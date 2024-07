Rutes de la memòria obrera (segona part) tornen a Levante-EMV

Vicent Andrés Estellés, de qui celebrem ara el centenari del seu naixement, ens convocava en un poema de 1974 a defensar la memòria de dones i homes («Companys, amics de lluita, jo us recorde…») que durant els anys més durs de la dictadura s’aixecaren contra la injustícia i per la dignitat del treball, sofrint en massa ocasions («caiguts entre la pols, als peus del mur de l’alba…»), la brutal repressió d’un règim que alguns pretenen ara blanquejar, i ho deia perqué l’experiència del passat («Vull dur el vostre record a la meua jornada…») pot orientar el present cap al futur (“Presidireu el dia, els treballs i la taula…»).

Aquest és també l’objectiu del projecte de recuperació de la memòria obrera al País Valencià que desenvolupa la Fundació d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals (FEIS), promoguda per CC OO-PV: documentar i difondre els principals episodis, escenaris i protagonistes de la lluita obrera a casa nostra durant la llarga nit de la dictadura franquista i la transició a la democràcia. Un resum de les primeres rutes de memòria obrera (Vall d’Uixó, Port de Sagunt, Bunyol, València, Alcoi, Elda…), es publicà en aquestes pàgines entre el 24 de març i el 5 de maig d’enguany . Ara, continuarem la sèrie amb cinc episodis més.

Empreses

En el primer episodi rescatarem la memòria de la que tal vegada siga la primera expressió a casa nostra de protesta obrera després de la Guerra: la vaga que el 2 de juny de 1943 van realitzar 85 dones de la fàbrica de sacs Hermanos Ríos a Llíria, com a forma de rebuig pel càlcul discriminatori de la productivitat del seu treball i en suport a una companya sancionada, palesant que els valors de justícia i sororitat podien haver estat derrotats per la força dels vencedors, però no havien desaparegut de l’imaginari dels vençuts.

La segona ruta tracta de reconstruir l’itinerari vital i les xarxes de solidaritat dels qui, a la fi dels anys cinquanta, van actuar com a generació pont entre els que s’havien incorporat a la lluita democràtica durant la II República i els que assumirien el relleu durant les dues dècades següents. Van ser ells, els nostres herois de la resistència, aquells que. des de l’esquerra política i sindical. van proclamar per primera vegada la necessitat de concòrdia i reconciliació, sofrint per això els colps de la repressió.

Desarrollisme industrial

El desarrollisme industrial que, de manera anàrquica i desigual, es va iniciar al nostre país durant els anys seixanta va generar importants moviments migratoris i greus problemes en un mercat de treball amb escassa regulació legal i cobertura social, provocant en ocasions dramàtiques conseqüències, com el cas del major accident laboral del franquisme: l’explosió, a l’agost de 1968, de la fàbrica Mirafé a Ibi que va causar 33 morts, la majoria dones i xiquets, que s’analitza en la tercera ruta.

A mitjan la dècada següent el moviment sindical havia assoliit ja un protagonisme clau en la lluita contra la dictadura i per la democràcia, impulsant una onada de mobilitzacions que va desbordar àmpliament els tradicionals nuclis industrials, estenent-se per nous sectors terciaris i feminitzats com la banca, sanitat, ensenyament…, tot destacant la vaga que durant els mesos de maig i juny de 1976 va paralitzar la sanitat valenciana en demanda de reivindicacions laborals i defensa del servei públic. Hi tractarem en la quarta ruta.

Relacions laborals

Finalment, com a cinquena ruta, el cas de Cartonatges Suñer d’Alzira palesa l’evolució de les relacions laborals i les formes d’acció col·lectiva al llarg de més de sis dècades, des del model paternalista-autoritari de la que va ser declarada pel franquisme com a ‘empresa exemplar’, fins a la gestió de les successives crisis i la seua adquisició final per una multinacional, posant de manifest com en cada etapa el sindicalisme de classe va saber definir, no sense dificultats, l’estratègia més adient per a la defensa i promoció de les reivindicacions dels seus treballadors.

Historiadors

Aquests cinc rutes de memòria obrera han estat documentades per un total de 12 historiadors (la valuosa col·laboració dels quals agraïm ben sincerament) i malgrat situar-se en temps i espais diferents no constitueixen episodis estancs de la lluita obrera sinó que, per poc que reflexionem podrem identificar els traços i trossos del fràgil i dens ordissatge que va teixint el ‘fil roig’ de la solidaritat, connectant sovint les trajectòries dels qui arreu lluiten per la dignitat del treball i de les persones treballadores configurant entre tots el relat coral de la memòria obrera i democràtica que ens interpel·la, ara i adés, amb l’imperatiu ètic d’un vers de Cernuda: «Recorda-ho tu i recorda-ho als altres!».