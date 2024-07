"La comunicación es palanca estratégica para hacer crecer el negocio empresarial"

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha renovado su junta directiva en para los próximos cuatro años con un objetivo claro: consolidar su expansión en este territorio. Su presidenta asegura que la coherencia, la credibilidad y el compromiso bien gestionados construyen la reputación de una empresa y ese es el objetivo al que se deben dedicar todos los dircoms, figura cada vez más reconocida en el mundo empresarial.

¿Qué hitos logrados en la etapa anterior dentro de la asociación le han traído hasta aquí?

Creo mucho en las asociaciones sectoriales y profesionales, la unión hace la fuerza y los intereses comunes, si son honestos, ayudan a cambiar y evolucionar el mundo. Tras ocho años en junta, los últimos cuatro con en la presidencia, no tenía previsto seguir liderando nuestra delegación. Porque liderar significa implicarse, y en un cargo no remunerado, pero si ejecutivo y con mucha responsabilidad. Cuando llegó el momento de las elecciones, yo ya estaba de salida. La junta saliente tiene mucho mérito, nos constituimos en pandemia, con un plan muy ambicioso y con varias bajas por el camino por circunstancias varias. Y aun así hemos conseguido convertirnos en la tercera territorial por número de socios, Madrid, Barcelona y la Comunitat Valenciana, sin desmerecer al resto de territoriales, que también tienen sus logros. Pero, lo que ha sido determinante, es contar con la voluntad de profesionales tan grandes como los que me acompañan esta nueva aventura.

¿Cuáles son los objetivos de esta nueva etapa?

El principal visibilizar a los dircom que pelean por demostrar a sus empresas que, junto a un buen propósito y compromiso con la sociedad, la comunicación es una palanca estratégica para hacer crecer el negocio y tener buena reputación. También seguir afianzando nuestra relación con los medios de comunicación sobre la base de la honestidad, la transparencia y la veracidad. Y esta legislatura nos hemos planteado también como foco la relación con las universidades y escuelas de negocio, para acercar la profesión a las aulas y mostrar las buenas prácticas de las empresas, de manera que los alumnos vean la comunicación como una salida profesional de futuro.

¿Y los retos?

Llegar a cien socios que sientan la camiseta y liderar un evento de referencia en nuestro sector envidiable. Focos claros y rotundos. Nuestro MedCom, por supuesto, es ya una referencia anual para convocar a la sociedad empresarial de nuestro territorio y unir a dircom y CEO, en un mismo espacio que dignifica nuestra profesión. Pero queremos ir más allá y promover y liderar en nuestra comunidad un encuentro internacional de una de las principales palancas de nuestra economía, el turismo. Actualmente estamos trabajando en ello. La comunicación es clave y estratégica en este sector, y no existe a nivel mundial ningún territorio país que lidere este nicho tan necesario en una sociedad en la que democratización del turismo ha llegado para quedarse, un turismo muy pegado a la transformación digital y que vive al día, que no planifica con tanto tiempo y con nuevas reglas de juego, ya que evolución de las tecnologías y la IA (inteligencia artificial) les da el poder de recrear su experiencia antes de llegar al destino. Esto lo cambia todo, o nos subimos a la ola y le ganamos el respeto a lo que viene o nos adelantarán por la derecha.

Planes estratégicos

¿Cuáles son las claves y propuestas que han hecho de tu candidatura la elegida?

La fortaleza de un gran equipo, la vertebración y un plan estratégico orientado a resultados. Tenemos una junta muy poderosa, que representa muchos de los sectores clave de nuestra economía, profesionales sólidos, con experiencia, motivados y con ganas.

¿Qué papel representan y cuáles son las funciones de cada miembro del equipo directivo de esta territorial?

Cada uno de los miembros de la junta aporta algo, por su perfil y por su experiencia. Tenemos varios comités en los que estamos involucrados de manera operativa al menos un miembro de junta, y en los que los socios participan según sus intereses y/o ‘expertise’. Además, nos respaldan las empresas de las que formamos parte. Nuestra vocación es ser dinamizadores de la economía valenciana y de la región de Murcia, a través de una comunicación honesta, consciente, transparente, veraz.

¿Cuál es la clave de la existencia de una delegación de Dircom en este territorio?

