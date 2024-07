Fernado Saludes: "Queremos que la innovación ocurra aquí con nuestras pymes"

Fernando Saludes (València, 1975) es propietario y CEO de Industrias Saludes. Es un grupo formado por cuatro compañías conocido por la producción de señales de tráfico. El industrial apunta que forma parte de la cuarta generación de la compañía, que fue fundada hace 125 años. Es una empresa «muy profesionalizada. Mi abuelo ya tenía la división entre la propiedad y la gerencia», aclara. La firma facturó el año pasado 21 millones y da empleo a 180 personas. Saludes, que es economista de formación, está volcado en Redit.

¿Qué aportan los institutos tecnológicos a las empresas valencianas?

Los centros tecnológicos vienen a ser como ese departamento de innovación y de tecnología para aquellas pymes que no lo tienen y la extensión del departamento de innovación de las grandes. Permite a las empresas abordar proyectos de innovación y de tecnología y conseguir servicios de alto valor añadido para diferenciarse en el mercado. Ahí el músculo que da una infraestructura como un centro tecnológico es muy potente. Y también facilita estar en contacto con las últimas tendencias tecnológicas y con la inercia del sector en materia de conocimiento.

¿Trabajan para empresas de fuera?

En torno al 60 % de las empresas con las que trabajamos son de la Comunitat Valenciana, pero es una red de excelencia en tecnología e innovación y está abierta a todo el mundo nacional e internacional. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si tenemos los centros tecnológicos con los que trabajan las compañías más excelentes a nivel mundial y si la innovación ocurre en la Comunitat Valenciana, nuestras empresas también se benefician de estar cerca de esas infraestructuras críticas de excelencia que son capaces de operar con los líderes internacionales. Por lo tanto, lo que queremos es que la innovación ocurra aquí con nuestras pymes, con nuestras empresas, pero que cualquier firma venga y se posicione en la Comunitat Valenciana y nos tome como un centro de referencia y generación de conocimiento.

Ya están llegando una gran cantidad de empresas tecnológicas.

Sí. Hay muchas empresas, incluso multinacionales, que acaban ubicando sus centros de innovación en la propia Comunitat Valenciana. Todo lo que le aportamos como ecosistema -desde el Politécnico o la Universitat, los centros del CSIC, y también los centros tecnológicos- a este tipo de empresas extranjeras o de otros ámbitos nacionales les anima a que sus proyectos los construyan aquí.

¿Hay en España una red de institutos tan potente como la valenciana?

Hay varios ecosistemas. Digamos que la singularidad de Redit es que fue posiblemente la primera red de centros tecnológicos que surgió en España por una visión del mundo empresarial, de la administración y la universidad.No olvidemos que nos nutrimos de la universidad, de los perfiles de ingeniería. Luego han surgido otras redes. Por ejemplo, la red vasca nació de alguna manera inspirada en la valenciana. También está la red catalana, que es potente. Y hay otras regiones como Galicia o Castilla que también disponen de redes fuertes. Pero la valenciana, yo diría que junto a la vasca, son las redes más potentes a nivel nacional.

¿Qué impacto tienen los institutos tecnológicos valencianos?

Hemos hecho un estudio muy exhaustivo con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) donde medimos el impacto que tienen los centros tecnológicos en la Comunitat Valenciana. De ese estudio salieron datos muy reveladores, como que el impacto en la renta de la Comunitat Valenciana era superior a los 700 millones de euros y una generación de empleo altamente cualificado de más de 16.000 puestos de trabajo. Además, casi 340 millones de retorno fiscal de toda la actividad generada. Los institutos tienen un retorno social de 14 euros por cada euro invertido.

¿Cómo les apoya el Ivace?

Para nosotros el apoyo del Ivace es fundamental. Es como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Estado en clave autonómica. A nosotros nos proporciona la financiación basal (apoyo económico para los gastos de operación básica de los centros). Es la financiación que te capacita en inversiones, en infraestructuras y en conocimiento. Para que un centro tecnológico pueda dar un servicio avanzado a una empresa tiene que capacitarse en conocimiento y tener unas instalaciones de vanguardia. Si no, no tiene nada que ofrecer. Y eso no lo pagan las empresas, que lo que hacen es costear los proyectos. El Ivace es el que nos provee de esa financiación básica, que es la que permite al centro tecnológico estar unos cinco o diez años por delante en infraestructuras y en conocimiento.

Como presidente de Redit, ¿tiene vinculación con el consejo de algún instituto?

