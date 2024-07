Vodafone España propone a los sindicatos 100 afectados menos en su ERE hasta los 938 empleados

La negociación entre los sindicatos y la operadora de telecomunicaciones Vodafone sigue en marcha. Este lunes Vodafone España, propiedad del fondo británico Zegona tras su compra el pasado 31 de mayo, ha propuesto a los sindicatos una nueva rebaja de despidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea de 100 personas, lo que dejaría los afectados en el proceso en 938 trabajadores.

Asimismo, la dirección de la compañía se compromete a que al menos 60 de las 68 vacantes nuevas se cubran internamente, reduciendo así la afectación.

En la reunión celebrada este lunes, la compañía ha ofrecido indemnizaciones de 30 días al año para las bajas forzosas con un máximo de 20 mensualidades, un plan de recolocación externa gestionado por la empresa de recursos humanos Lee Hecht Harrison durante seis meses y Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) para mayores de 55 años, tal como indica la ley.

También ha presentado una garantía de no afectación a dos miembros de la unidad familiar, matrimonio o parejas de hecho, así como a personas con discapacidad igual o superior al 65% y a víctimas de situaciones reconocidas de violencia de género a 18 de junio de 2024.

En lo relativo a las prejubilaciones, Zegona ha planteado un compromiso de analizar su viabilidad y posibilidad dentro del plan social.

Propuesta "insuficiente"

La representación laboral de los trabajadores sigue considerando esta oferta "totalmente insuficiente" y no entiende la "obcecación" de la empresa en plantear escenarios totalmente ajenos a los pactados en la propia Vodafone o en las principales operadoras del país. "De mantener esta actitud se dificulta enormemente un posible acuerdo", advierte.

En concreto, CCOO considera que la afectación sigue siendo elevada y las condiciones que plantea la empresa están "muy alejadas" de lo que considera "aceptable" para una plantilla que ha basado su proyecto de vida en su trabajo en esta compañía.

El sindicato estima que durante estos días se han puesto sobre la mesa argumentos suficientes como para reducir la afectación y mejorar la condiciones para poder conseguir un ERE totalmente voluntario.

Tras un receso, la parte social ha realizado una propuesta conjunta para reducir el número de personas afectadas; aplicar el criterio de voluntariedad con veto temporal -60 días/año, máximo de 50 mensualidades; la posibilidad de incluir prejubilaciones; un plan de recolocación de seis meses y garantía de empleo al 31 de diciembre de 2026.

La empresa ha respondido a esta propuesta señalando que está "fuera de la realidad" y que no tiene capacidad para cambiar su propuesta, además de advertir a los sindicatos que tiene claro lo que significa un no acuerdo y su coste para la empresa y que no van a superar ese coste en el acuerdo.

Se ha suspendido la reunión hasta el jueves 11. Ante la falta de acuerdo, los sindicatos mantienen su calendario de protestas. Mañana, 9 julio, concentración ante el Ministerio de Transformación Digital de 12.00 a 14.00 horas, a la que asistirá el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el miércoles, 10 julio, paro de 10.00 a 12.00 horas con concentraciones en los centros de trabajo, y el jueves, 11 julio, ante el Ministerio de Trabajo de 12.00 a 14.00 horas.

En 'Los Desayunos Informativos' de Europa Press, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que en el marco de las actuaciones en materia de inversión extranjera directa, se pueden incluir condiciones a la entrada de Zegona en Vodafone España, de tal forma que la aprobación de la operación esté vinculada a, por ejemplo, el mantenimiento de las inversiones o el mantenimiento de las redes por parte de la nueva empresa.

"Aquí tenemos que ser, además, conscientes de cuál era la situación de Vodafone antes de la llegada de Zegona y cuál es siempre el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no se produce una situación de saneamiento, en este caso, de la empresa? Y ese es el escenario, que muchas veces es un 'second best', en el cual trabajamos. (...) Yo creo que el resultado del compromiso por la empresa es un compromiso vinculante en cuanto también al mantenimiento de más de 1.000 empleos de alto valor añadido, es un compromiso vinculante en cuanto al mantenimiento de la inversión. Es el marco en el cual tenemos que seguir trabajando", ha apuntado.