Las empresas y nuestras industrias de referencia en las cuatro provincias, Alicante, Valencia Castellón y Murcia: cerámica, calzado, juguete, alimentación, turismo, construcción, tecnología, … Tenemos mucho y contamos poco, hay que trabajar mucho en comunicación y construir un relato común que refuerce nuestro territorio. Un esfuerzo de colaboración público -privada que puede liderar Dircom y que es uno de nuestros principales objetivos.

¿Qué aporta esta territorial a los asociados locales?

Fuerza, visibilidad y profesionalidad. La comunicación es una profesión real, que requiere de una formación compleja y en constante evolución. Nadie cuestiona las competencias adquiridas en profesiones como arquitectura, abogacía, ingeniería, … sin embargo, cualquier perfil que se siente licitado para opinar en las competencias de comunicación. Y es un grave error, porque en la sociedad de hoy, un profesional de la comunicación debe liderar y aportar visión en áreas tan clave como la reputación, construida sobre la base de un propósito, con coherencia, transparencia, y principios, sabiendo llegar y conectar con todos sus públicos (stakeholders). Los empleados son parte del negocio.

Referencias

El crecimiento de la asociación en los últimos años, ¿es un signo del aumento del valor y reconocimiento de la comunicación ?

Sí. Contamos con empresas referentes y que creen en la comunicación, y son tractoras para que las pymes (la base de nuestra economía) vean el valor de contar con un profesional preparado para llevar las competencias de la comunicación interna y externa.

¿Cuáles han sido las claves de este importante crecimiento que sitúa a esta territorial como la más grandes después de Madrid y de Barcelona?

Visibilizar que estamos y lo que hacemos. Y tres claves para ello, la más importante nuestra relación con los medios de comunicación, ineludibles en nuestra profesión, nos necesitamos y tenemos que hablar en el mismo idioma, de profesional a profesional. Otra clave es la vertebración real, que pasen cosas en las cuatro provincias. Y la última, y la más obvia, aportar valor a los socios, darles herramientas, formación, tendencias, networking profesional de calidad.

Habla de la posibilidad de dividir la territorial en dos, Comunitat Valenciana y Murcia. ¿De qué depende y qué pasos se están dando en este sentido?

Depende de la masa asociativa, es decir, contar con una base sólida de profesionales de empresas que apuesten por Dircom como asociación motor de la profesión, de su reconocimiento y valor en el mundo empresarial. Nuestra territorial abrazó Murcia por cercanía, al no tener suficientes socios para tener su propia autonomía, y una de nuestras metas es unir a los profesionales murciamos de la comunicación para reforzar el territorio. Para ello tenemos adalides, como Dolo Iniesta, dircom de Hero Alimentación, José Meseguer, dircom de CaixaBank en la región, o Santiago Sánchez, dircom de El Corte Inglés en Murcia.

¿Cuál es la aportación de la región a la realidad de Dircom a nivel nacional?

Movimiento, fuerza, industrias que aportan al PIB nacional (suponemos un 9,3%)y que trabajan bien el vector de la comunicación. Nuestro presidente de la Generalitat, sin entrar en valoraciones políticas, es un ejemplo de comunicación profesional y en tiempo real, con las redes sociales como altavoz de su actividad, un ejemplo a seguir en comunicación política.

¿Hay singularidades territoriales o todos los retos, problemas y oportunidades son iguales en todos los territorios?

Cada territorio tiene su idiosincrasia, hay zonas muy industriales, con empresas más B2B, otras más turísticas, otras con mucha dispersión territorial, cada territorio tiene sus retos, que no son fáciles de salvar. Pero tenemos una fuerza común, y es que todos los presidentes territoriales formamos parte de la junta nacional, con voz y voto, y hacemos llegar nuestra voz para desarrollar nuestras regiones. Y esto tiene doble recorrido, todos aprendemos de todos, pero tener al lado a profesionales de las empresas referentes de nuestro país no tiene precio.