Yo soy presidente de Aidimme, que es el Instituto Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Históricamente, mi empresa (Industrias Saludes) fue socia fundadora del Instituto del Metal, que luego se fusionó con los de la Madera y el Mueble. Desde esa presidencia, hace ocho años, accedí a la de Redit. Tuvieron a bien elegirme. Yo era un novato, pero descubrí una vocación. Y lo que estoy haciendo básicamente es ayudar a que Redit y los centros tecnológicos puedan desempeñar su misión, que es dar cobertura a las empresas. Al final, el objetivo de los centros tecnológicos es incrementar la competitividad de las empresas a través de la innovación, la tecnología y los servicios de alto valor. Nuestra misión es que se den las mejores condiciones posibles para que puedan hacer su labor. También es importante el trabajo de concienciación de las administraciones para que la innovación y tecnología ganen peso en las prioridades de las agendas y los presupuestos. Creo que como sociedad seguimos siendo muy poco conscientes de lo que nos jugamos en el futuro. Hay que invertir en tecnología, industria e innovación. Nos va el futuro en ello.

¿Qué carencias tiene el ecosistema emprendedor valenciano?

Yo creo que tenemos un ecosistema bastante dinámico. Hay bastante gente emprendedora, tenemos agentes y digamos generadores de conocimiento que son viveros de emprendedores como es la Politècnica o la Universitat de València. Sí que parece que falta, y ahí como empresario pues me pongo en primera línea, músculo inversor por parte del ecosistema empresarial e industrial. Nos falta esa cultura más inversora. Siempre hay gente que invierte mucho. Tenemos casos de grandes apuestas como el del ámbito de Mercadona u otros ámbitos donde sí que existe, pero en conjunto no. No hay una cultura tan extendida inversora en nuevos proyectos. Posiblemente debemos potenciar aún más el encuentro entre el ecosistema emprendedor y los agentes instalados, sean centros tecnológicos o universidades. Ahí estamos trabajando y colaborando ahora mismo.

¿Están sacando partido las empresas valencianas de los Perte?

En mi opinión personal como industrial, creo que no. Las pymes no lo están aprovechando. Yo creo que los Perte han encajado para una tipología de empresa grande que ha podido arrastrar una constelación de firmas con las que trabajan. Y también tengo mis dudas de saber la efectividad, pero supongo que sí. Pero el aterrizaje a la pyme está siendo muy complejo. Ha sido muy complicado. Si estás muy alineado con ese proyecto de la gran empresa pues bien porque entras en una constelación de un proyecto más grande. Nosotros (Industrias Saludes) hemos estado en varios paquetes estudiando acceder y nos hemos salido. Me consta que hay muchos industriales, mucha pyme, que también lo han hecho. Yo creo que no ha sido todo lo efectivo que podría ser.

¿Qué consecuencia está teniendo el desembarco enValència de empresas tecnológicas como HP o Lufthansa?

Yo creo que es positivo. Eso es lo que comentaba antes. La aspiración que tiene Redit es que las empresas innoven aquí y hagan cosas aquí. En la medida en que se va potenciando ese ecosistema, ese aterrizaje de empresas tecnológicas es bueno. Es verdad que a las compañías valencianas nos ponen en un aprieto a la hora de retención de talento porque no es fácil.Competimos por ese talento, pero como territorio es positivo porque está haciendo masa crítica. Y además estas empresas conforme trabajan aquí van viendo el ecosistema que tienen. Aquello es un círculo virtuoso que si lo cuidamos pues tiene efectos positivos con profesionales que luego pueden salir de esas empresas y recalar en nuestras compañías. Nos mete una mejora como ya pasó con la automoción en el pasado o con la propia IBM cuando vino.

¿Cómo apuestan desde su empresa por la innovación?

En Industrias Saludes estamos en el ámbito de la movilidad y los equipamientos urbanos. Llevamos mucho tiempo. Venimos de las señales de tráfico de toda la vida, pero nos metimos hace mucho tiempo en los sistemas periféricos semafóricos. Son ópticas de semáforos, sistemas para guiado de personas de riesgo (invidentes) y peatones con avisadores acústicos. Estamos metiéndoles funcionalidades de conectividad.

¿Cómo se están conectando las señales con los coches?

Pues se están conectando. El gran reto que tenemos ahora es con los vehículos. El problema es que los grandes grupos de marcas automovilísticas tenían sus propios estándares muy cerrados, aunque ya se están homogeneizando.

¿Cuándo veremos los coches autónomos en España?

Pues yo creo que antes de lo que pensamos, aunque no me atrevo a decir una fecha. Yo conozco gente que se mueve autónomamente con sus Tesla por las carreteras principales. Yo creo que es un tema que va a llegar. La gran complejidad es que vamos a asistir a un mundo híbrido. Hay entornos más complejos para el vehículo autónomo como son los urbano porque hay mucha más interacción con situaciones de riesgo. Pero bueno, también hemos visto noticias de las primeras flotas de transporte público como taxis. En determinadas regiones del planeta ya se están lanzando masivamente hacia los vehículos autónomos. Habrá una cohabitación entre la conducción autónoma y la manual durante bastante tiempo, vale. Por eso las infraestructuras tienen que dar cobertura a todo. Yo creo que será antes de lo que pensamos.