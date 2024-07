El Consell insiste en la necesidad de licitar la ampliación del aeropuerto antes de final de año

Seis meses. Ese es el plazo que desde el Consell se insiste que tiene Aena para comenzar la licitación de la ampliación del aeropuerto de Valencia. No en vano, si no se lograra antes de ese plazo, equivalente a hacerlo antes de que concluya un 2024 en el que todo apunta a que el aeródromo provincial batirá cualquier récord previo de tráfico de pasajeros, desde la conselleria de Turismo se estima que no se llegaría al objetivo de incluirla en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III) como perfiló en un inicio la firma de operación aérea.

Ese es el mensaje que han destacado desde este área del Consell a este diario tras el encuentro que ha tenido tanto la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, como su homóloga en Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas con la cúpula de Aena y su presidente, Maurici Lucena. Esta reunión ha servido, según ha explicado Turismo en un comunicado, para conocer el proyecto previsto para la infraestructura de Valencia, que se circunscribirá solo a una ampliación de la terminal. Del mismo modo, también ha permitido conocer la hoja de ruta a corto plazo para mejorar la capacidad del aeropuerto de Alicante.

Como ha explicado Nuria Montes, la cita ha servido “para tener información puntual sobre cómo va el procedimiento para la ampliación de la terminal del edificio aeroportuario de Alicante, concretamente de la zona de pista para poder superar el número actual de pasajeros”, además de comentar "el avance en el proyecto de modificación o ampliación del aeropuerto de Valencia, que está cogiendo velocidad de crucero y se llevará a cabo unos seis meses más tarde que el anterior”.

Viajeros en el aeropuerto de Valencia, las pasadas Fallas. / Eduardo Ripoll

Récord tras récord

Hay que recordar que, en los cinco primeros meses del año, las instalaciones de Manises acumulaban ya más de 4 millones de pasajeros y que, de cara a este verano, se espera que se batan récord de viajeros. Este hecho, salvo debacle inesperada, elevará el tráfico del aeropuerto valenciano por encima de los 10,5 millones de pasajeros, su cifra máxima oficial de capacidad anual -aunque las obras llevadas a cabo el año pasado han elevado esta cifra- que marca el actual DORA.