Imagen de la Junta Directiva Dircom 2024: Rosa Ruiz (Quirón Salud), Pau Pérez Rico (El Corte Inglés), Leonor Sáiz (Familia Martínez), Esther Castellano (Prodigioso Volcán), Carolina Beguer (Grupo Gimeno), María Dolores Iniesta (Hero Alimentación), Pepe Meseguer (CaixaBank), Leyla Gallego (Grupo Cyclus), Alejandra Joanes (Mercadona ) y Begoña Baigorri (Grupo Altadia). / LEVANTE-EMV

¿Cuál es la relación de esta territorial con otras que no sean Madrid o Barcelona? ¿Intercambian experiencias, actividades, iniciativas?

Nuestro presidente ejecutivo, Miguel López Quesada tiene esto como objetivo, compartir experiencias exitosas, que molen, que conecten, que aporten entre territorios. A veces no nos hablamos ni compartimos lo suficiente porque todos vamos a mil. Y estamos descubriendo que la idiosincrasia de cada zona territorial de España tiene una personalidad que mola compartir y explorar. .

¿Cuáles son los principales obstáculos de la práctica de la profesión en una región como la suya?

Que hay mucha empresa familiar que profesionaliza todas las competencias menos la comunicación, esa competencia se la reservan para ellos, y hasta la portavocía es una competencia que debe estar a la altura de la empresa. Y no siempre ocurre. No contar con un profesional preparado para liderar la comunicación es un freno para el desarrollo de la marca y la visibilidad .

¿Qué actividades tiene prevista en los próximos meses?

Nuestro reto es que pasen cosas una vez al mes, y en las cuatro provincias, así que tenemos mucha faena. Murcia y Castellón son nuestros bebés, y estamos trabajando en concentrar nuestros esfuerzos en encuentros más potentes, aunque sean trimestrales. Tenemos previsto un desayuno de sostenibilidad con Grupo Plaza en septiembre, un encuentro con los medios de comunicación regionales en Murcia en septiembre, un encuentro de comunicación y pymes en Castellón en octubre, el 7 de octubre auspiciaremos desde Valencia un evento nacional de ‘la 2ª carrera del directivo’, la incorporación del dircom a los consejos de administración. Y el MedCom este año será el 13 de noviembre que este año trata de tendencias en comunicación, y como siempre la copa de Navidad, que es una tradición.

Perspectivas

¿Cuáles son las claves para que un Dircom se asocie a la territorial?

Que consigan que la empresa crea en ellos para invertir un pequeño presupuesto (menos de 1.000€ año) para apostar por su profesión y por estar al día y bien conectados. Esto redunda en bien para la empresa.

¿El empresario valenciano y murciano está más sensibilizado con la importancia de una gestión estratégica de la reputación que empresarios/as que los de otros territorios?

.No lo está, por eso estamos trabajando con muchas ganas y pasión. Y contamos con empresas y empresarios valencianos, de referencia a nivel nacional que nos están apoyando y ayudando y que funcionan como cabezas tractoras: Balearia, Importado, Familia Martinez, Mercadona, Consum, Grupo Gimeno, El Corte Inglés, CaixaBank, Caixa Popular, Hero Alimentación, Quirón Salud, Grupo Vectalia, TM Grupo Inmobiliario, Grupo ASV, Grupo Simetría...

¿Cuál es el grado de compromiso de las empresas de la región en el apoyo de iniciativas de visibilidad de la función de comunicación? ¿Reciben apoyo empresarial y/o institucional?

Tenemos claros los mensajes clave para la relación con instituciones públicas y organizaciones empresariales. El primero impulsar la competitividad de las pymes valencianas y de la región de Murcia, formarles y capacitarles en comunicación estratégica y trasformación digital. Impulsar la transparencia, veracidad y comportamientos éticos como valores fundamentales el tejido empresarial y en su relación con la sociedad. Y visibilizar y posicionar las buenas prácticas de las empresas del territorio. Y para ello, contamos con el apoyo de Generalitat Valenciana, con subvenciones que nos permiten organizar jornadas, y contamos con su participación activa en actos que nos ayudan a que las empresas pongan su mirada en Dircom y nuestra labor. También las organizaciones empresariales de nuestro territorio creen en la comunicación y fruto de ello tenemos acuerdos y colaboraciones con la CEV, las Cámaras de Comercio, o el Círculo de Directivos de Alicante, y estamos trabajando también en cerrar acuerdos con la CROEM, Adimur, EVAP, …