durante la pandemia

¿Han logrado recuperarse sus cadenas de suministros tras el shock de la pandemia?

Nosotros tuvimos la suerte de no cerrar durante la pandemia porque seguimos trabajando con países, principalmente de América, como Costa Rica o México. Pero llegó un momento en que vimos la dificultad que había en el tráfico internacional de mercancías y cómo se estaba planteando, y decidimos fabricar muchísimo, sobre todo materia prima. Y cuando empezamos a salir en Europa de la pandemia, el mundo estaba paralizado y nosotros teníamos el stock y pudimos abastecer a muchísimos clientes. Esa situación ya se ha pasado y actualmente estamos volviendo a la normalidad.

En esa normalidad, ¿considera que el textil valenciano ha salido de la pandemia más reforzado?

Hablando con franqueza, creo que tenemos la gran suerte de contar con un instituto tecnológico, Aitex, que nos da un respaldo a todos para funcionar por el mundo. Con ellos mantenemos unas certificaciones mensuales de muchísimos productos y eso nos acredita para viajar por todo el mundo. Y creo que sí, que hemos salido un poco respaldados y con ganas de coger todo con más fuerza.

En sus respuestas ha hablado de los mercados internacionales. ¿Ha sido este un camino aún más explorado ante la incertidumbre?

Sí. Pero me duele muchísimo que en España no estemos pudiendo llegar a tener el nivel de competitividad y de genialidad que tienen otros países. Y en concreto me refiero a Italia, que es nuestra principal competencia en el mundo. Veo que hacen unas cosas chulísimas que nosotros las sabemos hacer, pero que ellos las saben adornar mejor. Entonces, uno de los retos que nos hemos propuesto de cara al futuro es definir lo que es el lujo en la hostelería en España. Y luego, a nivel internacional, demostrar al mundo que nosotros podemos competir y llegar a un nivel igual o parecido al de las mejores empresas del mundo. Ese es nuestro objetivo.

¿Cree entonces que la marca España se ha quedado atrás?

Cuando ganamos el Mundial de fútbol tuvimos un chute de adrenalina. Estábamos de moda. Me acuerdo de ir a Estados Unidos y simplemente por ser español ya me querían comprar. Pero por circunstancias posteriores esto ha ido cambiando y actualmente creo que estamos en la peor sintonía con la marca España.

¿Qué motivo ha llevado a esa mala sintonía?

Estar haciendo peor las cosas, por lo menos en nuestro sector. El textil en España es un sector sacrificado que no se ha impulsado y donde tenemos graves dificultades para poder trabajar en España, a pesar de que queremos acabar y centralizar todo aquí. Y luego, vas a una feria y ves perfectamente, cuando hay un pabellón italiano, el respaldo, la marca Italia cómo se está vendiendo y la marca España no. A nosotros no nos está ayudando.

¿Hay algún mercado dónde sea difícil penetrar aún?

Hay zonas que, por su situación geopolítica, es muy difícil entrar. Por ejemplo, todo lo que es Argentina, Chile, etc. hay un proteccionismo por parte de Brasil. Al final vas seleccionando los países que son más afines. Nosotros hacemos un estudio de mercado de cómo está el país. Analizamos qué se está consumiendo, cómo, las costumbres del país, cuáles son los principales fabricantes que están sirviendo, etcétera. Y con eso decidimos si entramos.

Profesionalización

Yendo más en concreto a su firma, la suya es una empresa familiar en tercera generación. ¿Qué cambios ha consolidado?

Mi hermana y yo pensamos que las empresas familiares tenemos grandes valores y tratamos de cuidarlos. Pero siempre hemos pensado que lo fundamental para una empresa familiar es que esté profesionalizada.

Sobre todo si cada vez es más una multinacional.

Sí, de hecho estamos con el paso de la tercera a la cuarta generación. Y, de darlo, será profesionalizando la empresa. Hay que diferenciar claramente lo que es el accionariado con lo que son los directivos que están dentro de la empresa. Pueden coincidir o no, pero lo importante es que todas las partes que están trabajando en una empresa se desarrollen.

En menos de un año entrará en vigor una normativa que hace más estricto ese cuidado de los residuos textiles en los hoteles. ¿Cuánto se puede avanzar ahí?

Pensamos que mucho. A partir del 1 de enero de 2025, los textiles van a pasar a ser un residuo más, igual que tenemos el aceite o el plástico. Nosotros, dentro de la hostelería, vimos que no había nada montado. Iniciamos un proyecto que era, primero, saber lo que un hotel desecha y qué hace con ello. Ahora lo estamos recogiendo y trinchando aquí, en la Comunitat Valenciana, y lo estamos volviendo a hacer fibra. Y de aquí hemos sacado una serie de productos que podemos fabricar con parte del reciclado. Por ejemplo, las típicas zapatillas de baño que se utilizan en los hoteles.

¿Dónde más se puede innovar?

Hace siete u ocho años empezamos con los textiles inteligentes, que es una forma de ver toda la trazabilidad de la ropa y ver la cantidad que se desperdicia. Y luego queremos dar un salto de calidad con todos los productos en cuanto a diseño y estamos preparando una marca de lujo que vamos a sacar, especialmente para hoteles de lujo.

Horizontes futuros

¿Tiene muchos objetivos por cumplir para ese futuro?

Más que objetivos lo llamaría asignaturas pendientes. En el mercado americano no hemos llegado a colocarnos como nos gustaría. Principalmente, la marca de lujo que queremos hacer viene porque este es un mercado liderado por las empresas italianas y queremos encabezarlo. En Europa nos estamos expandiendo mucho por todo lo que son los países bálticos y ahora vamos a participar en una feria en Alemania especializada en lavanderías industriales. Y luego seguimos teniendo la asignatura pendiente en todo lo que es el sur de África y Mauricio, donde queremos ir a más. Y en cuanto a productos, seguimos desarrollando todos los textiles inteligentes, cada vez más con una implicación y un departamento más fuerte.